Podzielony Fed znów tnie stopy. Co dalej z polityką monetarną USA?

Amerykański bank centralny obciął główną stopę procentową o 25 pb., co było powszechnie oczekiwane przez rynek. Wygląda jednak na to, że w przyszłym roku tempo obniżek zwolni.

Publikacja: 10.12.2025 20:31

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były ostatnie decyzje dotyczące stóp procentowych podjęte przez Fed?
  • Jakie różnice zdań występują wśród członków Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej?
  • Jakie działania podejmuje Fed w odpowiedzi na napięcia na rynku pożyczek międzybankowych?
  • Jakie są prognozy dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych przez Fed?
  • Jak zmieniają się oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji w USA?

Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) obniżył swoją główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,50 – 3,75 proc. Ta decyzja nie była jednak jednomyślna. Dziewięciu członków Komitetu było „za”, a trzech przeciw. Gubernator Stephen Miran chciał głębszej obniżki o pół punktu procentowego, natomiast prezesi regionalnych banków Rezerwy Federalnej – Jeffrey Schmid (Kansas City) i Austan Goolsbee (Chicago) – opowiadali się za pozostawieniem stóp bez zmian. Dla Mirana (który odchodzi z Fed w styczniu) był to już trzeci z rzędu głos przeciw, a dla Schmida – drugi. Poprzednie posiedzenie z trzema głosami przeciw również charakteryzowało się podziałem 2-1 między zwolennikami bardziej restrykcyjnej i bardziej luźnej polityki.

Fed tnie stopy procentowe. Rynek szykuje się na kolejne cięcia

Oprócz decyzji o stopach Fed ogłosił również, że w ślad za zapowiedzią z październikowego posiedzenia wznawia zakupy obligacji skarbowych i od grudnia kończy proces redukcji bilansu. Decyzja wynika z obaw o napięcia na rynku pożyczek międzybankowych overnight. Od piątku bank centralny rozpoczyna zakupy 40 mld dolarów w krótkoterminowych papierach skarbowych (T-bills). Zakupy mają „pozostać podwyższone przez kilka miesięcy”, a następnie zostaną „istotnie ograniczone”.

Czy Fed będzie dalej obniżał stopy procentowe?

„Przy rozważaniu zakresu i terminu ewentualnych dalszych dostosowań docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz równowagę ryzyk” – mówi komunikat z posiedzenia FOMC.

Gdy tych samych słów użyto w grudniu 2024 r., był to sygnał, że Komitet najprawdopodobniej zakończył cykl obniżek. FOMC nie zatwierdził wtedy żadnej obniżki aż do wrześniowego posiedzenia. Później obniżył stopy trzy razy z rzędu.

Uwaga inwestorów skupia się na tym, dokąd Fed zmierza dalej, a miejsca na kolejne cięcia pozostało już bardzo niewiele. Uważnie obserwowany tzw. dot plot – czyli zestaw indywidualnych prognoz członków Komitetu – sugeruje jedną obniżkę w 2026 r. i kolejną w 2027 r., zanim stopa funduszy federalnych osiągnie długoterminowy poziom ok. 3 proc. Prognozy te nie zmieniły się w porównaniu z wrześniem, ale ich „mapa” wyraźnie pokazała podziały w łonie Komitetu. Siedmiu członków zasygnalizowało, że w 2026 r. nie chce żadnych obniżek.

Barometr CME FedWatch sugerował w środę wieczorem, już po opublikowaniu komunikatu FOMC, że szanse na cięcie stóp na posiedzeniu zaplanowanym na 28 stycznia wynoszą tylko 24 proc., a szanse tego, że główna stopa będzie niższa po marcowym posiedzeniu sięgają 44 proc. 

Jeśli chodzi o ocenę sytuacji gospodarczej, Fed podniósł swoją prognozę PKB na 2026 r. o pół punktu procentowego – do 2,3 proc. Jednocześnie nadal oczekuje, że inflacja pozostanie powyżej wynoszącego 2 proc. celu aż do 2028 r. Sama inflacja pozostaje uparcie wysoka – preferowany przez Fed wskaźnik inflacji PCE wskazywał we wrześniu (najnowsze dostępne dane) roczną dynamikę na poziomie 2,8 proc. Tymczasem dostępne dane wskazują na to, że amerykański rynek pracy jest w stanie „niskiego zatrudniania i niskiego zwalniania” – pracodawcy niechętnie zarówno zatrudniają nowych pracowników, jak i przeprowadzają masowe redukcje. Jednak nieoficjalne dane z ostatnich tygodni wskazują na nadchodzące większe cięcia etatów; według firmy Challenger, Gray & Christmas, od stycznia do listopada ogłoszono już ponad 1,1 mln zwolnień.

Źródło: rp.pl

