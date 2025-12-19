11 min. 17 sek.

90 mld euro dla Ukrainy, droższy prąd i miliardowy kontrakt ICEYE

Unia Europejska zabezpiecza 90 mld euro wsparcia dla Ukrainy. Rachunki za prąd w Polsce lekko wzrosną, a polsko-fiński ICEYE zdobywa kontrakt wart 1,7 mld euro. Do tego rekordowe potrzeby pożyczkowe Niemiec.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy

Unijni przywódcy nie osiągnęli porozumienia w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do zabezpieczenia pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Belgia nie zgodziła się na użycie środków zdeponowanych na jej terytorium, a alternatywne rozwiązanie budżetowe blokowały Węgry, Czechy i Słowacja. Ostatecznie zdecydowano o wspólnym zaciągnięciu nieoprocentowanego kredytu przez pozostałe państwa UE. W latach 2026-2027 na Ukrainę trafi łącznie 90 mld euro, a rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone do czasu wypłaty odszkodowań.

Rachunki za prąd lekko w górę

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek zatwierdziła nowe taryfy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Cena sprzedaży energii spadnie o około 1 proc., jednak wzrost taryf dystrybucyjnych – do 7,6 proc. – sprawi, że finalne rachunki za prąd wzrosną średnio o około 3 proc. URE podkreśla, że bez mechanizmu mrożenia cen spadek taryf sięgnąłby nawet 14 proc.