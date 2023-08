Edgars Rinkēvičs, prezydent Łotwy: Z Rosją same złe scenariusze

Co będzie z Łotwą i naszym regionem, jeżeli Ukraina nie wygra wojny z Rosją? Nie wygra w tym sensie, że nie odzyska całego swojego terytorium, a Rosja nie będzie musiała zapłacić za odbudowę Ukrainy i rosyjscy zbrodniarze wojenni nie zostaną ukarani.

Jeżeli Rosja poczuje, że przegrała wojnę, to nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, jak z Niemcami po 1945 r., lecz raczej jak z Niemcami po 1918 r. Z poczuciem upokorzenia, niemożności odniesienia zwycięstwa, z oskarżaniem kogoś innego i chęcią zemsty w głębi duszy. Nie jestem optymistą co do wyzbycia się przez Rosję ambicji imperialnych. Musimy być przygotowani na to, że na razie będzie agresywna. Jeżeli poczuje, że przegrała, to będzie napędzana żądzą zemsty. Będzie chciała następnej wojny. Jeśli Rosja poczuje, że zwycięża, to oczywiście bardzo szybko pogorszy się stan bezpieczeństwa w naszym regionie. Niezależnie od wyniku tej wojny, będziemy musieli żyć z Rosją, która będzie poważnym zagrożeniem dla naszej niepodległości i bezpieczeństwa. Mówiąc „naszej” – mam na myśli państwa bałtyckie, Polskę i kilka innych. Prezydent Duda przedstawił mi, co Polska robi teraz w sprawach obronnych. To właściwa decyzja. Musimy robić wszystko, by być gotowym i to w długiej perspektywie. Nie mam więc dobrych wiadomości przy obu scenariuszach – przegranej i wygranej Rosji.

Czyli realizacja trzech głównych punktów planu prezydenta Zełenskiego – odzyskania całego terytorium Ukrainy, odszkodowań od Moskwy i rozliczenia rosyjskich zbrodniarzy – nie jest możliwa?

Tego nie powiedziałem. Popieram takie rozwiązanie. Wierzę, że tylko ono jest właściwe. Rosja nie jest w stanie przeprowadzić znaczącej operacji militarnej, nie ma zdolności inwestowania w przemysł wojskowy – to dobra wiadomość dla nas. Ale mamy wiele do zrobienia, po pierwsze ciągłe wsparcie dla Ukrainy, gospodarcze, finansowe, militarne. Jest trochę opieszałości po stronie zachodnich stolic. Nasz region zna Rosję dobrze, dlatego wiemy, że trzeba popierać Ukrainę, ale nie wszyscy tak myślą. Po drugie – ciągła presja międzynarodowa, trzeba więcej inwestować w dyplomację międzynarodową. Po trzecie – nie wiem, kiedy i jak dojdziemy do sytuacji, którą pan opisał jako zwycięstwo Ukrainy. Trzeba być ostrożnym w sprawie okresu po zwycięstwie. W Rosji będą tacy, którzy będą chcieli odwrócenia sytuacji, zemsty. Dla naszego pokolenia to zagrożenie właściwie na zawsze.

Czy stary Zachód jest przygotowany na tak długi konflikt? Donald Trump może wrócić do władzy. W czasie amerykańskiej kampanii wyborczej Ukraina nie będzie głównym tematem. Nie obawia się pan, że zmieni się podejście Amerykanów do tej wojny?