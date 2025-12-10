Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były ostatnie decyzje dotyczące stóp procentowych podjęte przez Fed?

Jakie różnice zdań występują wśród członków Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej?

Jakie działania podejmuje Fed w odpowiedzi na napięcia na rynku pożyczek międzybankowych?

Jakie są prognozy dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych przez Fed?

Jak zmieniają się oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji w USA?

Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) obniżył swoją główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,50 – 3,75 proc. Ta decyzja nie była jednak jednomyślna. Dziewięciu członków Komitetu było „za”, a trzech przeciw. Gubernator Stephen Miran chciał głębszej obniżki o pół punktu procentowego, natomiast prezesi regionalnych banków Rezerwy Federalnej – Jeffrey Schmid (Kansas City) i Austan Goolsbee (Chicago) – opowiadali się za pozostawieniem stóp bez zmian. Dla Mirana (który odchodzi z Fed w styczniu) był to już trzeci z rzędu głos przeciw, a dla Schmida – drugi. Poprzednie posiedzenie z trzema głosami przeciw również charakteryzowało się podziałem 2-1 między zwolennikami bardziej restrykcyjnej i bardziej luźnej polityki.

Oprócz decyzji o stopach Fed ogłosił również, że w ślad za zapowiedzią z październikowego posiedzenia wznawia zakupy obligacji skarbowych i od grudnia kończy proces redukcji bilansu. Decyzja wynika z obaw o napięcia na rynku pożyczek międzybankowych overnight. Od piątku bank centralny rozpoczyna zakupy 40 mld dolarów w krótkoterminowych papierach skarbowych (T-bills). Zakupy mają „pozostać podwyższone przez kilka miesięcy”, a następnie zostaną „istotnie ograniczone”.

Czy Fed będzie dalej obniżał stopy procentowe?

„Przy rozważaniu zakresu i terminu ewentualnych dalszych dostosowań docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz równowagę ryzyk” – mówi komunikat z posiedzenia FOMC.