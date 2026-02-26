Szwedzkie służby podniosły poziom gotowości, a policja otrzymała polecenie ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym związanych z dostawami energii.

Infrastruktura krytyczna pod specjalnym nadzorem policji

Z informacji przekazanych przez TV4 wynika, że ostrzeżenie dotyczy całej nordyckiej sieci energetycznej, w tym Szwecji. Źródła stacji określają sytuację jako poważną i wymagającą natychmiastowej reakcji.

Policjanci w terenie mieli otrzymać polecenie zachowania szczególnej czujności oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Według doniesień zagrożenie miało zawierać sugestię możliwego „uderzenia w najbliższym czasie”, choć brak jest szczegółów dotyczących formy ewentualnego ataku.

Szwedzka policja potwierdziła, że otrzymała informacje o możliwym zagrożeniu i monitoruje sytuację we współpracy z właściwymi instytucjami. W sprawie odsyła do urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cywilne i energetykę. Później służby doprecyzowały, że nie chodzi o konkretne, bezpośrednie zagrożenie, lecz o „ogólne podniesienie poziomu bezpieczeństwa”.