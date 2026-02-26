Rzeczpospolita
Alarm w Skandynawii. Możliwy atak na infrastrukturę energetyczną

Poważne ostrzeżenie dotyczące zagrożenia dla infrastruktury energetycznej objęło wszystkie kraje nordyckie – informuje szwedzka stacja TV4. Szwedzka policja objęła szczególnym nadzorem obiekty energetyczne, a eksperci wskazują na incydenty, do których wcześniej doszło w Polsce.

Publikacja: 26.02.2026 13:52

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Szwedzkie służby podniosły poziom gotowości, a policja otrzymała polecenie ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym związanych z dostawami energii.

Infrastruktura krytyczna pod specjalnym nadzorem policji

Z informacji przekazanych przez TV4 wynika, że ostrzeżenie dotyczy całej nordyckiej sieci energetycznej, w tym Szwecji. Źródła stacji określają sytuację jako poważną i wymagającą natychmiastowej reakcji.

Policjanci w terenie mieli otrzymać polecenie zachowania szczególnej czujności oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Według doniesień zagrożenie miało zawierać sugestię możliwego „uderzenia w najbliższym czasie”, choć brak jest szczegółów dotyczących formy ewentualnego ataku.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Energetyka Zawodowa
Tusk: Mimo ataków cybernetycznych na energetykę Polsce nie groził blackout

Szwedzka policja potwierdziła, że otrzymała informacje o możliwym zagrożeniu i monitoruje sytuację we współpracy z właściwymi instytucjami. W sprawie odsyła do urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cywilne i energetykę. Później służby doprecyzowały, że nie chodzi o konkretne, bezpośrednie zagrożenie, lecz o „ogólne podniesienie poziomu bezpieczeństwa”.

Służby w Szwecji w gotowości: Skutki cyberataku w Polsce

Za zwiększeniem gotowości stoi Försvarets radioanstalt (FRA) – szwedzka Agencja Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicznego. – To prawda, że zaapelowaliśmy do sektora energetycznego o zwiększoną czujność. Zrobiliśmy to pod koniec ubiegłego tygodnia za pośrednictwem Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa – powiedział Ola Billger, szef komunikacji FRA.

Jak wyjaśnił, decyzja ma związek z atakami na sektor energetyczny w Polsce przeprowadzonymi pod koniec grudnia. Polskie służby określiły ataki jako poważne, wskazując na grupy hakerskie powiązane z Rosją. Władze szwedzkie uznały, że podobne ryzyko może dotyczyć również ich kraju. 

Ataki hakerskie na polską energetykę. Sprawą zajmuje się prokuratura
Ciepło
Ataki hakerskie na polską energetykę. Sprawą zajmuje się prokuratura

FRA zaleciła podmiotom energetycznym wzmocnienie monitoringu systemów, przygotowanie procedur reagowania na cyberataki oraz zdolności do szybkiego przywracania działania systemów w przypadku incydentu.

Obce mocarstwo chce „wyłączyć prąd” w Skandynawii? Służby badają tropy

Mimo że władze unikają wskazywania konkretnego państwa, w szwedzkich mediach i komunikatach służb przewija się kontekst rosyjskich działań hybrydowych. – Szwedzka infrastruktura krytyczna zawsze znajduje się na liście zainteresowań przeciwnika. To środek ostrożności, sposób na „podniesienie gardy” – dodaje przedstawiciel FRA.

 Jednocześnie przedstawiciele szwedzkich służb podkreślają, że infrastruktura krytyczna jest stale potencjalnym celem działań wrogich państw, a obecne działania mają charakter prewencyjny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

