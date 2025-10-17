Reklama
Europa chce własnej giełdy: Merz i Draghi naciskają na wspólny rynek kapitałowy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poparł ideę stworzenia, jednej wielkiej giełdy wspólnej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Publikacja: 17.10.2025 09:41

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Hubert Kozieł

– Potrzebujemy swego rodzaju europejskiej giełdy, aby odnoszące sukcesy firmy, takie jak niemieckie przedsiębiorstwa biotechnologiczne, nie musiały korzystać z New York Stock Exchange. Nasze firmy potrzebują wystarczająco szerokiego i głębokiego rynku kapitałowego, aby mogły lepiej i przede wszystkim szybciej się finansować–powiedział Merz w przemówieniu do Bundestagu.

Czytaj więcej

Christine Lagarde, szefowa EBC
Waluty
Christine Lagarde: euro może być ważniejsze od dolara

Jego rząd niedawno zgodził się na zintensyfikowanie współpracy z Francją w celu stworzenia Unii Rynków Kapitałowych UE (CMU), w tym poprzez przekazanie uprawnień jednemu europejskiemu nadzorcy – porzucając dotychczasową niechęć Berlina do przenoszenia uprawnień regulacyjnych na instytucje UE.

Jak zaawansowane są prace nad Unią Rynków Kapitałowych?

Unia Rynków Kapitałowych oraz jeden organ nadzorczy na wzór amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – znalazły się wśród priorytetów wymienionych przez byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego w jego raporcie na temat tego, jak Europa może odzyskać przewagę konkurencyjną wobec globalnych rywali, takich jak Chiny i USA.

Plany UE dotyczące integracji rynków kapitałowych utknęły w dużej mierze z powodu sprzeciwu Niemiec wobec przeniesienia nadzoru z BaFin z Bonn na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Rynków (Esma) z siedzibą w Paryżu. Inne kraje, w tym Luksemburg i Cypr, również są przeciwne centralizacji nadzoru.

Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil niedawno zgodził się na zbadanie obszarów, w których uzasadniony jest scentralizowany nadzór, w ramach francusko-niemieckich prac przygotowawczych nad CMU –  doniósł „Financial Times”.

Czytaj więcej

Polska korzysta na wzroście wydatków Niemiec
Gospodarka
Polska giełda bryluje na tle świata. „Ignorowana supergwiazda" przyciąga inwestorów

Merz, który doradzał amerykańskiemu zarządzającemu aktywami BlackRock i zasiadał w zarządzie Deutsche Börse przed powrotem do polityki w 2018 r., popiera działania na rzecz Unii Rynków Kapitałowych w ramach swoich wysiłków na rzecz ożywienia niemieckiej gospodarki po trzech latach stagnacji.

Giełdy zadowolone z propozycji Merza

Komisja Europejska pracuje nad propozycjami, które mają zostać przedstawione w tym roku, dotyczącymi przyznania Esma dodatkowych uprawnień nadzorczych nad wybranymi podmiotami, takimi jak centralni kontrahenci, centralne depozyty papierów wartościowych, platformy handlowe oraz giełdy kryptowalut. Berlin jest jednak na razie przeciwny nadzorowi Esma nad kryptowalutami.

Czytaj więcej

Mario Draghi
Gospodarka
Mario Draghi ponagla Europę. Cła Trumpa zagrożeniem dla konkurencyjności

Stéphane Boujnah, dyrektor generalny Euronext, giełdy federującej siedem krajów UE, w tym Francję i Holandię, z zadowoleniem przyjął propozycję Merza, stwierdzając, że Euronext jest „gotowy do przyczynienia się do kolejnego poziomu konsolidacji rynków w Europie”.

Boujnah powiedział, że przekazanie uprawnień nadzorczych Esma rozwiązałoby problem „rozbieżności w regulacjach i nadzorze”, dodając: „potrzebujemy zdecydowanego kroku w stronę jednolitego nadzoru”.

Źródło: rp.pl

