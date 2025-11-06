Aktualizacja: 06.11.2025 04:59 Publikacja: 06.11.2025 04:30
Rosyjska ambasada w Warszawie.
Foto: PAP/Albert Zawada
Nie sądzę. Jestem także bardzo daleki, żeby w każdym Rosjanie widzieć szpiega Putina. Związek Sowiecki miał ścisłą kontrolę nad ruchem transgranicznym swoich obywateli. Każdy, kto wyjeżdżał, musiał dostać paszport. Aby to się stało, musiał złożyć odpowiednią ankietę osobową. Te ankiety potem biura paszportowe – tak w Związku Sowieckim, jak i w Polsce Ludowej, będące w gestii służb specjalnych – przesyłały do odpowiedniego pionu służby bezpieczeństwa. Oni oceniali, czy człowiek, który wyjeżdża, może być przydatny w działalności wywiadowczej. Jeśli odpowiedź była twierdząca, z petentem przeprowadzano rozmowę quasiwerbunkową, uzależniając od jej wyniku otrzymanie paszportu i zmuszając go, by po przyjeździe złożył szczegółowy raport. Tym sposobem generowali potencjalnie wartościową agenturę, ale to była sytuacja zimnowojenna, gdy ruch graniczny był limitowany i niewielki.
Wywiad totalny, czyli masowe pozyskiwanie często bezwartościowej agentury, w wykonaniu Związku Sowieckiego służył tak naprawdę „zapychaniu” możliwości działania kontrwywiadów państw zachodnich, aby w tym samym czasie realizować na najwyższym szczeblu precyzyjne operacje werbunkowo–szpiegowskie. Słowem, celem tego działania nie było zbieranie informacji, ale „wykańczanie przeciwnika”.
Na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce co roku aresztowano kilkuset szpiegów sowieckich. Najczęściej byli oni zatrzymywani przez Korpus Ochrony Pogranicza. Tyle że ta agentura była całkowicie bezwartościowa, rekrutowana z ówczesnych mniejszości narodowych, bez dostępu do informacji czy kontaktu z przedstawicielami WP lub administracji. W tym czasie Rosjanie prowadzili agenturę strategiczną w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do błędnej polityki zagranicznej, zakończonej wojną z Niemcami. Taki był strategiczny cel ZSRS.
Teraz nie da się prowadzić tak rozumianego wywiadu totalnego. Z Rosji co roku wyjeżdżają miliony ludzi. Nie ma takiej służby specjalnej, która miałaby możliwości kontroli takiej liczby wyjeżdżających. Rosja – wbrew temu, co nam się mówi – nie jest Związkiem Sowieckim. Nie ma ani sowieckich zasobów, ani ówczesnego aparatu kontroli, a możliwości FSB i SWR są niewielkim proc. tego, czym dysponował KGB.
Nie widziałem materiałów w sprawach tzw. proxy agentury, czyli pozyskiwanej do działań krótkofalowych. Natomiast istnieje ryzyko, oparte na analogiach historycznych, o których przed chwilą wspomniałem, że Rosjanie po prostu używają takiej agentury, aby dokonać przeciążenia aparatu kontrwywiadowczego przeciwnika. Można postawić hipotezę, że masowe użycie proxy agentury może służyć potencjalnie odwróceniu uwagi kontrwywiadów od naprawdę istotnych operacji.
Na początku lat 20. XX w. Europa była nasycona milionami uciekinierów z Rosji porewolucyjnej, wśród których z łatwością OGPU tworzyło siatki wywiadowcze. Dzisiaj tak samo jest z uchodźcami ze wschodniej Ukrainy, łatwo jest się między nimi ukryć.
Jak już wspomniałem, istnieje ryzyko, że ich zadaniem jest związać kontrwywiad, bo on przecież musi reagować, nie wiedząc, czy zagrożenie jest realne, czy tylko pozorowane. W 2014 r., gdy zaczęła się secesja Donbasu, Rosjanie zrobili bardzo prosty trik. Polegał na tym, że SBU, straż pożarna i policja ukraińska dostawały dziennie setki informacji o podłożonych bombach czy zauważonych dywersantach. Musiały reagować, tymczasem służyło to tylko temu, żeby całkowicie zapchać Ukraińców procedurami alarmowymi.
ppłk. dr Marek Świerczek
Inny przykład. W momencie, kiedy Rosjanie prowadzili operację z wykorzystaniem płk. Kulinicza – agenta w bezpośrednim otoczeniu ówczesnego szefa SBU, Iwana Bakanowa – w tym samym czasie na terytorium Ukrainy pojawiły się tysiące nieudolnych dywersantów. Jeżeli wierzyć Ukraińcom, to w samym Kijowie wykryto 600 grup dywersyjnych, przy czym większość tych ludzi nie miała pojęcia o działaniach dywersyjnych, a dostępny na Telegramie podręcznik rosyjskiego sabotażysty, opracowany przez rosyjski GUGSz (Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej – red.), zabrania realizacji operacji dywersyjnych nieprzygotowanej do tego agenturze. Celem więc było odciągnięcie kontrwywiadu SBU od rzeczywistego zagrożenia, czyli próby przejęcia kontroli nad SBU.
