Tylko 40 proc. firm zadeklarowało, że już prowadzi lub planuje wesprzeć pracowników w ich udziale w szkoleniach obronnych (pierwsza pomoc, samoobrona, posługiwanie się bronią), podczas gdy 60 proc. nie wypracowało żadnych rozwiązań. Wiele przedsiębiorstw już organizuje kursy, np. szkolenia z pierwszej pomocy przeprowadzono w 59,2 proc. badanych firm, w 10,8 proc. odbywały się treningi z samoobrony, a w 10 proc. z posługiwania się bronią. Co istotne, aż 83,5 proc. pracowników deklaruje chęć uczestnictwa w szkoleniach obronnych organizowanych przez własny zakład pracy.

„Można zatem stwierdzić, że klimat dla szkoleń obronnych w miejscu pracy jest bardzo sprzyjający zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców” – uważają autorzy raportu.

Strach przed mobilizacją pracowników

Co może blokować ten zapał? Prawie połowa ankietowanych pracowników (49,6 proc.) obawia się, że jeśli zdobędą umiejętności z zakresu użycia broni, pierwszej pomocy czy samoobrony, to mogą być jako pierwsi powołani do armii w razie mobilizacji. Tylko 28,1 proc. deklaruje brak takich obaw. Podobny niepokój występuje u pracodawców: 44,2 proc. firm wyraża taką obawę, bowiem oznaczałoby to uszczuplenie zasobów kadrowych firmy. Nie ma takich obaw jedna czwarta pracodawców (23,3 proc.). Blisko 80 proc. z nich uważa, że lokalne społeczności powinny mieć możliwość organizowania cywilnych grup samoobrony pod nadzorem państwa, a 20,7 proc. jest temu przeciwnych.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Co mogłoby skłonić do aktywnego włączenia się w inicjatywy obrony cywilnej? Na zwrot kosztów poniesionych na szkolenia lub zakup wyposażenia obronnego wskazało 47,7 proc. pracowników i 37,5 proc. pracodawców, a dofinansowanie takich zajęć byłoby bodźcem dla 31,6 proc. pracowników i 40,8 proc. pracodawców. Niemal połowa (48,8 proc.) pracowników wskazała, że skłoniłoby ich do tego zwolnienie z powołania do Sił Zbrojnych RP w razie mobilizacji pod warunkiem służby w lokalnej grupie samoobrony. Podobnie uważa 57,5 proc. pracodawców. Respondenci wskazali też na stabilność zatrudnienia i ochronę praw pracowniczych osób zaangażowanych w obronność – 39,8 proc. wskazań pracowników.