Kiedy mowa o poszukiwaniach tematów ludzkich, trudno nie zauważyć wątku rodzinnego, jaki wprowadziła do Ateneum reżyserka Iwona Kempa. „To wiem na pewno” australijskiego autora Andrew Bowella, a potem „Mój syn chodzi, tylko trochę wolniej” chorwackiego pisarza Ivora Martinicia są trochę do siebie podobne. Agata Kulesza jako matka i Przemysław Bluszcz jako ojciec zmagają się z rodzinnymi wyzwaniami, walczą o swoje dorosłe dzieci, a trochę i z tymi dziećmi. Niezwykłe jest co innego: rodzinę pokazuje się tu jako źródło kłopotów, czasem i udręk, ale przecież także i jako znak nadziei. I znów: w większości teatrów, gdy na warsztat brane jest życie rodzinne, przeważa smolista czerń i brak przyszłości.

Pytam dyrektora Tyszkiewicza, czy równie łatwo jak za granicą szuka się polskich sztuk „o czymś”. Z wielu powodów tak nie jest, między innymi dlatego, że częściej niż normalne literackie dramaty powstają performatywne scenariusze. A jednak mamy najświeższy, bo sprzed paru miesięcy, pozytywny przykład: „Ostatnią lekcję” debiutantki Marii Gustowskiej. Tekst pozyskał i wyreżyserował aktor Grzegorz Damięcki. Byłem nim urzeczony.

Spotkanie grupy młodych ludzi z ich dawnym nauczycielem to okazja do poczynienia celnych spostrzeżeń: o samej młodzieży, ale i o relacjach między pokoleniami. Czwórka młodych aktorów i występujący gościnnie arcymistrz Adam Ferency wygrywają to perfekcyjnie. Ciekawe jest i to, że obserwacje dotyczące choćby stosunku najmłodszego pokolenia do religii czy właśnie pokoleniowych różnic wydały mi się nietypowe, wręcz niepoprawne politycznie.

To niejedyny taki przykład. Przed rokiem Tyszkiewicz wziął na tapet sławną francuską komedię „Napis” Geralda Sibleyarasa. Dostaliśmy opowieść o tym, jak grupa lokatorów eleganckiej kamienicy zaszczuwa nowego sąsiada – w imię cnoty tolerancji. Rzecz bardzo na czasie wobec naszych ideologicznych kontrowersji. „Napis” to utwór modny i wiele razy wystawiany, także w Polsce – sam Tyszkiewicz robił go już w lubelskim teatrze. Za to „Ostatnia lekcja” to nowy klejnocik, szczęśliwie dostrzeżony, choć łatwo było go przeoczyć.

Pytam dyrektora o polityczną poprawność. Odpowiada jakby zdziwiony: – My na to w ogóle nie patrzymy. To widzowie mają wydawać werdykty. Teatr środka polega między innymi na tym, że nie opowiadamy się po żadnej ze stron.