Aktualizacja: 13.01.2026 05:17 Publikacja: 13.01.2026 04:43
Łotwa planuje w 2026 r. rekodowe wydatki na obronność kraju (fot. Pomnik Wolności, Ryga)
Foto: Ivars Utināns/Unsplash
Potencjalne zagrożenie ze strony Rosji jest szczególnie odczuwalne przez kraje nadbałtyckie. Łotwę czeka w tym roku ważne wyzwanie polityczne: wybory parlamentarne w październiku.
Portal wnp.pl podsumowuje działania Łotwy dotyczące obronności i przygotowania na różne scenariusze zewnętrznego zagrożenia. Jak przypomniano, w lutym 2025 r. Łotwa wraz z Litwą i Estonią odłączyły swoje sieci elektroenergetyczne od systemu BRELL, zarządzanego przez Rosję. Jednocześnie nastąpiła synchronizacja ze standardami sieci Europy Zachodniej.
Łotwa stawia także mocno na obronność, a budżet na wydatki wojskowe ma wzrosnąć prawie do 5 proc. PKB.
– relacjonuje na łamach portalu wnp.pl łotewski polityk Nikolais Kabanovs.
Pod koniec 2025 r. Łotwa ukończyła także budowę 280-kilometrowego płotu na granicy z Rosją.
Wyzwaniem w najbliższym czasie może okazać się kwestia nieprzedłużenia finansowania obronności krajów bałtyckich przez Stany Zjednoczone. Do 2025 r. Litwa, Łotwa i Estonia otrzymały od USA ponad 1 mld dolarów na dostawy uzbrojenia, sprzętu i ćwiczenia wojskowe. W ramach finansowania zakupiono m.in. pociski Javelin i wyrzutnie rakietowe systemu HIMARS.
