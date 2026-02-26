Premier Węgier Viktor Orbán napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego
W liście Viktor Orbán zarzuca Wołodymyrowi Zełenskiemu zablokowanie ropociągu Przyjaźń. Premier Węgier wskazuje, że połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego jego kraju. Dodaje, że działania rządu Ukrainy „zagrażają bezpiecznym i przystępnym cenowo dostawom energii dla węgierskich rodzin”.
Rosyjska ropa była transportowana rurociągiem Przyjaźń do Węgier i Słowacji. Dostawy zostały wstrzymane po ataku na infrastrukturę energetyczną w zachodniej Ukrainie, powiązaną z funkcjonowaniem rurociągu. Budapeszt twierdzi, że sama infrastruktura rurociągu nie została bezpośrednio trafiona.
W tym tygodniu ukraińskie drony zaatakowały stację początkową rurociągu naftowego Przyjaźń w Tatarstanie. Uderzenia były celne, wybuchł pożar. Wcześniej premier Słowacji Robert Fico zagroził odcięciem awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę, jeśli Kijów do poniedziałku nie przywróci dostaw ropy naftowej na Słowację.
Czytaj więcej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło wypowiedzi przedstawicieli Węgier i Słowacji o...
Bruksela ocenia, że w krótkim terminie nie ma zagrożenia dla Węgier i Słowacji, ponieważ oba kraje dysponują zapasami ropy wystarczającymi na około 90 dni w sytuacji kryzysowej. Kijów proponował Budapesztowi i Bratysławie alternatywne szlaki dostaw surowca spoza Rosji oraz argumentował, że przywracanie działania rurociągu jest ryzykowne z uwagi na rosyjskie ataki na infrastrukturę.
W liście premier Węgier ponownie dystansuje się od zaangażowania w konflikt rosyjsko-ukraiński. Podkreśla, że Węgry „współczują narodowi ukraińskiemu”, ale nie chcą uczestniczyć w wojnie, finansować wysiłku wojennego ani ponosić wyższych kosztów energii.
Orbán zarzuca również Zełenskiemu, że od czterech lat nie akceptuje stanowiska „suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego” wobec wojny oraz że działa na rzecz wciągnięcia Węgier do konfliktu.
Panie Prezydencie,
Od czterech lat nie jest Pan w stanie zaakceptować stanowiska suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Od czterech lat działa Pan na rzecz wciągnięcia Węgier do wojny między Pańskim krajem a Rosją. W tym czasie otrzymywał Pan wsparcie z Brukseli oraz pozyskał poparcie węgierskiej opozycji.
Widzimy również, że Pan, Bruksela i węgierska opozycja koordynujecie działania mające na celu doprowadzenie do władzy na Węgrzech rządu proukraińskiego.
W ostatnich dniach zablokował Pan ropociąg Przyjaźń, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia Węgier w energię.
Pańskie działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznym oraz przystępnym cenowo dostawom energii dla węgierskich rodzin.
Wzywam więc Pana do zmiany antywęgierskiej polityki!
My, naród węgierski, nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której znalazła się Ukraina. Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy uczestniczyć w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię.
Wzywam Pana do natychmiastowego ponownego otwarcia ropociągu Przyjaźń oraz do powstrzymania się od dalszych działań wymierzonych w bezpieczeństwo energetyczne Węgier.
Więcej szacunku dla Węgier!
Budapeszt, 26 lutego 2026 r.
Viktor Orbán
Węgierski premier twierdzi ponadto, że prezydent Ukrainy – przy wsparciu Brukseli i węgierskiej opozycji – koordynuje działania mające doprowadzić do objęcia władzy w Budapeszcie przez rząd „proukraiński”. Zarzut ten wpisuje się w trwający od miesięcy spór Budapesztu z instytucjami unijnymi w sprawie wsparcia dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.
W związku ze sporem o rurociąg Przyjaźń Węgry blokowały m.in. kolejny pakiet sankcji wobec Rosji oraz decyzje finansowe dotyczące wsparcia dla Kijowa.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán, postrzegany jako najbliższy sojusznik Kremla w Unii Europejskiej, op...
Orbán oparł kampanię przed kwietniowymi wyborami na ostrym przekazie antyukraińskim. W obliczu słabnącego poparcia przekonuje wyborców, że największym zagrożeniem dla kraju nie jest stagnacja gospodarcza, lecz wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
W piśmie do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy premier Orbán zwrócił się z pomysłem zorganizowania misji z udziałem ekspertów delegowanych przez Węgry i Słowację w celu weryfikacji statusu rurociągu. Zasugerował, że może to pomóc odblokować nowe fundusze UE dla Ukrainy
Orbán powiedział, że jest świadomy trudności politycznych spowodowanych opóźnieniem w uruchomieniu dużej pożyczki UE dla Ukrainy. „Moja inicjatywa ma również na celu ułatwienie szybkiego rozwiązania tej kwestii” – napisał w liście.
Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że wybory w Danii odbędą się 24 marca. Taki termin oznacza, że Frederi...
Biuro najwyższego duchowego przywódcy Iranu, ajatollaha Ali Chameneia, funkcjonuje jako rozbudowana, ukryta stru...
Prezydent Ukrainy cieszy się zaufaniem niemal połowy Polaków - wynika z najnowszego sondażu CBOS. To dużo więcej...
Premier Węgier Viktor Orbán, postrzegany jako najbliższy sojusznik Kremla w Unii Europejskiej, oparł kampanię pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas