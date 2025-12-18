11 min. 13 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Szybki wzrost popularności chińskich aut elektrycznych w Europie niesie ryzyka wykraczające poza konkurencję cenową. Eksperci ostrzegają, że inteligentne pojazdy monitorujące otoczenie i gromadzące dane mogą stać się narzędziem inwigilacji, a nawet dywersji. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich wskazuje, że technologie stosowane w tych autach pozwalają tworzyć trójwymiarowe mapy infrastruktury krytycznej, w tym obiektów wojskowych, a także umożliwiają zdalne przejęcie kontroli nad pojazdem. Jakub Jakóbowski, wicedyrektor OSW, proponuje wprowadzenie restrykcji podobnych do chińskich, ograniczających wjazd takich aut na tereny rządowe i wojskowe.
Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych blokadę morską Wenezueli obejmującą tankowce objęte sankcjami. prezydent USA zapowiedział, że blokada potrwa do momentu „zwrotu przez Wenezuelę ropy, ziemi i aktywów”. Trump oskarżył reżim Nicolása Maduro o wykorzystywanie znacjonalizowanych pól naftowych do finansowania przestępczości i terroryzmu narkotykowego. Rynki zareagowały natychmiast – ceny ropy Brent wzrosły o blisko 2 proc. a WTI o 1,5 proc.
Premier Giorgia Meloni zapowiedziała, że Włochy nie poprą umowy Unii Europejskiej z Mercosur w obecnym kształcie. Podobnie jak Emmanuel Macron, argumentuje ona, że interesy europejskich rolników nie są wystarczająco chronione, a warunki konkurencji nie są równe. Deklaracja padła tuż przed szczytem UE, na którym mogą zapaść kluczowe decyzje dotyczące przyszłości porozumienia handlowego z krajami Ameryki Południowej.
Według informacji Bloomberga administracja Białego Domu pracuje nad nowym pakietem sankcji wymierzonych w rosyjski sektor energetyczny. Sankcje mają zostać uruchomione w przypadku odrzucenia przez Władimira Putina planu pokojowego. Celem działań USA jest zwiększenie presji ekonomicznej na Kreml.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
