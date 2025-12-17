David Goldwyn, były urzędnik Departamentu Stanu ocenił w rozmowie z agencją Reutera, że jeśli USA zablokują eksport ropy z Wenezueli, co nie zostanie zrekompensowane większym wydobyciem ropy przez inne kraje OPEC, wówczas ceny ropy mogą wzrosnąć od 5 do 8 dolarów za baryłkę. – Spodziewam się gwałtownego wzrostu inflacji (w Wenezueli) i masowej, natychmiastowej migracji z Wenezueli do sąsiednich krajów – ocenił Goldwyn.

Presja USA na Wenezuelę rośnie. Stany Zjednoczone zajęły już jeden tankowiec

Wprowadzenie blokady morskiej Wenezueli oznacza kolejną eskalację w konflikcie między USA a reżimem Maduro. Napięcie między USA a Wenezuelą narasta od 2 września, gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z kartelami narkotykowymi, która przybrała formę ataków na łodzie, mające należeć do przemytników narkotyków, przeprowadzane na wodach międzynarodowych na Morzu Karaibskim, a obecnie również na Pacyfiku. Dotychczas w 21 takich atakach zginęło 95 osób. USA zgromadziły w pobliżu Wenezueli okręty, w tym okręty desantowe, na pokładach których jest ok. 15 tys. żołnierzy. Na Portoryko przebazowano też 10 myśliwców F-35, które miały wesprzeć walkę z kartelami. W ostatnich tygodniach pojawiały się spekulacje, że USA mogą rozpocząć ataki na cele na terytorium Wenezueli, związane z przemytem narkotyków, czego Trump nie chciał wykluczyć, a ostatnio sugerował, że takie działania mogą wkrótce się rozpocząć.

Już wcześniej Departament Sprawiedliwości USA podniósł do 50 mln dolarów nagrodę za pomoc w ujęciu Maduro (w przeszłości taką nagrodę Amerykanie oferowali m.in. za pomoc w schwytaniu Osamy bin Ladena). Waszyngton zarzuca reżimowi Maduro, że ten stoi za organizowaniem przemytu narkotyków do USA i de facto kontroluje tzw. Kartel Słońc (Cartel de los Soles). Władze w Caracas zaprzeczają tym oskarżeniom.

W czasie listopadowej rozmowy telefonicznej z Maduro Trump miał zażądać od wenezuelskiego prezydenta, aby ten ustąpił ze stanowiska. W tym tygodniu gotowość do przyjęcia Maduro, gdyby ten zdecydował się opuścić Wenezuelę, zasygnalizował przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko.

Tankowce transportujące wenezuelską ropę, objętą amerykańskimi sankcjami, znalazły się w centrum zainteresowania przed kilkoma dniami, gdy Amerykanie zajęli tankowiec „Skipper” u wybrzeży Wenezueli. Już po zajęciu tankowca administracja USA nałożyła sankcje na cztery kolejne tankowce transportujące wenezuelską ropę, a CNN informował, że planowane są zajęcia kolejnych tankowców. Wstrzymanie eksportu ropy z Wenezueli – głównego źródła przychodu dla wenezuelskiego reżimu – poważnie ograniczyłoby źródła finansowania administracji Maduro. W listopadzie eksport ropy i paliw z Wenezueli wyniósł około 921 000 baryłek dziennie. Jednak od momentu zajęcia przez USA tankowca „Skipper” eksport ropy z Wenezueli gwałtownie spadł, a sytuację pogorszył jeszcze cyberatak na wenezuelską, państwową spółkę naftową PDVSA.