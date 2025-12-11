Do zdarzenia doszło w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Przejazd autokaru z hiszpańskimi kibicami został zablokowany przez dwa samochody osobowe. Kiedy pojazd zatrzymał się na S8, uzbrojeni w młotki i pałki teleskopowe napastnicy wtargnęli do środka i rozpoczęli bójkę.

Według nieoficjalnych ustaleń, grupa napastników mogła liczyć około 50 osób. Rannych zostało dziesięć osób – dziewięciu obywateli Hiszpanii i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Zatrzymany autokar kibiców z Hiszpanii. Poszukiwanie sprawców

Świadkowie relacjonowali, że napastnicy po ataku rozbiegli się w różnych kierunkach. Na miejsce skierowano oddziały policji, które przeszukały okoliczny teren.

W związku ze sprawą policja zatrzymała cztery osoby – kobietę i trzech mężczyzn, wszystkich znanych funkcjonariuszom. Zatrzymani przebywali w dwóch samochodach na drodze serwisowej przy S8. W pojazdach policjanci znaleźli nożyce do cięcia drutu oraz szaliki w barwach Jagiellonii Białystok. Ustalono, że napastnicy dostali się na trasę, przecinając ogrodzenie.