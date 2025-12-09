W demokracji kontrola jest wybiórcza. Ale w stanie wojennym lub wyjątkowym pewne ograniczenia służb są zawieszane.

Ale są to sytuacje nadzwyczajne. Wojna czy stan wyjątkowy zmienia wszystko. Służba otrzymuje inne zadania, ze względu na to, że zmienia się otoczenie, potrzeby i wymiar zagrożenia. Wtedy oczywiście służby wchodzą głębiej. Ale też w czasie pokoju, musimy wybiórczo traktować faktyczne zagrożenia. Bo nie jest tak, że za każdym pożarem w Polsce stoją Rosjanie. W Polsce wybucha ponad sto tysięcy pożarów, w tym część z nich jest wynikiem podpaleń, gdybyśmy wszystkie potraktowali, jako dokonane na zlecenie Rosjan, to wtedy nie nie wytypowalibyśmy faktycznych sprawców. Nie dojdziemy po nitce do kłębka.

Popularnym schematem myślowym jest twierdzenie, że „służby stoją za czymś”, albo coś odbywa się „pod parasolem służb”. To pozwala wyjaśnić dowolny chaos rzeczywistości. Czy tak może być w rzeczywistości?

W żadnym stopniu. Oczywiście lepiej się żyje ludziom, którzy twierdzą, że za wszystkim stoją służby albo inne siły np. cyberpanowie z Krzemowej Doliny, którzy kontrolują każdy ruch, zakup, potrzebę. To ułatwia życie, bo zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za nasze działania. Twórcy teorii spiskowych dodatkowo twierdzą, iż mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności i tylko oni o tym wiedzą. Jeżeli jest afrykański pomór świń, to na pewno Łukaszenko przysłał nam dwa zakażone dziki. Ptasia grypa? Na 100 proc. została przywleczona z Białorusi, a za podpaleniami stoją rosyjskie służby. W związku z tym, że wszystko jest możliwe, to rzeczywiście tak sobie można tłumaczyć rzeczywistość. Ale służby mają określone zadania wynikające z ustawy, możliwości, potrzeby i bardzo określoną – accountability (odpowiedzialność – tłum. z j. ang.). Nas rozliczają nie z tego, że mamy „trałować” wszystko, tylko ile ryb złowimy.

Kluczowa jest skuteczność.

Wyłącznie. Nie mógłbym raportować zwierzchnikom, że wiem wszystko, tylko kogo obciążyć winą za próbę albo zamach terrorystyczny. Nie całe środowisko, tylko konkretne osoby. To w czasach SB było tak, że służba typowała studentów, którzy mogli mieć jakieś skłonności do uprawiania działalności antypaństwowej, więc „trałowała” wszystkich na wydziałach, a jeżeli student był mało podatny na zawerbowanie, to starano się go o coś oskarżyć, aby go złamać i był bardziej podatny. Niestety myśmy w jakimś stopniu to mentalnie odziedziczyli. Bo jeżeli coś się nie wydarzyło, a służby zareagowały, to od razu pojawia się opinia, że służby mają wszędzie swoich ludzi. Służby mają określoną liczbę funkcjonariuszy. To są dane jawne. W Polsce jest nas mniej niż funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Czy każdy funkcjonariusz SOK wie wszystko, co się dzieje w każdym składzie kolejowym? Dokładnie tak samo jest ze służbami specjalnymi.

Taki sposób myślenia wyklucza przypadek, zwykłą ludzką głupotę.

Jeżeli ktoś wyklucza z własnego życia przypadek, to ja uważam, że jest pozbawiony w jakimś stopniu fantazji. Przecież wychodząc każdego dnia z domu o określonej porze, możemy trafić na niespodziewaną sytuację. Na pewno nie stoją za tym służby, jeżeli ktoś dzisiaj np. spóźni się na samolot, albo spotka przypadkową osobę i dzięki temu zrobi karierę albo się zakocha.

Czy działaniem służb można wytłumaczyć np. tzw. aferę podsłuchową? Wprawdzie śledztwo ustaliło, że za organizacją podsłuchów, którymi zajmowali się kelnerzy, w pewnym momencie stał biznesmen Marek Falenta. Ale on rzekomo miał być przecież informatorem CBA i ABW, działać z zemsty za kontrole swoich firm węglowych. Ciągnijmy ten sposób myślenia dalej: Falenta importował węgiel z Rosji, a restauracja „Sowa” należała do spółek Grupy Radius, z powiązaniami do rosyjskich oligarchów.

To już nie jest tylko teoria spiskowa, ale stała się praktyką dnia codziennego. Stała się oficjalnym komunikatem kilku administracji. Zatem teoria spiskowa stała się praktyką spiskową. To jest szalenie niebezpieczne, dlatego że ta kwestia stała się poniekąd zaczątkiem czegoś, co się powszechnie określa jako rosyjskie wpływy w Polsce. To od 2014 r. w retoryce politycznej zaczynamy mówić, że w Polsce są rosyjskie wpływy.