Wyśmienite nastroje nie opuszczają inwestorów handlujących w Warszawie. WIG20 finiszował 0,86 proc. na plusie. Do tego może się pochwalić nowym kilkunastoletnim maksimum, osiągając w trakcie sesji 3180 pkt. Z kolei WIG ustanowił nowy szczyt wszech czasów, będąc blisko poziomu 117 tys. i powiększając tegoroczną stopę zwrotu do 46 proc.

Inwestorów handlujących na krajowej giełdzie wspierały pozytywne nastroje na większości pozostałych europejskich rynkach akcji, które początkowo kontynuowały zeszłotygodniowe zwyżki, zmierzając ku nowym szczytom hossy. W drugiej części dnia zapał do zakupów wyraźnie osłabł, ale nie zniechęciło to nastawionych na zakupy inwestorów w Warszawie. Podobnie jak słabsze od oczekiwań dane z krajowej gospodarki o sprzedaży detalicznej.

KGHM nie zatrzymuje się, Pepco efektownie odbija

Pozytywne nastroje w Warszawie znalazły odbicie w notowaniach większości dużych spółek z WIG20. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się walory KGHM wspierane rosnącymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. W wyniku ponad 4 proc. zwyżki jedna akcja miedziowego koncernu po raz pierwszy w historii osiągnęła wycenę 270 zł. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery Pepco Group, notując efektowne ponad 5-proc. odbicie. Chętnych nie brakowało także na akcje Orange, CD Projektu i Orlenu. Na drugim biegunie były walory CCC, Żabki i Pekao, których kursy korygowały zwyżki z poprzednich sesji. Na szerokim rynku zapał do zakupów był wyraźnie mniejszy. Większą aktywność popytu było widać w segmencie spółek średniej kapitalizacji z mWIG40, wśród których prym wiodły drożejące akcje Dom Development i Synektika.