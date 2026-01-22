Ameryka chce jednak mieć Grenlandię. I w tej kwestii widać wielki rozłam między częścią państw Europy Zachodniej a USA. Szefowa rządu Danii, Mette Frederiksen, powiedziała, że amerykański atak na Grenlandię byłby końcem wszystkiego, włącznie z NATO. Dla takiego niedużego kraju jak Łotwa, graniczącego z Rosją i Białorusią, to byłoby największe zagrożenie od czasu wstąpienia do NATO?

Sytuacja jest skomplikowana i stanowi wyzwanie. Nie chcielibyśmy widzieć żadnych podziałów i sporów między silnymi sojusznikami. Wierzymy, że 32 kraje członkowskie to oddani partnerzy. To państwa podobnie myślące. Czasem mogą się pojawić spory, tak jak od jakiegoś czasu między Turcją a Grecją, ale to nie podkopuje NATO.

Grenlandia Foto: PAP

Tym razem chodzi jednak o spór między Ameryką i najsilniejszymi państwami członkowskimi z Europy.

Spory między Turcją a Grecją trwają od jakiegoś czasu, ten ze Stanami Zjednoczonymi został właśnie nagłośniony. Nie dramatyzujmy. Nie wpadajmy od razu w pułapkę oświadczeń. Oświadczenia są ważne, ale nie są wszystkim. Musimy pokazać, że działamy. Europejczycy mają do odegrania swoją rolę. Nie sądzę, żeby doszło do rozłamu, który podważałby wspólne bezpieczeństwo, uważam, że jest ono nadal korzystne dla obu stron, dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy. Dla Łotwy bardzo ważne w tym kontekście są: oparty na zasadach porządek międzynarodowy, normy międzynarodowe i integralność terytorialna. Podkreślę: Grenlandia jest integralną częścią Królestwa Danii. Nie chcielibyśmy, aby ten spór, który toczy się na płaszczyźnie politycznej i dyplomatycznej, uległ rozszerzeniu. Dla Łotwy silne NATO i powiązania transatlantyckie są niezwykle istotne. Widzimy pewne zmiany w tym zakresie, ale – powtórzę – nie chciałbym w tym momencie dramatyzować, że doszliśmy do jakiegoś fundamentalnego rozłamu. Debata na temat Grenlandii toczyła się już na początku prezydentury Trumpa. Mam wielką nadzieję, że uda nam się rozwiązać ten problem również na drodze dyplomatycznej i strategicznej, uwzględniając obawy, które wyraził prezydent Trump.

Ale jeżeli ktoś mówi, że chce mieć Grenlandię, to znaczy, że nie jest zainteresowany zasadą integralności terytorialnej i innymi prawami międzynarodowymi.

Cóż, padły różne oświadczenia. Nie sądzę, że powinniśmy nadmiernie skupiać się na każdym z nich. Widzimy również oświadczenia i działania wzmacniające NATO, takie jak nacisk prezydenta Trumpa na wydatki 5 proc. PKB na obronę. Uważam te wymagania ze strony USA za uzasadnione, podobnie jak to dotyczące tego, że Europejczycy generalnie muszą się bardziej zaangażować. I to się stało, wzmocniliśmy NATO, zwiększyliśmy europejską rolę i europejską odpowiedzialność. To jest zgodne z oczekiwaniami Polski i państw bałtyckich, w tym Łotwy.

Załóżmy ten najczarniejszy scenariusz: rozpad NATO. Na kim w takim wypadku mogłaby polegać Łotwa?

Pytanie jest dwuczęściowe. Co do pierwszej części – to nie chciałbym zakładać, że NATO przestaje istnieć. Nie widzę takiego zagrożenia. Nie chcę, by politycy spekulowali na temat takich negatywnych scenariuszy. Przechodzę do drugiej części. To, co widzę w tej chwili, to obecność wojsk amerykańskich w Europie. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Mamy prawie 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Europie. Są w Polsce, trochę też w państwach bałtyckich, w tym na Łotwie. Kongres przyjął ustawę o inicjatywie bezpieczeństwa państw bałtyckich i zaapelował o kontynuację współpracy przemysłowo-finansowej między państwami bałtyckimi a USA. Widzę bardzo silną i niezbędną rolę Stanów Zjednoczonych. Nadal utrzymujemy bardzo praktyczną współpracę w ramach NATO pod wieloma względami. To nie oznacza, że nie musimy się angażować i podejmować kolejnych inicjatyw, na przykład na poziomie regionalnym. W regionie Morza Bałtyckiego, w regionie nordyckim, z Polską, Niemcami mamy podobne poglądy, ale to nie oznacza podkopywania NATO. Nasz region jest siłą napędową, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, rozumienie kwestii obronności i bezpieczeństwa, jasne identyfikowanie głównych zagrożeń, ryzyka, ocen Rosji, działań, które należy podjąć, aby wesprzeć Ukrainę. Jesteśmy predestynowani do współpracy i motywowania partnerów w NATO i Unii Europejskiej.