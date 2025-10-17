Do wypadku doszło w pobliżu miasta Drasenhofen przy granicy Austrii z Czechami. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, a w zderzeniu brało udział także auto osobowe.

Reklama Reklama

Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba zginęła, a cztery są ciężko ranne. 19 osobom udzielono pomocy medycznej. Wezwana na miejsce straż pożarna musiała wyciągnąć z autokaru kierowcę, który był zakleszczony w kabinie.

Austriackie służby wysłały na miejsce trzy śmigłowce pogotowia ratunkowego.

Pomoc ofiarom zderzenia udzielana jest także przez ratowników z Czech.