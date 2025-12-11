Aktualizacja: 11.12.2025 10:56 Publikacja: 11.12.2025 10:35
Do zatrzymania doszło 4 grudnia. Jak podawało RMF FM, Aleksandr B. pełni funkcję kierownika działu archeologii starożytnej w Państwowym Ermitażu w Rosji. Według polskich służb miał prowadzić nielegalne prace archeologiczne na zajętym przez Rosję Krymie w latach 2014–2019. Naukowiec wraz ze swoimi pracownikami miał prowadzić wykopaliska w „Starożytnym mieście Myrmekjon” w Kerczu.
Rzecznik służb specjalnych podkreślił, że zatrzymany nie jest podejrzewany o działalność szpiegowską, lecz o „rabunkowe” wykopaliska na terytoriach okupowanych Ukrainy. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu w Warszawie, gdy Rosjanin podróżował z Amsterdamu do Belgradu Funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymania w jednym z hoteli.
Aleksandr B. pozostaje do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 40-dniowego aresztu tymczasowego. Jak informuje RMF FM, zatrzymanie zostało zgłoszone rosyjskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu.
Ukraińskie organy ścigania zarzucają archeologowi niszczenie obiektów dziedzictwa narodowego. Straty wynikające z jego działań oszacowano na ponad 200 mln hrywien, czyli ok. 17 mln zł. W przypadku wydania grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Zatrzymanie naukowca skomentował na antenie TOK FM minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wyjaśnił, że do zatrzymania doszło na wniosek Ukraińców. – Mają podejrzenia wobec tej osoby dotyczące, nazwę to oględnie, grabieży dóbr kultury. Jest decyzja sądu o areszcie, żeby spokojnie tę sprawę rozpoznać. Zobaczymy – mówił.
– Zawsze w takich sytuacjach decyduje polski sąd. Pamiętamy sprawę obywatela Ukrainy podejrzewanego o działalność związaną z wysadzaniem Nord Streamu. Polski sąd odmówił ekstradycji, tak że zobaczymy. Natomiast trzeba pogratulować sprawności ABW, która potrafi takie sytuacje sprawnie wyłowić – dodał.
Do sprawy odniósł się również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał dziennikarzom, że zatrzymanie archeologa jest „bezprawnym działaniem”.
