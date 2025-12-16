Z tego artykułu się dowiesz: Jaka ma być rola wielonarodowej siły „Ukraina” we wspieraniu suwerenności tego kraju?

„Przywódcy z zadowoleniem przyjęli znaczące postępy w podejmowanych przez prezydenta Trumpa działaniach na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. Z satysfakcją odnotowali również ścisłą współpracę zespołów prezydenta Zełenskiego i prezydenta Trumpa, a także zespołów europejskich, prowadzoną w ostatnich dniach i tygodniach. Uzgodnili, że będą współpracować z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju, który zapewni suwerenność Ukrainy oraz bezpieczeństwo Europy. Przywódcy docenili fakt, że stanowiska Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Europy w tej kwestii są w dużym stopniu zbieżne” – czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie przywódców państw europejskich po rozmowach w Berlinie. Powraca temat europejskich sił nad Dnieprem

W oświadczeniu czytamy, że „zapewnienie bezpieczeństwa, suwerenności i dobrobytu Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla szerszego bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, a Ukraińcy mają prawo do przyszłości „wolnej od strachu przed ewentualną rosyjską agresją”.

Najważniejszą częścią oświadczenia jest ta mówiąca o „solidnych gwarancjach bezpieczeństwa” dla Ukrainy oraz „środkach wsparcia dla odbudowy gospodarczej Ukrainy w kontekście porozumienia kończącego wojnę”.