Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Na małej giełdzie 16 lutego był ostatnim dniem publikacji sprawozdań za IV kwartał 2025 r. Bardzo dużo spółek czekało na ostatnią możliwą chwilę. Niektóre się spóźniły. Z naszych szacunków wynika, że tego dnia na rynek trafiły 103 raporty kwartalne. Niektóre spółki mile zaskoczyły, ale nie brakowało też rozczarowań.
Podczas wtorkowej sesji o ponad 8 proc. drożały akcje Scanwaya. Był on również liderem, jeśli chodzi o wartość obrotu. Tylko w pierwszej połowie sesji właściciela zmieniły akcje o wartości 2 mln zł. To stanowiło ponad jedną czwartą obrotu całego NCIndex. W 2025 r. Scanway wypracował 24,3 mln zł przychodów wobec 12,5 mln zł w 2024 r. W samym IV kwartale miał 8,3 mln zł przychodów z dynamiką przekraczającą rok do roku 100 proc. Perspektywy na 2026 r. zarząd widzi w jasnych barwach. Portfel zamówień ma obecnie wartość 54 mln zł (+215 proc.) i nie uwzględnia jeszcze (do czasu zawarcia umowy wykonawczej) oczekiwanych wpływów od nowego klienta z USA.
– Historycznie najwyższy poziom środków pieniężnych pozwala nam skutecznie realizować założenia i inwestycje w ramach przyjętej strategii na lata 2026–2028 – mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya. Spółka w tym roku planuje przenieść się na rynek główny GPW, uszczuplając tym samym kapitalizację NewConnect o kilkaset milionów złotych (obecnie prawie 450 mln zł).
Jeszcze szybciej z małej giełdy zniknie inny duży gracz One More Level. Już oficjalnie zapowiedział przeprowadzkę na GPW na najbliższy piątek. Na NewConnect jest obecnie wyceniany na 160 mln zł.
Z naszych szacunków wynika, że obecnie warunek minimalnej kapitalizacji (12 mln euro) potrzebnej do przeprowadzki z NewConnect na rynek główny spełnia 68 spółek. Niektóre takie plany sygnalizują, ale inne na razie wolą rozwijać swój biznes na alternatywnym parkiecie.
W gronie największych spółek na NewConnect oprócz Scanwaya i One More Level mamy obecnie również takie firmy jak m.in. Euvic, Software Mansion, ELQ, Klepsydra oraz lider zestawienia Niewiadów PGM. Niektóre z tych firm pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno. Wspomniany już Niewiadów wszedł na NewConnect w wyniku odwrotnego przejęcia. Wiosną 2025 r. notowana na NC spółka oraz jej największy akcjonariusz – CPAR – zawarli porozumienie z Grupą Niewiadów oraz jej akcjonariuszami. Niewiadów mocno rozpycha się w przemyśle zbrojeniowym, a nowe umowy windują jego notowania. Wycena spółki przekracza już 2 mld zł. W wyniku odwrotnego przejęcia na NewConnect pojawiły się również firmy Euvic oraz Klepsydra. Ta pierwsza rozwija się w sektorze IT, a druga skutecznie konsoliduje krajowy rynek pogrzebowy.
– W tym roku również planujemy dalsze akwizycje spółek pogrzebowych, znaczących marek na swoich rynkach. Nasza spółka wzrosła już 2,5-krotnie od debiutu. Wzrósł też nasz potencjał operacyjny oraz finansowy, co oznacza, że mamy większe możliwości do realizacji dalszych akwizycji – mówi Marek Cichewicz, prezes Klepsydry. Dodaje, że obecnie grupa ma 10 spółek, 3 krematoria, działa na 6 rynkach i realizuje międzynarodowe przewozy osób zmarłych. – I wciąż pozostajemy firmą rodzinną, – podkreśla prezes.
Obecnie na NewConnect notowanych jest 357 spółek, w tym 1 zagraniczna. Kapitalizacja rynku sięga 14,6 mld zł.
NewConnect wystartował u schyłku hossy, pod koniec wakacji 2007 r. Wartość bazowa NCIndex wynosiła wtedy 1000 pkt. Po początkowym wystrzale w górę nastąpiła drastyczna korekta, a potem wskaźnik wszedł w trend boczny z przerwą na covidowe zawirowania w latach 2020-2021. Widać dużą różnicę pomiędzy stopami zwrotu na NC, a na rynku głównym, gdzie od ponad trzech lat mamy hossę. Obecnie NCIndex ma wartość zaledwie 275 pkt. Pocieszający jest natomiast fakt, że od lokalnego minimum z grudnia 2025 r. wzrósł o kilkanaście procent.
Czy warto mieć ten rynek na uwadze? Zdaniem analityków tak. Pod warunkiem mocnej selekcji. Ciekawą opcją mogą być spółki wchodzące w skład segmentu NC Focus, czyli – przynajmniej w teorii – elita tego rynku. Czas pokaże, czy będzie ich przybywać. Warto przy tym mieć na uwadze, że od kilku kwartałów GPW zaostrza reguły na NewConnect i w efekcie do NC Focus trudniej się dostać. Zgodnie z komunikatem GPW z 26 września 2025 r. do NC Focus zakwalifikowano akcje 39 emitentów, wobec 59 notowanych w tym segmencie w okresie lipiec–wrzesień 2025 r. Do segmentu dołączyło 15 nowych spółek, a opuściło go 35.
Ostrzejsza selekcja to tylko jedna z wielu wprowadzonych zmian. Zgodnie z nowymi przepisami spółki, które nie opublikują dwóch kolejnych raportów rocznych, zostaną obligatoryjnie wykluczone z obrotu.
W zeszłym roku informowaliśmy, że niepokojącym zjawiskiem na NC był obserwowany spadek obrotów. Ale najnowsze dane dają nadzieję na przerwanie tego marazmu. Pod koniec 2025 r. dynamika wartości obrotu na NC była już dwucyfrowa. Rok 2026 też pod tym względem zaczął się dobrze. Łączna wartość obrotu akcjami na NC wyniosła w styczniu 191,8 mln zł, co oznacza wzrost o 84,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
