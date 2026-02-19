Jednocześnie szefowa klubu Lewicy stwierdziła, że „nie zapowiedziały się tam szychy polityki”, a prezydent Polski „mógłby się pojawić, gdyby ten poziom reprezentacji był trochę wyższy”. – Myślę, że w tym gronie czułby się odosobniony i też Polska byłaby taka wyobcowana – dodała.

– Dobrze się stało, że jedzie tam reprezentant Kancelarii Prezydenta, bo jesteśmy trochę blisko i trochę nie – mówiła też Żukowska. Jak dodała, jest to ważne, ponieważ „prezydent Trump jest specyficzną personą w polityce i (...) czasami ważne są dla niego gesty, a niekoniecznie decyzje”.

O strategii Polski wobec Rady Pokoju Żukowska mówiła, że powinno to być „granie na dwóch fortepianach”. Zauważyła też, że choć Donald Tusk wykluczył obecnie przynależność Polski do Rady Pokoju, to jednak „zostawił furtkę” do ewentualnego przystąpienia do niej w przyszłości. – Pan prezydent oczekiwał, że będzie to jakaś decyzja formalna, ale decyzja premiera jest taką decyzją formalną – dodała, stwierdzając, że w tej sprawie nie potrzeba specjalnej uchwały Rady Ministrów.

– Żyjemy, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie w takiej trochę dystopii, w której nie można mieć normalnych relacji dyplomatycznych jak z każdym innym krajem, bo trzeba się obchodzić jak z jajkiem na miękko. Zawsze może się stłuc i rozlać – podsumowała.

Karol Nawrocki i Kancelaria Prezydenta zarzucali wcześniej rządowi, że ten nie przedstawia im jednoznacznej decyzji Polski w sprawie przynależności do Rady Pokoju.