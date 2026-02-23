Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są powody decyzji Węgier o zawetowaniu sankcji wobec Rosji?

Dlaczego Węgry blokują pomoc finansową dla Ukrainy?

Jakie są reakcje unijnych dyplomatów na działania Węgier?

Jak węgierski rząd uzasadnia swoje stanowisko wobec Ukrainy?

Jakie konsekwencje ma weto Węgier dla unijnej polityki wobec Rosji?

„Na dzisiejszym spotkaniu (w Brukseli – red.) jasno zaznaczyłem, że nie popieramy 20. pakietu sankcji i nie dajemy na niego naszej zgody. Dałem też wprost do zrozumienia, że nie zgodzimy się na udzielenie Ukrainie pożyczki wojskowej w wysokości 90 mld euro” – powiedział Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier, po spotkaniu w Brukseli, podczas transmitowanej na żywo przez stację telewizyjną M1 konferencji prasowej.

Urzędnik podkreślił, że Kijów nie powinien „nas szantażować ani zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii dla Węgier poprzez zmowę z Brukselą i węgierską opozycją”.

Peter Magyar, szef opozycyjnej partii Tisza Foto: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Unijni dyplomaci krytykują Węgry

Czterech dyplomatów w Brukseli poinformowało agencję Reuters, że Péter Szijjártó spotkał się z ostrą krytyką ze strony kolegów z UE za zamkniętymi drzwiami w Brukseli. Niektórzy ministrowie wręcz oskarżyli rząd Orbána o wykorzystywanie tej kwestii dla korzyści politycznych przed trudnymi wyborami w kwietniu.