Do zdarzenia doszło w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Przejazd autokaru z hiszpańskimi kibicami został zablokowany przez dwa samochody osobowe. Kiedy pojazd zatrzymał się na S8, uzbrojeni w młotki i pałki teleskopowe napastnicy wtargnęli do środka i rozpoczęli bójkę.
Według nieoficjalnych ustaleń, grupa napastników mogła liczyć około 50 osób. Rannych zostało dziesięć osób – dziewięciu obywateli Hiszpanii i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitala.
Świadkowie relacjonowali, że napastnicy po ataku rozbiegli się w różnych kierunkach. Na miejsce skierowano oddziały policji, które przeszukały okoliczny teren.
W związku ze sprawą policja zatrzymała cztery osoby – kobietę i trzech mężczyzn, wszystkich znanych funkcjonariuszom. Zatrzymani przebywali w dwóch samochodach na drodze serwisowej przy S8. W pojazdach policjanci znaleźli nożyce do cięcia drutu oraz szaliki w barwach Jagiellonii Białystok. Ustalono, że napastnicy dostali się na trasę, przecinając ogrodzenie.
Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie ataku i ustala pełną liczbę uczestników zajścia.
Do zdarzenia doszło na kilka godzin przed meczem Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia Białystok o godz. 18:45 podejmie hiszpańskie Rayo Vallecano. Po czterech kolejkach piłkarze z Białegostoku zgromadzili 8 punktów i zajmują 9. miejsce w tabeli.
