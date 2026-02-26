Szwedzkie służby podniosły poziom gotowości, a policja otrzymała polecenie ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym związanych z dostawami energii.
Z informacji przekazanych przez TV4 wynika, że ostrzeżenie dotyczy całej nordyckiej sieci energetycznej, w tym Szwecji. Źródła stacji określają sytuację jako poważną i wymagającą natychmiastowej reakcji.
Policjanci w terenie mieli otrzymać polecenie zachowania szczególnej czujności oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Według doniesień zagrożenie miało zawierać sugestię możliwego „uderzenia w najbliższym czasie”, choć brak jest szczegółów dotyczących formy ewentualnego ataku.
Szwedzka policja potwierdziła, że otrzymała informacje o możliwym zagrożeniu i monitoruje sytuację we współpracy z właściwymi instytucjami. W sprawie odsyła do urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cywilne i energetykę. Później służby doprecyzowały, że nie chodzi o konkretne, bezpośrednie zagrożenie, lecz o „ogólne podniesienie poziomu bezpieczeństwa”.
Za zwiększeniem gotowości stoi Försvarets radioanstalt (FRA) – szwedzka Agencja Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicznego. – To prawda, że zaapelowaliśmy do sektora energetycznego o zwiększoną czujność. Zrobiliśmy to pod koniec ubiegłego tygodnia za pośrednictwem Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa – powiedział Ola Billger, szef komunikacji FRA.
Jak wyjaśnił, decyzja ma związek z atakami na sektor energetyczny w Polsce przeprowadzonymi pod koniec grudnia. Polskie służby określiły ataki jako poważne, wskazując na grupy hakerskie powiązane z Rosją. Władze szwedzkie uznały, że podobne ryzyko może dotyczyć również ich kraju.
FRA zaleciła podmiotom energetycznym wzmocnienie monitoringu systemów, przygotowanie procedur reagowania na cyberataki oraz zdolności do szybkiego przywracania działania systemów w przypadku incydentu.
Mimo że władze unikają wskazywania konkretnego państwa, w szwedzkich mediach i komunikatach służb przewija się kontekst rosyjskich działań hybrydowych. – Szwedzka infrastruktura krytyczna zawsze znajduje się na liście zainteresowań przeciwnika. To środek ostrożności, sposób na „podniesienie gardy” – dodaje przedstawiciel FRA.
Jednocześnie przedstawiciele szwedzkich służb podkreślają, że infrastruktura krytyczna jest stale potencjalnym celem działań wrogich państw, a obecne działania mają charakter prewencyjny.
