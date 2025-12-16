Sprawcy zamachu na plaży Bondi tuż przed atakiem spędzili miesiąc na Filipinach

Policja poinformowała, że ojciec i syn w listopadzie przebywali przez kilka tygodni na Filipinach. Powód wyjazdu jest obecnie przedmiotem śledztwa. Z danych filipińskich służb imigracyjnych wynika, że od 1 listopada do 28 listopada przebywali najpierw w Manili, a potem w mieście Davao. 50-latek posługiwał się indyjskim paszportem, a jego syn – australijskim.

Na Filipinach istnieją siatki dżihadystycznego Państwa Islamskiego, które szczególnie aktywne były w południowej części kraju. Obecnie niewielkie komórki Państwa Islamskiego działają przede wszystkim na wyspie Mindanao.

Wizualizacja miejsca, w którym doszło do ataku na plaży Bondi Foto: PAP

– Wstępne ustalenia wskazują na zamach terrorystyczny inspirowany działaniami Państwa Islamskiego, którego dopuścić mieli się ojciec i syn – poinformowała komendantka australijskiej policji federalnej Krissy Barrett. - To były działania osób, które związały się z terrorystyczną organizacją, nie religią – zastrzegła. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać młodszego z zamachowców, który naucza islamu przed stacjami kolejowymi na przedmieściach w Sydney. Na razie nie wiadomo w jaki sposób mężczyźni się zradykalizowali.

Policja podała także, że w samochodzie, który był zarejestrowany na młodszego mężczyznę znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe i dwie flagi domowej produkcji z symbolami tzw. Państwa Islamskiego. Państwo Islamskie (ISIS) to dżihadystyczna organizacja, której celem było stworzenie kalifatu – przez kilka lat takie fundamentalistyczne quasipaństwo istniało na części terytorium Iraku i Syrii.

W czasie ataku na plaży w Bondi dwaj zamachowcy przez 10 minut strzelali do setek ludzi biorących udział w obchodach święta Chanuki w parku na plaży Bondi.