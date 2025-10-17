Reklama
Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Nie żyje jedna osoba

W piątek nad ranem na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii doszło do zderzenia ciężarówki z polskim autokarem. Zginęła jedna osoba.

Publikacja: 17.10.2025 09:46

Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Nie żyje jedna osoba

Przemysław Malinowski

Do wypadku doszło w pobliżu miasta Drasenhofen przy granicy Austrii z Czechami. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, a w zderzeniu brało udział także auto osobowe. 

Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba zginęła, a cztery są ciężko ranne. 19 osobom udzielono pomocy medycznej. Wezwana na miejsce straż pożarna musiała wyciągnąć z autokaru kierowcę, który był zakleszczony w kabinie.

Austriackie służby wysłały na miejsce trzy śmigłowce pogotowia ratunkowego.

Pomoc ofiarom zderzenia udzielana jest także przez ratowników z Czech. 

Autostrada A5 została zamknięta w obu kierunkach. Austriackie media informują, że w związku z zamknięciem autostrady zakorkowana jest obecnie trasa B5. Utworzył się kilkukilometrowy korek w kierunku Czech. Zamknięcie A5 może potrwać jeszcze przez kilka godzin.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Austria

