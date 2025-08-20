Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o PIT, który przewiduje nowy sposób rozliczenia wydatków na papiery wartościowe, które zostały przymusowo umorzone. To realizacja jednego z pomysłów inicjatywy „SprawdzaMY”

Proponowany przez MF projekt dotyczy osób, które mogą stać się niejako ofiarami przymusowej restrukturyzacji banków czy ubezpieczycieli. Przeciętny Kowalski oczywiście nie może na przyszłość przewidzieć takich sytuacji, gdy lokuje swoje oszczędności w obligacjach emitowanych przez takie instytucje. Tymczasem zdarza się, że bank czy ubezpieczyciel staje na krawędzi bankructwa. Wtedy może dojść do jego przymusowej restrukturyzacji. Oznacza to często w praktyce jego likwidację lub wchłonięcie przez inną instytucję finansową.

Będzie rozwiązany problem wydatków na papiery bankrutów

– Gdy oszczędzający nabędą tzw. podporządkowane obligacje takich banków, które były wykorzystywane przez bank do spełnienia wymogów kapitałowych, a takie najczęściej bywały w obrocie, to w przypadku przymusowej restrukturyzacji obligacje takie zostają umorzone decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obligacje te są po prostu unicestwiane, a więc w praktyce stają się bezwartościowe – tłumaczy prof. dr hab. Paweł Wajda, ekspert prawny inicjatywy „SprawdzaMY”. Dodaje, że taki właśnie problem mieli właściciele obligacji Idea Banku czy Getin Banku, które również przeszły przymusową restrukturyzację, a ich obligacje zostały umorzone.

Takich osób mogły być nawet tysiące. Tylko w przypadku Getin Banku BFG umorzył akcje opiewające na 700 mln zł.