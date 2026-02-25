Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Co mówił o wojnie Rosji z Ukrainą?

- Nasz kraj wrócił - większy, lepszy, bogatszy i silniejszy niż kiedykolwiek – rozpoczął swoje wystąpienie Trump. Pierwszym słowom prezydenta towarzyszyły okrzyki „USA, USA” z ław zajmowanych przez polityków Partii Republikańskiej.

Reklama Reklama

Trump przemawiał w czwartą rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (orędzie wygłaszał 24 lutego o godzinie 20.00 czasu lokalnego). Odnosząc się do trwającej wojny stwierdził, że jego administracja „pracuje bardzo ciężko, by zakończyć dziewiątą wojnę, zabijanie i rzeź między Rosją a Ukrainą, gdzie 25 tys. żołnierzy ginie każdego miesiąca”.

- Pomyślcie o tym, 25 tys. żołnierzy ginie w ciągu miesiąca – dodał. Następnie stwierdził, że „wojna nigdy nie powinna się rozpocząć, gdyby to on był prezydentem”. Trump wielokrotnie w przeszłości przekonywał, że gdyby wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku wówczas do wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, by nie doszło.

W innej części przemówienia Trump mówił też, że broń, którą USA dostarczają Ukrainie jest przekazywana za pośrednictwem NATO. Były to jedyne dwie wzmianki o wojnie Rosji z Ukrainą w całym orędziu.