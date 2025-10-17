Reklama
Fatalne wieści z europejskich giełd. Obawy o banki w USA biją w rynki

Akcje europejskich banków mocno tracą. Wyprzedaż przyszła z Ameryki, gdzie dały o sobie znać obawy o kondycję tamtejszych banków regionalnych.

Publikacja: 17.10.2025 11:04

Foto: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Hubert Kozieł

WIG 20 tracił w piątek przed południem ponad 2 proc. Niemiecki DAX i włoski FTSE MIB spadały w tym czasie po około 2,2 proc. Przecena dotknęła przede wszystkim banki. Sektorowy paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 Banks spadał o 2,8 proc. Wcześniej sesja w Azji okazała się spadkowa. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, stracił 2,5 proc., a japoński Nikkei 225 spadł o 1,4 proc. Duży wpływ na pogorszenie nastrojów inwestorów miały obawy dotyczące kondycji amerykańskich banków regionalnych.

Dlaczego inwestorzy boją się o amerykańskie banki regionalne?

Akcje amerykańskich banków mocno spadły w czwartek po tym, jak Zions Bancorporation, pożyczkodawca z siedzibą w Utah, ogłosił, że spisze na straty 50 milionów dolarów z dwóch pożyczek. Tymczasem bank Western Alliance z Phoenix poinformował o wszczęciu postępowania sądowego w sprawie niespłaconego kredytu wartego rzekomo 100 milionów dolarów. Akcje Zions spadły o ponad 13 proc., a Western Alliance Bancorp o niemal 11 proc. Ich problemy pociągnęły w dół również akcje podobnych instytucji. ETF SPDR S&P Regional Banking, który śledzi akcje regionalnych pożyczkodawców w USA, spadł o ponad 6 proc.

Nicolas Maduro
Gospodarka
Caracas przestraszyło się amerykańskiej inwazji

Napięcie na rynku wzrosło po niedawnych bankructwach pożyczkodawcy samochodowego Tricolor oraz producenta części samochodowych First Brands, co wywołało ostrzeżenia od czołowych finansistów dotyczące standardów udzielania kredytów na wartym 3 biliony dolarów rynku kredytów prywatnych. W tym tygodniu szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Kristalina Georgieva, stwierdziła, że tak zwany sektor bankowości cienia sprawia, że „nie może spać po nocach”, podczas gdy szef JP Morgan, Jamie Dimon, ostrzegł: „kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej”.

– Banki regionalne stały się kanarkami w kopalni kredytów, a ich śpiew brzmi podejrzanie słabo – twierdzi Stephen Innes, analityk z firmy SPI Asset Management.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Giełda
Europa chce własnej giełdy: Merz i Draghi naciskają na wspólny rynek kapitałowy

– Ten szok w amerykańskim sektorze bankowym dotyczy bardziej sentymentu rynkowego i płynności niż systemowego załamania kredytowego. To dobry przykład globalnej awersji do ryzyka w tej chwili – fundamenty są w porządku, ale strach dominuje na stanowiskach handlowych – uważa natomiast Dilin Wu, analityk z Pepperstone Group.

