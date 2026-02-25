Rzeczpospolita
Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Co mówił o wojnie Rosji z Ukrainą?

Donald Trump wygłosił najdłuższe w historii orędzie o stanie państwa. Prezydent USA przemawiał ponad godzinę i 47 minut, podczas gdy dotychczas najdłuższe takie orędzie wygłosił w 2000 roku Bill Clinton (wówczas przemawiał przez niespełna godzinę i 29 minut).

Publikacja: 25.02.2026 05:30

Donald Trump wygłasza w Kongresie orędzie o stanie państwa

Donald Trump wygłasza w Kongresie orędzie o stanie państwa

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

- Nasz kraj wrócił - większy, lepszy, bogatszy i silniejszy niż kiedykolwiek – rozpoczął swoje wystąpienie Trump. Pierwszym słowom prezydenta towarzyszyły okrzyki „USA, USA” z ław zajmowanych przez polityków Partii Republikańskiej. 

Trump przemawiał w czwartą rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą (orędzie wygłaszał 24 lutego o godzinie 20.00 czasu lokalnego). Odnosząc się do trwającej wojny stwierdził, że jego administracja „pracuje bardzo ciężko, by zakończyć dziewiątą wojnę, zabijanie i rzeź między Rosją a Ukrainą, gdzie 25 tys. żołnierzy ginie każdego miesiąca”. 

- Pomyślcie o tym, 25 tys. żołnierzy ginie w ciągu miesiąca – dodał. Następnie stwierdził, że „wojna nigdy nie powinna się rozpocząć, gdyby to on był prezydentem”. Trump wielokrotnie w przeszłości przekonywał, że gdyby wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku wówczas do wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, by nie doszło.

W innej części przemówienia Trump mówił też, że broń, którą USA dostarczają Ukrainie jest przekazywana za pośrednictwem NATO. Były to jedyne dwie wzmianki o wojnie Rosji z Ukrainą w całym orędziu. 

Donald Trump o Iranie: Nie mogą wejść w posiadanie broni atomowej

W kontekście polityki bliskowschodniej USA Trump chwalił sukcesy osiągnięte przez jego administrację w kwestii doprowadzenia do zakończenia wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. - Na mocy zawieszenia broni, które wynegocjowałem, każdy zakładnik - żywy i martwy – wrócił do domu. Możecie w to uwierzyć? Nikt nie sądził, że jest to możliwe – mówił prezydent USA nawiązując do losu zakładników uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. 

W przemówieniu Trump poruszył też temat Iranu. Jak podkreślił celem jego administracji jest, aby Iran nie pozyskał broni atomowej. - Chcą zawrzeć porozumienie, ale jeszcze nie usłyszeliśmy tych tajemnych słów: nigdy nie pozyskamy broni atomowej – wyjaśnił. Wbrew jego słowom Iran – przynajmniej oficjalnie – wielokrotnie zapewniał, że nie dąży do pozyskania broni atomowej. Z przemówienia Trumpa wynikało jednak, że USA są przekonane, iż prace nad pozyskaniem broni atomowej przez Iran trwają. 

- Zostali ostrzeżeni, by nie podejmować w przyszłości prób odbudowy swojego programu zbrojeń, w szczególności starań o pozyskanie broni atomowej. A mimo to kontynuują, rozpoczynają to na nowo. Zniszczyliśmy to, a oni chcą znów zaczynać. I w tej chwili ponownie realizują swoje złowrogie ambicje – stwierdził. Trump nawiązał w tym fragmencie do zbombardowania przez USA obiektów nuklearnych w Iranie w czasie 12-dniowej wojny Izraela z Iranem w czerwcu 2025 roku.

Więcej informacji wkrótce

