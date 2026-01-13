Rzeczpospolita
Łotwa zwiększa dystans wobec Rosji. Rekordowe wydatki na obronę

Kraje nadbałtyckie kładą nacisk na maksymalne uniezależnienie się od Rosji. Portal WNP analizuje działania Łotwy m.in. pod kątem wydatków na obronność. 2026 rok będzie dla Łotwy kluczowym także pod kątem politycznym.

Publikacja: 13.01.2026 04:43

Łotwa planuje w 2026 r. rekodowe wydatki na obronność kraju (fot. Pomnik Wolności, Ryga)

Łotwa planuje w 2026 r. rekodowe wydatki na obronność kraju (fot. Pomnik Wolności, Ryga)

Foto: Ivars Utināns/Unsplash

Katarzyna Pryga

Potencjalne zagrożenie ze strony Rosji jest szczególnie odczuwalne przez kraje nadbałtyckie. Łotwę czeka w tym roku ważne wyzwanie polityczne: wybory parlamentarne w październiku.

Rosnące wydatki na obronę i niezależność infrastruktury

Portal wnp.pl podsumowuje działania Łotwy dotyczące obronności i przygotowania na różne scenariusze zewnętrznego zagrożenia. Jak przypomniano, w lutym 2025 r. Łotwa wraz z Litwą i Estonią odłączyły swoje sieci elektroenergetyczne od systemu BRELL, zarządzanego przez Rosję. Jednocześnie nastąpiła synchronizacja ze standardami sieci Europy Zachodniej.

Łotwa stawia także mocno na obronność, a budżet na wydatki wojskowe ma wzrosnąć prawie do 5 proc. PKB.

Oprócz największych w historii wydatków na obronę - 2,16 mld euro, czyli 4,91 proc. PKB - Łotwa wyda pieniądze Unii Europejskiej, tj. 350 mln euro, na budowę linii kolejowej do lotniska w Rydze, która może mieć znaczenie militarne przy potencjalnym transporcie wojsk NATO. Nie jest też wykluczone, że władze łotewskie zrealizują obietnicę o rozebraniu torów prowadzących do Rosji i Białorusi.

– relacjonuje na łamach portalu wnp.pl łotewski polityk Nikolais Kabanovs.

Pod koniec 2025 r. Łotwa ukończyła także budowę 280-kilometrowego płotu na granicy z Rosją.

Wyzwaniem w najbliższym czasie może okazać się kwestia nieprzedłużenia finansowania obronności krajów bałtyckich przez Stany Zjednoczone. Do 2025 r. Litwa, Łotwa i Estonia otrzymały od USA ponad 1 mld dolarów na dostawy uzbrojenia, sprzętu i ćwiczenia wojskowe. W ramach finansowania zakupiono m.in. pociski Javelin i wyrzutnie rakietowe systemu HIMARS.

Postawili płot na granicy, chcą odciąć kolej. Łotwa patrzy coraz dalej

Źródło: rp.pl

Łotwa Rosja Obronność
