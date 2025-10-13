Aktualizacja: 13.10.2025 11:41 Publikacja: 13.10.2025 11:30
Na Słowacji zderzyły się pociągi pasażerskie
Foto: Polícia Slovenskej republiky
Słowacka policja poinformowała, że zderzenie pociągów miało miejsce przed tunelem w pobliżu miejscowości Jablonov nad Turňou (kraj koszycki). Przyczyna wypadku nie jest jak dotąd znana.
Według policji, pociągami podróżowała duża liczba pasażerów. Na miejscu katastrofy trwa akcja ratunkowa.
Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się na Słowacji. Zdjęcie z miejsca wypadku
Foto: Polícia Slovenskej republiky
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
Źródło: rp.pl
