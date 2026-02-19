Jeszcze szybciej z małej giełdy zniknie inny duży gracz One More Level. Już oficjalnie zapowiedział przeprowadzkę na GPW na najbliższy piątek. Na NewConnect jest obecnie wyceniany na 160 mln zł.

Z naszych szacunków wynika, że obecnie warunek minimalnej kapitalizacji (12 mln euro) potrzebnej do przeprowadzki z NewConnect na rynek główny spełnia 68 spółek. Niektóre takie plany sygnalizują, ale inne na razie wolą rozwijać swój biznes na alternatywnym parkiecie.

W gronie największych spółek na NewConnect oprócz Scanwaya i One More Level mamy obecnie również takie firmy jak m.in. Euvic, Software Mansion, ELQ, Klepsydra oraz lider zestawienia Niewiadów PGM. Niektóre z tych firm pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno. Wspomniany już Niewiadów wszedł na NewConnect w wyniku odwrotnego przejęcia. Wiosną 2025 r. notowana na NC spółka oraz jej największy akcjonariusz – CPAR – zawarli porozumienie z Grupą Niewiadów oraz jej akcjonariuszami. Niewiadów mocno rozpycha się w przemyśle zbrojeniowym, a nowe umowy windują jego notowania. Wycena spółki przekracza już 2 mld zł. W wyniku odwrotnego przejęcia na NewConnect pojawiły się również firmy Euvic oraz Klepsydra. Ta pierwsza rozwija się w sektorze IT, a druga skutecznie konsoliduje krajowy rynek pogrzebowy.

– W tym roku również planujemy dalsze akwizycje spółek pogrzebowych, znaczących marek na swoich rynkach. Nasza spółka wzrosła już 2,5-krotnie od debiutu. Wzrósł też nasz potencjał operacyjny oraz finansowy, co oznacza, że mamy większe możliwości do realizacji dalszych akwizycji – mówi Marek Cichewicz, prezes Klepsydry. Dodaje, że obecnie grupa ma 10 spółek, 3 krematoria, działa na 6 rynkach i realizuje międzynarodowe przewozy osób zmarłych. – I wciąż pozostajemy firmą rodzinną, – podkreśla prezes.

Czekając na odwilż

Obecnie na NewConnect notowanych jest 357 spółek, w tym 1 zagraniczna. Kapitalizacja rynku sięga 14,6 mld zł.

NewConnect wystartował u schyłku hossy, pod koniec wakacji 2007 r. Wartość bazowa NCIndex wynosiła wtedy 1000 pkt. Po początkowym wystrzale w górę nastąpiła drastyczna korekta, a potem wskaźnik wszedł w trend boczny z przerwą na covidowe zawirowania w latach 2020-2021. Widać dużą różnicę pomiędzy stopami zwrotu na NC, a na rynku głównym, gdzie od ponad trzech lat mamy hossę. Obecnie NCIndex ma wartość zaledwie 275 pkt. Pocieszający jest natomiast fakt, że od lokalnego minimum z grudnia 2025 r. wzrósł o kilkanaście procent.