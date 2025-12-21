To sedno najnowszego orzeczenia SN dotyczącego nierzadkich sytuacji odpowiedzialności za szkodę, także niemajątkową, jak śmierć, wynikłą na skutek wypadku.

Reklama Reklama

Zadośćuczynienie za śmierć pasażera w samochodzie

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której matka 18-letniego syna, który zginął w wypadku samochodowym jako pasażer, domagała się od ubezpieczyciela OC kierowcy odpowiedzialnego za tragedię 100 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć jej syna oraz 80 tys. zł dla jej drugiego, małoletniego syna, jako zadośćuczynienia za śmierć brata. Kwot tych matka domagała się ponad przyznane już wcześniej przez towarzystwo ubezpieczeniowe 15,6 tys. i 7,9 tys. zł zadośćuczynienia.

Sumy te wynikały z tego, że ubezpieczyciel uznał, iż ofiara wypadku w 50 proc. przyczyniła się do tragedii, ponieważ pasażer nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Przyczynienie się poszkodowanego do szkody zmniejsza bowiem należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od sprawcy czy jego ubezpieczyciela.

Matka ofiary kwestionowała kwoty zaoferowane przez ubezpieczyciela oraz fakt przyczynienia się syna do wypadku. W postępowaniu karnym opinia wykazała, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość pojazdu, który wypadł z drogi i dachował, a syn powódki nie miał żadnej możliwości uratowania się.