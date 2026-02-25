Rzeczpospolita
Rosja wszczyna śledztwo przeciw założycielowi Telegrama

Rosja wszczęła postępowanie karne przeciwko założycielowi komunikatora Telegram, Pawłowi Durowowi, pod zarzutem „wspierania działalności terrorystycznej”. To kolejny etap zaostrzającego się konfliktu między Kremlem a popularną platformą komunikacyjną.

Publikacja: 25.02.2026 08:35

Rosyjskie władze wszczęły śledztwo przeciwko założycielowi Telegrama, Pawłowi Durowowi, w związku z

Rosyjskie władze wszczęły śledztwo przeciwko założycielowi Telegrama, Pawłowi Durowowi, w związku z zarzutami, że jego platforma komunikacyjna ułatwiała działalność terrorystyczną

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty postawiono przeciwko założycielowi Telegrama, Pawłowi Durowowi?
  • W jaki sposób władze rosyjskie próbują kontrolować popularne platformy komunikacyjne?
  • Jaka była reakcja Pawła Durowa na działania rosyjskich władz?
  • Jaką rolę odgrywa Telegram w kontekście konfliktów międzynarodowych?

Państwowy dziennik „Rossijskaja Gazieta” poinformował we wtorek, że sprawę wszczęto „na podstawie materiałów Federalnej Służby Bezpieczeństwa”. Według rosyjskich służb komunikator miał zostać „zinfiltrowany” przez zachodnie i ukraińskie służby wywiadowcze.

Durow, który mieszka za granicą, skrytykował działania rosyjskich władz, określając je jako próbę „stłumienia prawa do prywatności i wolności słowa”. „Smutny spektakl państwa bojącego się własnych obywateli” – napisał w mediach społecznościowych.

Kreml, Telegram i „suwerenny internet” w Rosji

Na początku miesiąca Moskwa zapowiedziała spowolnienie ruchu na Telegramie, wskazując na „liczne naruszenia prawa”. Władze starają się przekierować dziesiątki milionów rosyjskich użytkowników do państwowej alternatywy – aplikacji MAX.

Paweł Durow
Społeczeństwo
Paweł Durow wróży koniec wolnego internetu i uderza w Europę

Strategia ta wpisuje się w koncepcję budowy tzw. „suwerennego internetu”, czyli przestrzeni cyfrowej ściśle kontrolowanej przez państwo.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, pytany o śledztwo wobec Durowa, oświadczył, że władze zidentyfikowały na Telegramie materiały, które „mogą potencjalnie stanowić zagrożenie” dla Rosji. – Odnotowano dużą liczbę naruszeń oraz brak woli współpracy ze strony administracji Telegrama z naszymi organami – powiedział Pieskow. – Właściwe służby podejmują działania, które uznają za stosowne – dodał.

Zarzuty o wykorzystanie Telegrama w działaniach wojennych

 „Rossijskaja Gazieta”, powołując się na przedstawicieli władz, podała, że Telegram miał być wykorzystywany w 13 domniemanych ukraińskich spiskach wymierzonych w wysokich rangą rosyjskich oficerów. Według cytowanych źródeł komunikator miał również służyć do koordynowania dziesiątek tysięcy zamachów bombowych, podpaleń i zabójstw od początku wojny.

Czytaj więcej

Po wpisaniu zachodnich komunikatorów na czarną listę Kremla, Telegram stał się jedyną w pełni dostępną platformą komunikacyjną w Rosji
Globalne Interesy
Kreml zaczyna dusić Telegram. Władze mówią o terrorystach

Mimo rosnącej presji Moskwa nie zdecydowała się na całkowite zablokowanie Telegrama. Aplikacja jest powszechnie używana zarówno przez cywilów, jak i urzędników państwowych, a także odgrywa istotną rolę jako narzędzie komunikacji na froncie.

Rosyjscy urzędnicy sygnalizują, że Telegram mógłby dalej funkcjonować w Rosji pod warunkiem pełnego podporządkowania się lokalnemu prawu. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że oznaczałoby to udostępnianie władzom prywatnych rozmów oraz usuwanie kanałów opozycyjnych.

Złożona relacja Pawła Durowa z Rosją

42-letni Durow od lat pozostaje w napiętych relacjach z Kremlem. W 2014 roku opuścił Rosję po sprzedaży swojego pierwszego projektu – serwisu VK, często określanego jako rosyjski odpowiednik Facebooka. Telegram założył w Dubaju, gdzie obecnie mieszka. Posiada obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Francji.

Kim jest Paweł Durow?
Biznes
Kim jest Paweł Durow, zatrzymany we Francji miliarder i twórca Telegrama?

W 2018 roku rosyjskie władze bezskutecznie próbowały zablokować Telegram. Po nieudanej próbie doszło do nieformalnego porozumienia między platformą a władzami. Jednak ponowna ofensywa Kremla przeciw mediom i platformom internetowym pozostającym poza kontrolą państwa ponownie skierowała uwagę władz na komunikator.

Rosja zablokowała już m.in. WhatsApp, Facebook oraz YouTube, co doprowadziło do wzrostu popularności usług VPN wśród rosyjskich internautów.

Presja także ze strony Zachodu

Durow mierzy się również z presją ze strony państw zachodnich. Władze kilku krajów krytykowały Telegram za niewystarczającą moderację treści. W sierpniu 2024 roku Durow został zatrzymany na trzy dni we Francji w ramach śledztwa dotyczącego przestępstw powiązanych z Telegramem, w tym rozpowszechniania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, handlu narkotykami oraz oszustw finansowych.

Źródło: rp.pl