Nie mam dostępu do takich danych, ale wiedząc, że metodyka działania rosyjskich służb w zasadzie się nie zmienia od ponad stu lat, chociaż modyfikują ją, bo pojawiają się nowe technologie, można na ślepo założyć, że tego typu operacje muszą mieć miejsce.
Tak. To, o czym teraz mówimy, należy tak naprawdę do abecadła rosyjskiego modus operandi. Oni to robili od zawsze i wszyscy o tym wiedzą, a smutne jest to, że my ciągle mówimy o tym jako o czymś tajemniczym i nieznanym w Polsce. Informacje nawet na temat wysoko uplasowanej sowieckiej agentury sprzed wojny są przemilczane lub dyskredytowane.
Marek Świerczek
Foto: IPN
Oczywiście, że tak. W przeszłości już po upadku Związku Sowieckiego miały miejsce skandale związane z ujawnianiem faktów współpracy polityków nowej władzy z KGB w latach 80. Takie sytuacje miały miejsce w większości posowieckich państw m.in. na Litwie. Skoro Rosjanie odziedziczyli po KGB informacje, które były im przekazane przez różne służby bezpieczeństwa, na przykład na temat ówczesnej opozycji polskiej, to pytanie, czy je wykorzystywali operacyjnie jest pytaniem retorycznym.
Rosjanie tworzyli różnego rodzaju organizacje parawanowe, tworzą i będą je nadal tworzyć. Przy czym teraz jest to wielokroć łatwiejsze niż powiedzmy sto lat temu. Bo obecnie utworzenie firmy, fundacji, banku, gazety itd. nie jest problemem. Kapitał nie zna narodowości. Oni nie tylko tworzą takie organizacje, ale potrafią przejąć, np. istniejące firmy finansowe, jak to miało miejsce w Republice Federalnej Niemiec czy Austrii. Później wykorzystali je do swoich działań.
Gdy pyta pan o organizacje białoruskiej opozycji, trzeba przypomnieć, że białoruskie KGB w zasadzie jest ekspozyturą rosyjskiej FSB. Logika działań Rosji, a także analogia historyczna, wskazuje, że rosyjskie służby mogą tworzyć fasadowe organizacje opozycyjne lub też je intensywnie infiltrować.
Marek Świerczek
W dwudziestoleciu międzywojennym diaspora rosyjska, czyli tzw. białych Rosjan została zinfiltrowana do granic szaleństwa, w zarządach organizacji wojskowych byłych białych oficerów oraz partii emigracyjnych byli niemal sami agenci OGPU.
Białorusini świetnie wiedzą, że Rosjanie infiltrują opozycję białoruską. Pytanie brzmi: jak możemy pomóc emigrantom w obronie przed KGB? Smutnym sygnałem była historia, która miała miejsce niedawno w Warszawie, kiedy opozycja białoruska zorganizowała szkolenie poświęcone zwalczaniu prób infiltracji ze strony białoruskiego KGB. W czasie tego szkolenia na monitorze pojawił się pułkownik KGB Konstantin Byczek, który ostrzegł zgromadzonych, aby się uspokoili, samo zaś przedsięwzięcie zostało zorganizowane i opłacone przez KGB. To się stało tu i teraz, pod naszym bokiem. To oznacza, że tamtejsze służby mają duże możliwości operacyjne i nie boją się ściągać na siebie uwagi polskiego kontrwywiadu.
Ale też trzeba podkreślić determinację opozycji białoruskiej, bo jest tam wielu ludzi naprawdę ideowych, którzy faktycznie mogą być dla KGB bardzo trudnym obiektem.
Podam przykład z naszej historii. Masowych werbunków za czasów II RP dokonywali przeważnie rosyjskojęzyczni agenci OGPU wśród ubogiej, zwykle rosyjskojęzycznej ludności przygranicza. Był to tani sposób generowania proxy agentury, niewymagający ani kosztów, ani wyspecjalizowanych kadr.
Każda instytucja wywiadowcza ma określony budżet i etat osobowy. Dzisiaj w proxy agenturę także się nie inwestuje, bo ona jest od samego początku do spalenia. Prościej jest dotrzeć przez komunikator Telegram do nastolatka ukraińskiego, którego sytuacja finansowa jest często mniej korzystna niż jego polskiego kolegi i który zna język rosyjski. Wywiad płaci im groteskowo niskie pieniądze, kilkadziesiąt dolarów za jakąś operację. Łatwo jest im dotrzeć do tych ludzi, ponieważ nie muszą oni nawet znać języka polskiego, a sami kandydaci bywają wyobcowani w polskim otoczeniu.
Nasz problem polega na tym, że nikt tak naprawdę nie przeprowadził badań demograficzno–socjologicznych emigracji ukraińskiej. My nie wiemy, jaka część emigrantów ukraińskich żyjących w Polsce jest de facto rosyjskojęzyczna, z rodzinami w Rosji i czerpie wiedzę na temat polityki z cotygodniowych audycji kremlowskiego dziennikarza Dmitrija Kisielowa. Bo to głównie do takich ludzi trafia rosyjski wywiad. To jest efekt czystej pragmatyki ze strony Rosjan: pieniądze i łatwość dotarcia.
Każdy obywatel w takiej sytuacji powinien poinformować o takim przypadku Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nawet jeżeli wydaje nam się, że jest to sprawa bez znaczenia lub śmieszna, to jest jednak sygnał dla odpowiedniej instytucji, która jest zobowiązana się tym zainteresować.
Tak, stale werbują pod fałszywą flagą i jest to robione w sposób nagminny. Mieliśmy niedawno przykład popularnego w środowisku medialnym dziennikarza hiszpańskiego, który okazał się rosyjskim agentem. Zastanówmy się, ilu takich ludzi funkcjonuje w różnego rodzaju międzynarodowych fundacjach, mediach, wśród aktywistów politycznych i nie tylko?
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu działalność kontrwywiadowcza była relatywnie łatwa, a działalność wywiadowcza trudna. Żyliśmy w społeczeństwie homogenicznym kulturowo i ekonomicznie. W Polsce mieszkali głównie ludzie biali, związani z tradycją rzymskokatolicką, posługujący się językiem polskim i żyjący w tym samym kręgu obyczajów oraz w niewielkich kręgach znajomych. Każdy obcy, który się pojawiał, rzucał się w oczy. Wystarczyło, żeby miał tylko inny akcent. Dzisiaj w większym stopniu mamy społeczeństwo wieloetniczne, wielokulturowe, wielojęzyczne i swobodnie przemieszczające się przez granice, zwłaszcza w strefie Schengen. W takim środowisku wywiad działa w warunkach cieplarnianych.
Z kolei kontrwywiad nie może z taką łatwością, jak kiedyś typować tak zwanych obszarów ryzyka. Dla przykładu: wydawało się, że młodzi Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski uciekając przed inwazją rosyjską lub zniechęceni do reżimu Łukaszenki Białorusini, powinni być teoretycznie ostatnim ogniwem, do którego się zwróci wywiad rosyjski. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że są oni podatni na werbunek i jest to grupa wysokego ryzyka kontrwywiadowczego.
Zadajmy sobie pytanie: ile jest takich grup ryzyka w innych środowiskach? Rosjanie zręcznie grają na wszystkich różnicach politycznych, religijno–światopoglądowych, na polaryzacji politycznej, której wzrost powoduje skok ryzyka werbunku pod fałszywą flagą.
W Polsce mamy tendencję do postrzegania Rosjan jako nieudolnych barbarzyńców, którzy na przykład obstawiają tylko jedną partię polityczną bądź jedną opcję polityczną. Otóż tak nie jest. To ludzie łączący słowiański spryt z mongolską bezwzględnością, co niestety daje sporą skuteczność. Jeżeli mamy system dwupartyjny, to oni obstawiają „obie nóżki”, bo nie wiadomo, która z tych partii w danym momencie zostanie „wypchnięta” do władzy. Tak samo perspektywicznie – obstawiają partie spoza głównego nurtu politycznego. W tym przypadku najlepszym przykładem są Niemcy.
Marek Świerczek
Podpułkownik dr, były funkcjonariusz ABW, autor wielu artykułów naukowych i monografii dotyczących rosyjskich i sowieckich służb specjalnych, redaktor naczelny „Przeglądu bezpieczeństwa wewnętrznego”, autor powieści z pogranicza literatury historycznej i grozy oraz opowiadań fantastycznych. Właśnie wydał pracę „Śpiące psy. Rosyjskie gry agenturalne wobec Urzędu Ochrony Państwa początkiem lat 90. XX w.”, która analizuje m.in. przypadek zatrzymania i skazania za szpiegostwo na rzecz GRU byłego funkcjonariusza MSW Marka Zielińskiego.
