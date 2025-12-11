Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Atak na S8. Zamaskowani napastnicy wtargnęli do autokaru z kibicami z Hiszpanii

Grupa kibiców z Hiszpanii została w nocy zaatakowana na trasie S8 między Warszawą a Białymstokiem. Jak ustalił reporter RMF FM, zamaskowani napastnicy zatrzymali autokar, a następnie siłą wtargnęli do środka, używając niebezpiecznych narzędzi.

Publikacja: 11.12.2025 09:52

Atak na S8. Zamaskowani napastnicy wtargnęli do autokaru z kibicami z Hiszpanii

Policja radiowóz

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Do zdarzenia doszło w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Przejazd autokaru z hiszpańskimi kibicami został zablokowany przez dwa samochody osobowe. Kiedy pojazd zatrzymał się na S8, uzbrojeni w młotki i pałki teleskopowe napastnicy wtargnęli do środka i rozpoczęli bójkę.

Według nieoficjalnych ustaleń, grupa napastników mogła liczyć około 50 osób. Rannych zostało dziesięć osób – dziewięciu obywateli Hiszpanii i jeden Polak. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Zatrzymany autokar kibiców z Hiszpanii. Poszukiwanie sprawców

Świadkowie relacjonowali, że napastnicy po ataku rozbiegli się w różnych kierunkach. Na miejsce skierowano oddziały policji, które przeszukały okoliczny teren.

W związku ze sprawą policja zatrzymała cztery osoby – kobietę i trzech mężczyzn, wszystkich znanych funkcjonariuszom. Zatrzymani przebywali w dwóch samochodach na drodze serwisowej przy S8. W pojazdach policjanci znaleźli nożyce do cięcia drutu oraz szaliki w barwach Jagiellonii Białystok. Ustalono, że napastnicy dostali się na trasę, przecinając ogrodzenie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zawodnik Legii Warszawa Steve Kapuadi (z lewej) i John Mercado ze Sparty Praga podczas meczu piłkars
Piłka nożna
Liga Konferencji. Kryzys Legii nadal trwa, zwycięska Jagiellonia

Policja prowadzi dalsze czynności w sprawie ataku i ustala pełną liczbę uczestników zajścia.

Do zdarzenia doszło na kilka godzin przed meczem Ligi Konferencji Europy. Jagiellonia Białystok o godz. 18:45 podejmie hiszpańskie Rayo Vallecano. Po czterech kolejkach piłkarze z Białegostoku zgromadzili 8 punktów i zajmują 9. miejsce w tabeli. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Policja Piłka Nożna Ekstraklasa Polskie Kluby Piłkarskie Europejskie Puchary Jagiellonia Białystok Liga Konferencji Europy
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Serhij K. został deportowany z Włoch do Niemiec i trafił do niemieckiego aresztu
Przestępczość
Atak na gazociąg Nord Stream. Fałszywe paszporty nurków z Andromedy
Rozbita grupa mogła zalegalizować pobyt nawet 1,5 mln osób w UE
Przestępczość
Służby rozbiły gang legalizujący pobyt w Unii
Premier Donald Tusk w miejscowości Mika, gdzie doszło do uszkodzenia torów
Przestępczość
Akty dywersji na kolei. Jest wniosek o wydanie czerwonej noty Interpolu wobec podejrzanych
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Emilia i Piotr Śledziowie regularnie spłacają kredyt, który - jak się okazało - w ogóle nie pochodzi
Przestępczość
Państwo w państwie. Prokuratura, policja i oszukani klienci banku
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama