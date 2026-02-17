Spotkanie inauguracyjne Rady Pokoju odbędzie się w czwartek w Waszyngtonie. Najpierw miała się zajmować pokojem w Strefie Gazy. I wtedy miała poparcie prawie całego świata, włącznie z Unią Europejską. W świętowaniu 20-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Gazy uczestniczyli w październiku egipskim Szarm el-Szejk kanclerz Niemiec, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, prezydent Francji, nie mówiąc o prezydentach i monarchach z krajów arabskich i muzułmańskich. Nie było tam natomiast przedstawiciela Polski.

Potem w listopadzie plan amerykańskiego prezydenta, przewidujący powstanie Rady Pokoju i wysłanie do Strefy Gazy wojsk rozjemczych, poparła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Brak weta któregoś ze stałych członków w tak kluczowych sprawach udaje się tam uzyskać rzadko. Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu, wszyscy pozostali członkowie Rady Bezpieczeństwa byli za, w tym posiadające prawo weta Wielka Brytania i Francja.

Sprzeciw dużych państw europejskich wobec Rady Pokoju Donalda Trumpa

Problem z postrzeganiem Rady Pokoju w Europie zaczął się, gdy Donald Trump postanowił poszerzyć jej kompetencje na inne konflikty i osobiście stanąć na jej czele (i właściwie na zawsze, bo z przewodniczenia może zrezygnować sam albo może o tym zdecydować zarząd – jednogłośnie, co wydaje się mało prawdopodobne, bo są w nim prawie sami Amerykanie związani z prezydentem).

Wtedy na poważnie pojawiły się obawy, że nowe ciało, które ma „promować stabilność” i „zapewnianie trwałego pokoju” w różnych regionach dotkniętych konfliktami, a także nimi zagrożonych – to konkurencja dla ONZ. I na dodatek burzenie porządku międzynarodowego, ważnego zwłaszcza dla krajów średnich i małych, o których losie teraz będzie decydował właściwie jeden człowiek – Donald Trump, znany z wymuszeń i gróźb. Co prawda w dokumencie powołującym Radę Pokoju jest mowa o działaniu zgodnym z prawem międzynarodowym, ale nie wszystkich śledzących to, co na świecie robi Trump, to przekonuje.