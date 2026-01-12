Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny wszczęcia śledztwa przeciwko szefowi Fedu, Jerome'owi Powellowi?

W jaki sposób śledztwo Powella wpłynęło na rynki finansowe i kurs

Jakie reakcje i konsekwencje polityczne może wywołać śledztwo wśród przedstawicieli obu partii?

Kto jest potencjalnym kandydatem na zastępcę Jerome'a Powella według spekulacji?

W jaki sposób Jerome Powell może zareagować na polityczne naciski i śledztwo?

Amerykańscy prokuratorzy wszczęli śledztwo przeciwko Jerome'owi Powellowi, prezesowi Fedu. Dotyczy ono wartej 2,9 mld dol. przebudowy siedziby Rezerwy Federalnej. Wysokie koszty tej renowacji krytykował wcześniej prezydent Donald Trump i sugerował, że może to wykorzystać jako pretekst do usunięcia ze stanowiska obecnego prezesa Fedu.

Powell oświadczył w niedzielę, że w piątek Fed otrzymał wezwania do ławy przysięgłych oraz groźbę postawienia zarzutów karnych ze strony Departamentu Sprawiedliwości, związanych z jego zeznaniami przed Kongresem latem ubiegłego roku dotyczącymi remontu. Stwierdził, że działania prawne są pretekstem do ograniczenia niezależności Fed w ustalaniu stóp procentowych. – Groźba postawienia zarzutów karnych jest konsekwencją tego, że Rezerwa Federalna ustala stopy procentowe w oparciu o naszą najlepszą ocenę tego, co służy dobru publicznemu, a nie zgodnie z preferencjami prezydenta – powiedział szef Fedu.

Trump zaprzeczył, by inspirował dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości. – Nic o tym nie wiem, ale na pewno nie jest zbyt dobry ani w kierowaniu Fedem, ani w renowacjach budynków – stwierdził prezydent USA w rozmowie z NBC News.