Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Powodem działania na Krymie

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Warszawie rosyjskiego archeologa Aleksandra B., podejrzewanego o prowadzenie nielegalnych wykopalisk na okupowanym Krymie. Informację o zatrzymaniu potwierdził TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rzecznik Kremla zarzuca Polsce „bezprawne działanie”.

Aktualizacja: 11.12.2025 10:56 Publikacja: 11.12.2025 10:35

Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Powodem działania na Krymie

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Przemysław Malinowski

Do zatrzymania doszło 4 grudnia. Jak podawało RMF FM, Aleksandr B. pełni funkcję kierownika działu archeologii starożytnej w Państwowym Ermitażu w Rosji. Według polskich służb miał prowadzić nielegalne prace archeologiczne na zajętym przez Rosję Krymie w latach 2014–2019. Naukowiec wraz ze swoimi pracownikami miał prowadzić wykopaliska w „Starożytnym mieście Myrmekjon” w Kerczu.

Czytaj więcej

Ignotas Adomavičius, były minister kultury Litwy
Polityka
Litewski minister kultury rezygnuje. Poszło o Krym

ABW: nielegalne wykopaliska na Krymie

Rzecznik służb specjalnych podkreślił, że zatrzymany nie jest podejrzewany o działalność szpiegowską, lecz o „rabunkowe” wykopaliska na terytoriach okupowanych Ukrainy. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu w Warszawie, gdy Rosjanin podróżował z Amsterdamu do Belgradu Funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymania w jednym z hoteli.

Aleksandr B. pozostaje do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego 40-dniowego aresztu tymczasowego. Jak informuje RMF FM, zatrzymanie zostało zgłoszone rosyjskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu.

Ukraińskie organy ścigania zarzucają archeologowi niszczenie obiektów dziedzictwa narodowego. Straty wynikające z jego działań oszacowano na ponad 200 mln hrywien, czyli ok. 17 mln zł. W przypadku wydania grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Angela Merkel
Dyplomacja
Aneksja Krymu. Angela Merkel naciskała, by nie stawiać oporu?

Areszt tymczasowy i możliwa ekstradycja do Ukrainy

Zatrzymanie naukowca skomentował na antenie TOK FM minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wyjaśnił, że do zatrzymania doszło na wniosek Ukraińców. – Mają podejrzenia wobec tej osoby dotyczące, nazwę to oględnie, grabieży dóbr kultury. Jest decyzja sądu o areszcie, żeby spokojnie tę sprawę rozpoznać. Zobaczymy – mówił.

– Zawsze w takich sytuacjach decyduje polski sąd. Pamiętamy sprawę obywatela Ukrainy podejrzewanego o działalność związaną z wysadzaniem Nord Streamu. Polski sąd odmówił ekstradycji, tak że zobaczymy. Natomiast trzeba pogratulować sprawności ABW, która potrafi takie sytuacje sprawnie wyłowić – dodał.

Do sprawy odniósł się również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał dziennikarzom, że zatrzymanie archeologa jest „bezprawnym działaniem”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Rosja Ukraina Organizacje Warszawa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
Pasażerowie w pobliżu Terminala 3 lotniska Heathrow w Londynie
Przestępczość
"Poważny incydent" na lotnisku Heathrow w Londynie. Mężczyzna został aresztowany
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Atak na Kapitol. Zdjęcie archiwalne z 6 stycznia 2021 r.
Przestępczość
W noc przed szturmem na Kapitol Waszyngtonem miały wstrząsnąć eksplozje. FBI dokonało aresztowania
Dom Siergieja Skripala w Salisbury tuż po zamachu na jego życie
Przestępczość
Brytyjski raport: Władimir Putin odpowiedzialny za śmierć 44-letniej Brytyjki
Atak piratów na gazowiec. Dziewięciu marynarzy porwanych, wśród załogi Polak
Przestępczość
Atak piratów na gazowiec. Dziewięciu marynarzy porwanych, wśród załogi Polak
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Federica Mogherini
Przestępczość
Była szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini zatrzymana
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama