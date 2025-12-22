Aktualizacja: 22.12.2025 19:45 Publikacja: 22.12.2025 18:10
Foto: AdobeStock
Wyśmienite nastroje nie opuszczają inwestorów handlujących w Warszawie. WIG20 finiszował 0,86 proc. na plusie. Do tego może się pochwalić nowym kilkunastoletnim maksimum, osiągając w trakcie sesji 3180 pkt. Z kolei WIG ustanowił nowy szczyt wszech czasów, będąc blisko poziomu 117 tys. i powiększając tegoroczną stopę zwrotu do 46 proc.
Inwestorów handlujących na krajowej giełdzie wspierały pozytywne nastroje na większości pozostałych europejskich rynkach akcji, które początkowo kontynuowały zeszłotygodniowe zwyżki, zmierzając ku nowym szczytom hossy. W drugiej części dnia zapał do zakupów wyraźnie osłabł, ale nie zniechęciło to nastawionych na zakupy inwestorów w Warszawie. Podobnie jak słabsze od oczekiwań dane z krajowej gospodarki o sprzedaży detalicznej.
Pozytywne nastroje w Warszawie znalazły odbicie w notowaniach większości dużych spółek z WIG20. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się walory KGHM wspierane rosnącymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. W wyniku ponad 4 proc. zwyżki jedna akcja miedziowego koncernu po raz pierwszy w historii osiągnęła wycenę 270 zł. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery Pepco Group, notując efektowne ponad 5-proc. odbicie. Chętnych nie brakowało także na akcje Orange, CD Projektu i Orlenu. Na drugim biegunie były walory CCC, Żabki i Pekao, których kursy korygowały zwyżki z poprzednich sesji. Na szerokim rynku zapał do zakupów był wyraźnie mniejszy. Większą aktywność popytu było widać w segmencie spółek średniej kapitalizacji z mWIG40, wśród których prym wiodły drożejące akcje Dom Development i Synektika.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Warszawie negatywne nastroje przeważały przez niemal całą sesję, ale na finiszu podaż dała za wygraną.
W pierwszej części dnia widzieliśmy niewielkie wzrosty na GPW. Liderem wzrostów w WIG20 są KGHM oraz Pepco.
WIG20 przez całą wtorkową sesję był pod kreską. Ostatecznie stracił na wartości 1,1 proc. co było jednym ze słab...
Nasdaq, czyli druga pod względem wielkości amerykańska giełda złożyła u regulatora wniosek o przedłużenie sesji...
Znamy skład finałowej dziesiątki najlepszych uczestników gry giełdowej „Parkietu”. Przed nami finał, który odbęd...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas