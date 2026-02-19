Relacje państwa z rynkiem kapitałowym, wielkie inwestycje infrastrukturalne, local content, przyszłość rynku IPO w Polsce, perspektywy gospodarcze, najciekawsze tematy inwestycyjne na GPW czy też rozmowy o OKI i budowie kultury inwestowania w Polsce – już 19 marca wszystkie te tematy wybrzmią w siedzibie GPW podczas Forum Rynku Finansowego.

Forum Rynku Finansowego – co nas czeka?

Wydarzenie otworzy debata o relacjach państwa z rynkiem kapitałowym. Regulator, właściciel, inwestor czy animator rozwoju? Jaką tak naprawdę rolę powinno pełnić państwo na rynku? Jakie konkretne działania trzeba podjąć w najbliższych latach, aby wzmocnić zaufanie, w szczególności polskich inwestorów, do naszego rynku? Odpowiedzi na te pytania w sesji otwierającej Forum Rynku Finansowego postarają się znaleźć przedstawiciele administracji państwowej, ale także sami uczestnicy rynku.

W kolejnych panelach eksperci omówią m.in. skalę planowanych inwestycji publicznych. Czy Polska wchodzi właśnie w nowy cykl rozwojowy? Które sektory i typy spółek giełdowych mogą na tym najbardziej skorzystać?

W programie nie mogło także zabraknąć tematów związanych z „local content”. W debacie poświęconej temu zagadnieniu eksperci będą się zastanawiać, jak spółki z udziałem Skarbu Państwa wraz ze spółkami prywatnymi mogą rozruszać inwestycje w Polsce. Jak faktycznie trzeba projektować inwestycje, aby przyciągały one kapitał prywatny?

Skoro giełda i rynek kapitałowy, w programie znalazły się również dyskusje o przyszłości rynku IPO, który mimo trwającej hossy na GPW nadal pozostaje w uśpieniu. Czy ten rok może przynieść przełom? Co musi się stać, aby faktycznie do tego doszło? Czego potrzebują same spółki, by zainteresować się giełdą jako ścieżką rozwojową?