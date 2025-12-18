11 min. 13 sek.

Chińskie auta jak szpiedzy, blokada Wenezueli i nowe sankcje USA na Rosję

Chińskie auta elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, Donald Trump zapowiada blokadę Wenezueli, Włochy sprzeciwiają się umowie z Mercosur, a USA szykują nowe sankcje wobec Rosji.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Chińskie auta elektryczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa

Szybki wzrost popularności chińskich aut elektrycznych w Europie niesie ryzyka wykraczające poza konkurencję cenową. Eksperci ostrzegają, że inteligentne pojazdy monitorujące otoczenie i gromadzące dane mogą stać się narzędziem inwigilacji, a nawet dywersji. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich wskazuje, że technologie stosowane w tych autach pozwalają tworzyć trójwymiarowe mapy infrastruktury krytycznej, w tym obiektów wojskowych, a także umożliwiają zdalne przejęcie kontroli nad pojazdem. Jakub Jakóbowski, wicedyrektor OSW, proponuje wprowadzenie restrykcji podobnych do chińskich, ograniczających wjazd takich aut na tereny rządowe i wojskowe.

Trump ogłasza blokadę morską Wenezueli

Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych blokadę morską Wenezueli obejmującą tankowce objęte sankcjami. prezydent USA zapowiedział, że blokada potrwa do momentu „zwrotu przez Wenezuelę ropy, ziemi i aktywów”. Trump oskarżył reżim Nicolása Maduro o wykorzystywanie znacjonalizowanych pól naftowych do finansowania przestępczości i terroryzmu narkotykowego. Rynki zareagowały natychmiast – ceny ropy Brent wzrosły o blisko 2 proc. a WTI o 1,5 proc.