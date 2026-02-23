Węgry kontra UE. Orbán widzi spisek Kijowa i węgierskiej opozycji
„Na dzisiejszym spotkaniu (w Brukseli – red.) jasno zaznaczyłem, że nie popieramy 20. pakietu sankcji i nie dajemy na niego naszej zgody. Dałem też wprost do zrozumienia, że nie zgodzimy się na udzielenie Ukrainie pożyczki wojskowej w wysokości 90 mld euro” – powiedział Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier, po spotkaniu w Brukseli, podczas transmitowanej na żywo przez stację telewizyjną M1 konferencji prasowej.
Urzędnik podkreślił, że Kijów nie powinien „nas szantażować ani zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii dla Węgier poprzez zmowę z Brukselą i węgierską opozycją”.
Peter Magyar, szef opozycyjnej partii Tisza
Czterech dyplomatów w Brukseli poinformowało agencję Reuters, że Péter Szijjártó spotkał się z ostrą krytyką ze strony kolegów z UE za zamkniętymi drzwiami w Brukseli. Niektórzy ministrowie wręcz oskarżyli rząd Orbána o wykorzystywanie tej kwestii dla korzyści politycznych przed trudnymi wyborami w kwietniu.
„Nie nienawidzimy Ukrainy… ale państwo ukraińskie zachowuje się wobec Węgier wrogo” – tłumaczył Szijjártó. „Piłka jest po stronie Ukrainy” – dodał.
Minister spraw zagranicznych i wicepremier Polski Radosław Sikorski powiedział dziennikarzom, że „spodziewałby się znacznie większej solidarności” z Ukrainą ze strony Węgier. Przypomniał węgierskim urzędnikom, że Węgry i Węgrzy doświadczyli inwazji Związku Radzieckiego w 1956 r.
„A zamiast tego, za pomocą propagandy państwowej… partia rządząca zdołała stworzyć klimat wrogości wobec ofiary agresji. A teraz próbuje to wykorzystać w wyborach parlamentarnych. To szokujące” – stwierdził wicepremier.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przyznała, że mało prawdopodobne jest, aby państwa UE osiągnęły porozumienie w sprawie proponowanego nowego pakietu sankcji wobec Rosji na poniedziałkowym spotkaniu, choć oczekuje się, że będą kontynuować negocjacje do momentu osiągnięcia porozumienia.
Czytaj więcej
Węgry zablokują kolejny pakiet sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji - zapowiedział minister...
Agencja Reuters przypomina, że Węgry i Słowacja same wcześniej kierowały w stronę Ukrainy groźby przerwania dostaw prądu i oleju napędowego. Tak próbowały wymusić wznowienie dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń” uszkodzonym przez rosyjskiego agresora 27 stycznia. Słowacja i Węgry posiadają dwie jedyne w UE rafinerie, które nadal korzystają z rosyjskiej ropy.
„To od Ukrainy zależy, czy wznowi dostawy rurociągiem, czy nie. Coraz wyraźniej widać, że mamy tu do czynienia z otwartym szantażem politycznym” – powiedział premier Węgier Viktor Orbán w parlamencie w Budapeszcie. „Węgierski rząd nie poddaje się żadnemu szantażowi” – dodał.
Szybko ripostował na to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, zwracając uwagę, że Węgry i Słowacja nie powinny „trzymać całej UE jako zakładnika” i wezwał je do „zaangażowania się w konstruktywną współpracę i odpowiedzialne zachowanie”.
Reuters podkreśla, że tak Węgry, jak i Słowacja mają przywódców, którzy sprzeciwili się europejskiemu konsensusowi, utrzymując bliskie relacje z Moskwą, ale dotąd nie zdecydowali się na zablokowanie sankcji Wspólnoty wobec Rosji ani pożyczek dla Ukrainy.
W liście, do którego dotarła agencja Reutersa, Orbán napisał do szefa Rady Europejskiej Antonia Costy, że awaria rurociągu była „niesprowokowanym aktem wrogości, który podważa bezpieczeństwo energetyczne Węgier”, czyli nie przyjął do wiadomości, że naftociąg uszkodzili Rosjanie. Zapowiedział zablokowanie pożyczki w wysokości 90 mld euro (106 miliardów dolarów) do czasu rozwiązania problemu.
Czytaj więcej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło wypowiedzi przedstawicieli Węgier i Słowacji o...
Wprawdzie Węgrzy (podobnie jak Słowacy i Czesi) nie uczestniczą w sfinansowaniu pożyczki, co teoretycznie odbiera im głos w tej sprawie. Jednak by stało się to formalnie, trzeba zmodyfikować mechanizm gwarancyjny w ramach siedmioletniego budżetu UE. A tego wciąż nie ma.
Prezydent Donald Trump ogłosił, że wprowadzi powszechne cła 15-procentowe na towary sprowadzane do Stanów Zjedno...
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podstawę prawną, na której opiera się znacząca część podwyżek ceł wpr...
Nie będzie tak wyczekiwanego przez Kreml zdjęcia amerykańskich sankcji z Rosji. Donald Trump przedłużył o rok re...
Potrzebujemy odwagi, szczególnie inwestycyjnej – mówił minister finansów Andrzej Domański na konferencji o dział...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas