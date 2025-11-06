Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są cele rosyjskich służb specjalnych poza zbieraniem informacji?

Czy Rosja nadal stosuje masowy werbunek agentów na wzór Związku Sowieckiego?

W jaki sposób rosyjskie służby wykorzystują agentów typu „proxy” do przeciążenia kontrwywiadu?

Jakie zagrożenia niesie ze sobą tworzenie fasadowych organizacji przez rosyjskie służby?

W jaki sposób historyczne dane zgromadzone przez KGB mogą być nadal użyteczne dla Rosjan?

Dlaczego wieloetniczne i wielokulturowe społeczeństwo sprzyja działalności wywiadowczej Rosji?

Czy Rosja, tak jak Związek Sowiecki, stosuje masowy werbunek agentów?

Nie sądzę. Jestem także bardzo daleki, żeby w każdym Rosjanie widzieć szpiega Putina. Związek Sowiecki miał ścisłą kontrolę nad ruchem transgranicznym swoich obywateli. Każdy, kto wyjeżdżał, musiał dostać paszport. Aby to się stało, musiał złożyć odpowiednią ankietę osobową. Te ankiety potem biura paszportowe – tak w Związku Sowieckim, jak i w Polsce Ludowej, będące w gestii służb specjalnych – przesyłały do odpowiedniego pionu służby bezpieczeństwa. Oni oceniali, czy człowiek, który wyjeżdża, może być przydatny w działalności wywiadowczej. Jeśli odpowiedź była twierdząca, z petentem przeprowadzano rozmowę quasiwerbunkową, uzależniając od jej wyniku otrzymanie paszportu i zmuszając go, by po przyjeździe złożył szczegółowy raport. Tym sposobem generowali potencjalnie wartościową agenturę, ale to była sytuacja zimnowojenna, gdy ruch graniczny był limitowany i niewielki.

W ZSRS stosowano także wywiad totalny. Czy Rosjanie też tak robią?

Wywiad totalny, czyli masowe pozyskiwanie często bezwartościowej agentury, w wykonaniu Związku Sowieckiego służył tak naprawdę „zapychaniu” możliwości działania kontrwywiadów państw zachodnich, aby w tym samym czasie realizować na najwyższym szczeblu precyzyjne operacje werbunkowo–szpiegowskie. Słowem, celem tego działania nie było zbieranie informacji, ale „wykańczanie przeciwnika”.

Na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce co roku aresztowano kilkuset szpiegów sowieckich. Najczęściej byli oni zatrzymywani przez Korpus Ochrony Pogranicza. Tyle że ta agentura była całkowicie bezwartościowa, rekrutowana z ówczesnych mniejszości narodowych, bez dostępu do informacji czy kontaktu z przedstawicielami WP lub administracji. W tym czasie Rosjanie prowadzili agenturę strategiczną w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do błędnej polityki zagranicznej, zakończonej wojną z Niemcami. Taki był strategiczny cel ZSRS.