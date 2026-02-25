Rosyjscy urzędnicy sygnalizują, że Telegram mógłby dalej funkcjonować w Rosji pod warunkiem pełnego podporządkowania się lokalnemu prawu. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że oznaczałoby to udostępnianie władzom prywatnych rozmów oraz usuwanie kanałów opozycyjnych.

Złożona relacja Pawła Durowa z Rosją

42-letni Durow od lat pozostaje w napiętych relacjach z Kremlem. W 2014 roku opuścił Rosję po sprzedaży swojego pierwszego projektu – serwisu VK, często określanego jako rosyjski odpowiednik Facebooka. Telegram założył w Dubaju, gdzie obecnie mieszka. Posiada obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Francji.

W 2018 roku rosyjskie władze bezskutecznie próbowały zablokować Telegram. Po nieudanej próbie doszło do nieformalnego porozumienia między platformą a władzami. Jednak ponowna ofensywa Kremla przeciw mediom i platformom internetowym pozostającym poza kontrolą państwa ponownie skierowała uwagę władz na komunikator.

Rosja zablokowała już m.in. WhatsApp, Facebook oraz YouTube, co doprowadziło do wzrostu popularności usług VPN wśród rosyjskich internautów.

Presja także ze strony Zachodu

Durow mierzy się również z presją ze strony państw zachodnich. Władze kilku krajów krytykowały Telegram za niewystarczającą moderację treści. W sierpniu 2024 roku Durow został zatrzymany na trzy dni we Francji w ramach śledztwa dotyczącego przestępstw powiązanych z Telegramem, w tym rozpowszechniania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, handlu narkotykami oraz oszustw finansowych.