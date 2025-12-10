Aktualizacja: 10.12.2025 21:58 Publikacja: 10.12.2025 20:31
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) obniżył swoją główną stopę procentową o 25 pb., do przedziału wynoszącego 3,50 – 3,75 proc. Ta decyzja nie była jednak jednomyślna. Dziewięciu członków Komitetu było „za”, a trzech przeciw. Gubernator Stephen Miran chciał głębszej obniżki o pół punktu procentowego, natomiast prezesi regionalnych banków Rezerwy Federalnej – Jeffrey Schmid (Kansas City) i Austan Goolsbee (Chicago) – opowiadali się za pozostawieniem stóp bez zmian. Dla Mirana (który odchodzi z Fed w styczniu) był to już trzeci z rzędu głos przeciw, a dla Schmida – drugi. Poprzednie posiedzenie z trzema głosami przeciw również charakteryzowało się podziałem 2-1 między zwolennikami bardziej restrykcyjnej i bardziej luźnej polityki.
Czytaj więcej
Fed, czyli amerykański bank centralny, obniżył główną stopę procentową o 25 pb, do przedziału wyn...
Oprócz decyzji o stopach Fed ogłosił również, że w ślad za zapowiedzią z październikowego posiedzenia wznawia zakupy obligacji skarbowych i od grudnia kończy proces redukcji bilansu. Decyzja wynika z obaw o napięcia na rynku pożyczek międzybankowych overnight. Od piątku bank centralny rozpoczyna zakupy 40 mld dolarów w krótkoterminowych papierach skarbowych (T-bills). Zakupy mają „pozostać podwyższone przez kilka miesięcy”, a następnie zostaną „istotnie ograniczone”.
„Przy rozważaniu zakresu i terminu ewentualnych dalszych dostosowań docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz równowagę ryzyk” – mówi komunikat z posiedzenia FOMC.
Gdy tych samych słów użyto w grudniu 2024 r., był to sygnał, że Komitet najprawdopodobniej zakończył cykl obniżek. FOMC nie zatwierdził wtedy żadnej obniżki aż do wrześniowego posiedzenia. Później obniżył stopy trzy razy z rzędu.
Czytaj więcej
Po przecenie na Wall Street, wyprzedaż objęła giełdy azjatyckie. Akcje japońskiego SoftBanku, sil...
Uwaga inwestorów skupia się na tym, dokąd Fed zmierza dalej, a miejsca na kolejne cięcia pozostało już bardzo niewiele. Uważnie obserwowany tzw. dot plot – czyli zestaw indywidualnych prognoz członków Komitetu – sugeruje jedną obniżkę w 2026 r. i kolejną w 2027 r., zanim stopa funduszy federalnych osiągnie długoterminowy poziom ok. 3 proc. Prognozy te nie zmieniły się w porównaniu z wrześniem, ale ich „mapa” wyraźnie pokazała podziały w łonie Komitetu. Siedmiu członków zasygnalizowało, że w 2026 r. nie chce żadnych obniżek.
Barometr CME FedWatch sugerował w środę wieczorem, już po opublikowaniu komunikatu FOMC, że szanse na cięcie stóp na posiedzeniu zaplanowanym na 28 stycznia wynoszą tylko 24 proc., a szanse tego, że główna stopa będzie niższa po marcowym posiedzeniu sięgają 44 proc.
Czytaj więcej
Inflacja konsumencka w USA okazała się we wrześniu niższa, niż prognozowano. Wyniosła tylko 3 pro...
Jeśli chodzi o ocenę sytuacji gospodarczej, Fed podniósł swoją prognozę PKB na 2026 r. o pół punktu procentowego – do 2,3 proc. Jednocześnie nadal oczekuje, że inflacja pozostanie powyżej wynoszącego 2 proc. celu aż do 2028 r. Sama inflacja pozostaje uparcie wysoka – preferowany przez Fed wskaźnik inflacji PCE wskazywał we wrześniu (najnowsze dostępne dane) roczną dynamikę na poziomie 2,8 proc. Tymczasem dostępne dane wskazują na to, że amerykański rynek pracy jest w stanie „niskiego zatrudniania i niskiego zwalniania” – pracodawcy niechętnie zarówno zatrudniają nowych pracowników, jak i przeprowadzają masowe redukcje. Jednak nieoficjalne dane z ostatnich tygodni wskazują na nadchodzące większe cięcia etatów; według firmy Challenger, Gray & Christmas, od stycznia do listopada ogłoszono już ponad 1,1 mln zwolnień.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O prawie 211 mld zł wzrósł państwowy dług publiczny przez dziewięć miesięcy tego roku. Zadłużenie całkowite fina...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
2026 r. będzie okresem szczytowej koniunktury w polskiej gospodarce, a inflacja będzie w celu NBP - wynika ze śr...
- Obniżki stóp procentowych przesuwają się nam na 2026 r., uczciwie to państwu mówię – wyjaśniał dokładnie rok t...
Myślę, że Rada będzie chciała chwilę przyjrzeć się efektom dotychczasowych obniżek, a potem przystąpić do dalszy...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na grudniowym posiedzeniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Referencyjna...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas