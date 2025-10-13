Słowacka policja poinformowała, że zderzenie pociągów miało miejsce przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou (kraj koszycki). Przyczyna wypadku nie jest jak dotąd znana.

Według policji, pociągami podróżowała duża liczba pasażerów. Na miejscu katastrofy trwa akcja ratunkowa.

Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się na Słowacji. Zdjęcie z miejsca wypadku Foto: Polícia Slovenskej republiky

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji