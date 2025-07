Kto zapewni Polsce parasol nuklearny? Ekspert z Francji wylewa kubeł zimnej wody

Sanam Vakil, dyrektorka programu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Chatham House, napisała: „Premier Izraela Netanjahu stara się sabotować wszelkie pozostałe drogi dyplomatyczne w kierunku odnowienia umowy nuklearnej, a być może także wywołać wewnętrzne niepokoje w Iranie. Premier ma również swoje wewnętrzne motywacje”. Zgadza się pan?

Postrzeganie decyzji Izraela o ataku na Iran wyłącznie jako decyzji premiera Netanjahu jest błędem. Tak poważne decyzje, jak podjęcie zmasowanych działań militarnych, wymagają w Izraelu konsensusu gabinetu bezpieczeństwa i wszystkich najwyższych dowódców wojskowych. Ponadto ani przez sekundę nie wierzę, że prowadzone od kwietnia negocjacje nuklearne pomiędzy USA i Iranem, z których ostatnia zaplanowana na 15 czerwca została odwołana po atakach izraelskich, doprowadziłyby do porozumienia.

W przypadku konfliktu Iranu z Izraelem, wspartym potem przez Stany Zjednoczone, dochodzi jednak zagrożenie katastrofą. Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), już kilkakrotnie wskazał, że ataki na Iran spowodowały skażenie radiologiczne i chemiczne. Czy tego typu nuklearna ruletka nie grozi poważnym wypadkiem w niedalekiej przyszłości?

Nie akceptuję określenia „nuklearna ruletka”. Dziś każda wojna, w mniejszym lub większym zakresie, trafia do naszych domów poprzez przekaz medialny. To sprawia, że zaczynamy się poważnie niepokoić, że w końcu i realnie do nas dotrze. Ponadto zbombardowane irańskie obiekty nie zawierały materiałów, które mogłyby spowodować poważny wypadek radiologiczny. Uważam, że nie istnieje jakiekolwiek ryzyko wystąpienia na Bliskim Wschodzie awarii jądrowej w stylu Czarnobyla, nawet jeśli w Iranie ostrzelano obiekty, w których przetwarza się uran.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyrażał zaniepokojenie „niebezpieczną eskalacją” stanowiącą „bezpośrednie zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie”, a pan jest spokojny?

Nie zajmuję się uprawianiem katastrofizmu, ale analizą strategiczną. Moim zdaniem nie ma więc ryzyka konfliktu nuklearnego, gdyż celem izraelskim i amerykańskim było właśnie zatrzymanie rozwoju programu nuklearnego Teheranu. Podkreślę raz jeszcze, że nie ma powodów, aby się niepokoić, że za chwilę z powodu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wybuchnie III wojna światowa lub międzynarodowy konflikt nuklearny.

Carl Sagan, amerykański kosmonauta i pionier egzobiologii, po premierze filmu „Nazajutrz” w czasach zimnej wojny powiedział, że nuklearny wyścig zbrojeń przypomina dwóch zaprzysięgłych wrogów stojących po pas w benzynie, z których jeden przechwala się, że ma kilka zapałek więcej od drugiego. W 2024 r. globalne wydatki na broń jądrową osiągnęły rekordowy poziom 100,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy świat nie zmierza ku zagładzie?

Doktryna odstraszania się sprawdza, choć oczywiście są w niej zarówno pozytywy, jak i negatywy. Problematyczne z punktu widzenia moralnego jest opieranie pokoju na świecie na broni, która jest destrukcyjna. Dlatego mam nadzieję, że kiedyś to ulegnie zmianie. Przy czym można śmiało powiedzieć, że już pojedyncze użycie broni jądrowej doprowadziłoby wszystkich do takiego strachu, że zachęciłoby do rozbrojenia nuklearnego.

Carl Gustav Jung w „Cywilizacja w przejściu” napisał: „Największym zagrożeniem dla ludzkości nie jest technologia, lecz psychiczna niedojrzałość ludzi, którzy ją obsługują”. Czy w doktrynie odstraszania bierze się pod uwagę kwestie psychologiczne, a nie tylko racjonalne kalkulacje i strategie?

To jest fundamentalne w tej strategii. Odstraszanie jest przede wszystkim zjawiskiem psychologicznym. W dziedzinie bezpieczeństwa polega na przekonaniu przeciwnika lub potencjalnego agresora, że posiadamy zarówno wolę, jak i zdolność do reakcji militarnej poprzez wyrządzenie mu takich szkód, które nie będą dla niego korzystne. Liczy się więc nie tylko rozmiar posiadanego arsenału zbrojnego, zaawansowanie technologiczne, ale właśnie umiejętność przekonania drugiej strony, że nie warto z nami zadzierać. Dlatego czasami używam metafory Oscara Wilde'a, który mówił, że piękno jest w oczach innych. Ja mówię, że odstraszanie jest w oczach innych.