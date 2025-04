„Rzeczpospolita” poznała najnowszy pakiet propozycji zmian w prawie, które ułatwiłyby załatwianie spraw przez przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Zostały one przygotowane przez ekspertów pracujących w ramach inicjatywy „SprawdzaMY”. To społeczny zespół ds. deregulacji, któremu przewodniczy przedsiębiorca Rafał Brzoska.

Notariusz wpisze zmiany do KRS

Jednym z głównych celów inicjatywy „SprawdzaMY” jest redukcja biurokraci. Temu właśnie ma służyć propozycja odciążenia sadów rejestrowych. Chodzi o dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. W praktyce chodzi np. o zmiany w składzie zarządów spółek i stowarzyszeń, ich adresu czy przedmiotu działalności. Dziś w takich przypadkach odpowiednie organy tych spółek czy innych osób prawnych składają wniosek do sądu rejestrowego, który jest następnie rozpatrywany przez referendarza sądowego. Taki proces bywa – co zauważają eksperci inicjatywy „SprawdzaMY” czasochłonny i wprowadza niepotrzebne opóźnienia. Zauważają, ze dziś wielu kontrahentów (zwłaszcza z zagranicznych) powstających spółek) nie rozumie, dlaczego zawiązanie spółki jest czasochłonne i czym jest „spółka w organizacji”.

Dlatego zespół Brzoski zgłasza pomysł przeniesienia na notariuszy uprawnień do dokonywania wpisów w KRS. Według pomysłodawców pozwoliłoby to na szybszą rejestrację i zmniejszenie obciążenia sądów rejestrowych.

Praca dla prostej spółki akcyjnej bez obciążeń fiskalnych

Kolejna propozycja związana z przedsiębiorczością to uwolnienie od składek na ZUS pracy na rzecz tzw. Prostych Spółek Akcyjnych. Dziś teoretycznie akcjonariuszem takiej spółki można zostać, gdy wniesie się nie tyle kapitał, co swoją pracę. Mogłoby się to sprawdzać np. w start-upach technologicznych, gdzie akcjonariuszami zostawaliby wysoko kwalifikowani twórcy oprogramowania i innych rozwiązań technologicznych. W praktyce jednak – co zauważa zespół Brzoski – takie rozwiązanie nie działa. Powodem jest konieczność płacenia od takiej pracy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych, na zasadach takich jak jednoosobowi przedsiebircy.