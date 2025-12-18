Aktualizacja: 18.12.2025 20:44 Publikacja: 18.12.2025 09:33
Czy chińskie samochody mogą być niebezpieczne?
Foto: Bloomberg/ Qilai Shen
Chiny jako lider technologiczny w dziedzinie inteligentnych samochodów mają dziś najbardziej pogłębioną wiedzę na temat ryzyk, jakie się tam kryją. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, podzieliłbym te zagrożenia na kilka kategorii. Te najczarniejsze scenariusze, związane z cyberatakami i zdalnym przejmowaniem kontroli nad pojazdami, są bliższe realiom wojennym. Nie można ich wykluczyć. Producent samochodu lub państwo, z którego ten pojazd pochodzi, ma naturalny dostęp do zdalnego sterowania czy komponentów. Warto jednak pamiętać, że włamanie do systemu może nastąpić z każdej strony – na przykład ze strony rosyjskiego hakera. Im więcej inteligentnych aut, tym to ryzyko rośnie, niezależnie od kraju ich pochodzenia.
Tu dochodzimy do elementu najtrudniejszego do uchwycenia, czyli działalności wywiadowczej. Inteligentne samochody naszpikowane są sensorami: kamerami, radarami i LiDAR-ami (radarami laserowymi). Sami Chińczycy przyznają, że urządzenia te mogą służyć do mapowania otoczenia w czasie rzeczywistym na bardzo duże odległości. Chińskie dokumenty regulacyjne mówią wprost: ryzyko jest niemożliwe do określenia, dopóki nie wdroży się procedur sprawdzania. Dlatego Pekin wprowadził rygorystyczne zasady kontroli samochodów na swoim rynku, zwłaszcza zagranicznych, takich jak Tesla. My w Europie, dopóki nie zaczniemy tego systematycznie monitorować, mamy do czynienia z czarną skrzynką.
Inteligentny samochód to de facto zestaw kilkuset komputerów, który przy okazji jeździ. Pojazdy gotowe do jazdy autonomicznej pobierają od gigabajtów do nawet terabajtów danych dziennie. Te informacje – wizualne, dźwiękowe, parametry techniczne – są często wysyłane do zewnętrznych chmur obliczeniowych.
Czytaj więcej
Wygoda może wygrać z bezpieczeństwem i prywatnością. Dynamiczny rozwój internetu rzeczy serwuje n...
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Chiny posiadają zaawansowaną zdolność przetwarzania tych danych. Byłem w lipcu w Szanghaju, w miejskim centrum przetwarzania danych z samochodów inteligentnych – do tego hubu podpięte było prawie półtora miliona aut, które na żywo przesyłały ponad 100 różnych parametrów. Jeśli zadamy sobie pytanie, czy Chiny są zdolne wyciągać z tego wnioski wywiadowcze, to odpowiedź brzmi: tak.
W Unii Europejskiej skupiamy się na ochronie danych osobowych (RODO) i one są relatywnie bezpieczne. Natomiast dane nieosobowe, geoprzestrzenne – czyli to wszystko, co dzieje się wokół samochodu – to nasza ślepa plamka.
Chiny są ciekawym punktem odniesienia. Tam wprowadzono obowiązek przechowywania danych na lokalnych serwerach. Tesla, aby funkcjonować na chińskim rynku, musiała przejść długi proces certyfikacji, podzielić się kodami źródłowymi i podpisać umowy na składowanie danych w Chinach u chińskich firm. Dopóki tego nie zrobiła, jej samochody nie miały wstępu do wielu stref.
Mam znajomych Chińczyków pracujących w instytucjach państwowych, którzy mają Tesle i nie mogą nimi wjeżdżać na teren swoich miejsc pracy. Były też doniesienia, że policja zatrzymywała te auta w miejscach, gdzie akurat przejeżdżał Xi Jinping.
Pierwszym krokiem dla nas powinno być w ogóle zmierzenie tego zjawiska: co ten samochód robi, jak często wysyła dane i w jakich kierunkach. Potrzebujemy systemu certyfikacji. Najlepiej byłoby to zrobić na poziomie ogólnounijnym. 27 różnych regulacji byłoby zabójcze dla rynku i mobilności wewnątrz UE, więc trzeba znaleźć balans. Nie wylać dziecka z kąpielą, ale jednak uregulować ten rynek.
Dyskusja dopiero się zaczyna. Izrael czy Wielka Brytania już ograniczają dostęp tego typu pojazdów w pobliże infrastruktury wojskowej, a USA wręcz zamykają rynek dla chińskich aut lub komponentów w obszarach wrażliwych. Czeska instytucja ds. cyberbezpieczeństwa wydała rekomendacje ograniczające obecność takich pojazdów przy infrastrukturze krytycznej.
Paradoksalnie to Chiny są w tych regulacjach najbardziej zaawansowane. Nam Chiny kojarzą się z państwem, które nie przestrzega reguł, a UE z biurokracją. W tym obszarze jest odwrotnie: Unia to nieuregulowana strefa ryzyka, a Chiny poświęcają temu ogromną uwagę.
W Chinach trwają prace nad standardem "trybu samolotowego" dla samochodów. Chodzi o prosty guzik w kabinie – po jego wciśnięciu wszystkie sensory zbierające dane wrażliwe się wyłączają. Na przedniej szybie zapala się wtedy widoczna, niebieska lampa. Dzięki temu służby porządkowe wiedzą, że auto w danym momencie jest "ślepe" i nie pobiera danych. To prosty przykład, jak technicznie można zarządzać tym ryzykiem.
Czytaj więcej
Nie tylko chiński sprzęt telekomunikacyjny, drony czy kamery budzą obawy w USA. Dźwigi z Chin dzi...
Nie powinniśmy tracić tego z oczu. Jeśli zagraniczni producenci muszą przechowywać dane w Chinach i otwierać kody źródłowe, to chińscy dostawcy chmury i oprogramowania mają zagwarantowany rynek. W Europie moglibyśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: zwiększyć bezpieczeństwo i wymusić korzystanie z zaufanych, europejskich rozwiązań cyfrowych. Gdybyśmy wdrożyli przepisy analogiczne do chińskich, Pekin nie mógłby mieć pretensji. Zawsze możemy powiedzieć: wzorujemy się na najlepszych. Wy wymyśliliście certyfikację i ograniczenia strefowe, my tylko zwracamy uwagę na te same ryzyka, o których sami piszecie w swoich dokumentach.
Pamiętajmy, że gra nie toczy się tylko o to, co może zrobić pojedynczy samochód. Chodzi o "Big Data". Ktoś, kto ma dostęp do danych z milionów pojazdów, widzi jak na dłoni funkcjonowanie społeczeństwa, natężenie ruchu wokół fabryk czy poziom aktywności gospodarczej całego kraju. To wiedza strategiczna.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska chce wprowadzić zasadę „Buy European” (kupuj europejskie) do potencjalnej pożyczki dla Ukrain...
W jakiej kondycji będzie amerykańska demokracja? Gospodarka rosyjska upadnie? Ukraińcy przegrają wojnę? Unia pój...
Liderka ds. klientów i rynków w PwC CEE została wybrana przez partnerów firmy na stanowisko prezesa w naszym reg...
Chińskie auta elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, Donald Trump zapowiada blokadę Wen...
Naszpikowane elektroniką chińskie auta, które coraz częściej pojawiają się na polskich ulicach, stanowią poważne...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas