Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Co mówił o wojnie Rosji z Ukrainą?

Donald Trump wygłasza w Kongresie orędzie o stanie państwa
- Nasz kraj wrócił - większy, lepszy, bogatszy i silniejszy niż kiedykolwiek – rozpoczął swoje wystąpienie Trump. Pierwszym słowom prezydenta towarzyszyły okrzyki „USA, USA” z ław zajmowanych przez polityków Partii Republikańskiej.
Trump przemawiał w czwartą rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (orędzie wygłaszał 24 lutego o godzinie 20.00 czasu lokalnego). Odnosząc się do trwającej wojny stwierdził, że jego administracja „pracuje bardzo ciężko, by zakończyć dziewiątą wojnę, zabijanie i rzeź między Rosją a Ukrainą, gdzie 25 tys. żołnierzy ginie każdego miesiąca”.
- Pomyślcie o tym, 25 tys. żołnierzy ginie w ciągu miesiąca – dodał. Następnie stwierdził, że „wojna nigdy nie powinna się rozpocząć, gdyby to on był prezydentem”. Trump wielokrotnie w przeszłości przekonywał, że gdyby wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku wówczas do wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, by nie doszło.
W innej części przemówienia Trump mówił też, że broń, którą USA dostarczają Ukrainie jest przekazywana za pośrednictwem NATO. Były to jedyne dwie wzmianki o wojnie Rosji z Ukrainą w całym orędziu.
W kontekście polityki bliskowschodniej USA Trump chwalił sukcesy osiągnięte przez jego administrację w kwestii doprowadzenia do zakończenia wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. - Na mocy zawieszenia broni, które wynegocjowałem, każdy zakładnik - żywy i martwy – wrócił do domu. Możecie w to uwierzyć? Nikt nie sądził, że jest to możliwe – mówił prezydent USA nawiązując do losu zakładników uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku.
W przemówieniu Trump poruszył też temat Iranu. Jak podkreślił celem jego administracji jest, aby Iran nie pozyskał broni atomowej. - Chcą zawrzeć porozumienie, ale jeszcze nie usłyszeliśmy tych tajemnych słów: nigdy nie pozyskamy broni atomowej – wyjaśnił. Wbrew jego słowom Iran – przynajmniej oficjalnie – wielokrotnie zapewniał, że nie dąży do pozyskania broni atomowej. Z przemówienia Trumpa wynikało jednak, że USA są przekonane, iż prace nad pozyskaniem broni atomowej przez Iran trwają.
- Zostali ostrzeżeni, by nie podejmować w przyszłości prób odbudowy swojego programu zbrojeń, w szczególności starań o pozyskanie broni atomowej. A mimo to kontynuują, rozpoczynają to na nowo. Zniszczyliśmy to, a oni chcą znów zaczynać. I w tej chwili ponownie realizują swoje złowrogie ambicje – stwierdził. Trump nawiązał w tym fragmencie do zbombardowania przez USA obiektów nuklearnych w Iranie w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku.
Więcej informacji wkrótce
Rosja poinformuje Stany Zjednoczone o tym, że Francja i Wielka Brytania zamierzają dostarczyć Ukrainie broń atom...
Odsetek Amerykanów, którzy odpowiadają „nie” na pytanie czy Donald Trump jest sprawny intelektualnie i zdolny do...
Cała Ukraina komentuje wypowiedzi byłego dowódcy armii gen. Wałerija Załużnego, który po raz pierwszy od początk...
Najnowsze dane MFW wskazują, że Polska pod względem dochodu przypadającego na mieszkańca, przy uwzględnieniu sił...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas