Anna Maria Żukowska o Radzie Pokoju: Z USA trzeba obchodzić się jak z jajkiem na miękko

Prezydent (Donald) Trump jest specyficzną personą w polityce i myślę, że czasami ważne są dla niego gesty, a niekoniecznie decyzje - mówiła w rozmowie z TVN24 szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

Publikacja: 19.02.2026 08:09

Karol Nawrocki i Donald Trump

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest zdanie Anny Marii Żukowskiej na temat inauguracji prac Rady Pokoju?
  • Jakie stanowisko wobec Rady Pokoju prezentuje premier Donald Tusk?
  • Jakie są główne cele i działania Rady Pokoju?

Żukowska była pytana, czy prezydent Karol Nawrocki powinien pojechać na inaugurację Rady Pokoju do Stanów Zjednoczonych. Instytucja, powołana formalnie do życia przez Donalda Trumpa w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, zainauguruje działalność 19 lutego. Polska nie przystąpiła do Rady Pokoju, ale Nawrocki był obecny podczas uroczystości jej powołania. W czasie inauguracji prac Rady Polskę będzie reprezentował – w charakterze gościa – szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. 

Kto podpisał dokument powołujący Radę Pokoju?

Stany Zjednoczone – prezydent Donald Trump
Argentyna - prezydent Javier Milei
Armenia - premier Nikol Paszynian
Azerbejdżan - prezydent Ilham Alijew
Bahrajn - szejk Isa bin Salman Al Chalifa
Bułgaria - premier Rosen Żeliazkow
Węgry - premier Viktor Orbán
Indonezja - prezydent Prabowo Subianto
Jordania - wicepremier Ayman Safadi
Kazachstan - prezydent Kassym-Żomart Tokajew
Kosowo - prezydent Vjosa Osmani
Mongolia - premier Gombojawyn Zandanszatar
Maroko - minister spraw zagranicznych Nasser Bourita
Pakistan - premier Shehbaz Sharif
Paragwaj - prezydent Santiago Peña
Katar - premier szejk Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani
Arabia Saudyjska - minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al-Saud
Turcja - minister spraw zagranicznych Hakan Fidan
Zjednoczone Emiraty Arabskie - przewodniczący Urzędu ds. Spraw Wykonawczych Khaldoon Al Mubarak
Uzbekistan - prezydent Szawkat Miromonowicz Mirzijojew

Anna Maria Żukowska: Prezydent Karol Nawrocki powinien pojechać na inaugurację Rady Pokoju w charakterze gościa

Czy to dobrze, że Karol Nawrocki nie zdecydował się jechać do Waszyngtonu? Żukowska na tak zadane pytanie odpowiedziała: „i tak, i nie”. 

– Ja uważam, że powinien jechać w charakterze gościa, bo to jest tak naprawdę też taka impreza towarzyska – inauguracja tej Rady Pokoju, chociaż zapowiadana z pompą – wyjaśniła.

Jednocześnie szefowa klubu Lewicy stwierdziła, że „nie zapowiedziały się tam szychy polityki”, a prezydent Polski „mógłby się pojawić, gdyby ten poziom reprezentacji był trochę wyższy”. – Myślę, że w tym gronie czułby się odosobniony i też Polska byłaby taka wyobcowana – dodała. 

– Dobrze się stało, że jedzie tam reprezentant Kancelarii Prezydenta, bo jesteśmy trochę blisko i trochę nie – mówiła też Żukowska. Jak dodała, jest to ważne, ponieważ „prezydent Trump jest specyficzną personą w polityce i (...) czasami ważne są dla niego gesty, a niekoniecznie decyzje”.

Czytaj więcej

Rada Pokoju została zainaugurowana w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przez Donalda Tru
Polityka
Jerzy Haszczyński: Europejscy obserwatorzy Rady Pokoju Donalda Trumpa. I bułgarskie zaskoczenie

O strategii Polski wobec Rady Pokoju Żukowska mówiła, że powinno to być „granie na dwóch fortepianach”. Zauważyła też, że choć Donald Tusk wykluczył obecnie przynależność Polski do Rady Pokoju, to jednak „zostawił furtkę” do ewentualnego przystąpienia do niej w przyszłości. – Pan prezydent oczekiwał, że będzie to jakaś decyzja formalna, ale decyzja premiera jest taką decyzją formalną – dodała, stwierdzając, że w tej sprawie nie potrzeba specjalnej uchwały Rady Ministrów. 

– Żyjemy, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie w takiej trochę dystopii, w której nie można mieć normalnych relacji dyplomatycznych jak z każdym innym krajem, bo trzeba się obchodzić jak z jajkiem na miękko. Zawsze może się stłuc i rozlać – podsumowała. 

Karol Nawrocki i Kancelaria Prezydenta zarzucali wcześniej rządowi, że ten nie przedstawia im jednoznacznej decyzji Polski w sprawie przynależności do Rady Pokoju. 

Co o Radzie Pokoju mówił premier Donald Tusk?

Tusk mówił o Radzie Pokoju, otwierając wtorkowe posiedzenie rządu. – Jak wielokrotnie informowaliśmy (...) rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju. Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny. A więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach – wyjaśnił Tusk na krótko przed tym, gdy okazało się, że stronę polską będzie na inauguracji Rady Pokoju reprezentował Przydacz. 

Żyjemy jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie w takiej trochę dystopii, w której nie można mieć normalnych relacji dyplomatycznych jak z każdym innym krajem, bo trzeba się obchodzić jak z jajkiem na miękko.

Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Nowej Lewicy

– Polska na pewno nie zamierza i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy. Mamy swoje problemy bezpieczeństwa – mówił też Tusk. – Polska także nie jest zainteresowana współfinansowaniem przedsięwzięć deweloperskich na terenie Gazy. To też chyba nie wymaga szczególnego wytłumaczenia. Pieniądze są potrzebne na inwestycje w naszych miastach – dodał. 

Rada Pokoju została powołana w ramach implementacji planu pokojowego opracowanego przez USA, który doprowadził do porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, kończącego wojnę w Strefie Gazy, która wybuchła po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

Rada Pokoju otrzymała roczny mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ, ograniczający się jednak do działań w Strefie Gazy, gdzie instytucja ta ma nadzorować technokratyczną administrację oraz proces odbudowy zniszczonej wojną enklawy. Trump – który zgodnie ze statutem Rady Pokoju stoi na jej czele – nie wyklucza jednak, że instytucja ta zajmie się w przyszłości rozwiązywaniem innych konfliktów. 

Źródło: rp.pl

