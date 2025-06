Opinia dla Rzeczpospolitej

Łukasz Kosiedowski, radca prawny, z-ca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Niezaprzeczalnym plusem dzisiejszego wyroku jest jednoznaczne potwierdzenie, że wierzyciele (w tym obligatariusze) są legitymowani do zakwestionowania przed sądem administracyjnym decyzji BFG. NSA nie miał co do tego wątpliwości. Chociaż tylko część z wniesionych skarg kasacyjnych została uwzględniona, to kwestia zgodności z prawem decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku jest nadal otwarta, a tym samym nawet ci spośród skarżących, którzy formalnie przegrali (albo nie wnieśli w ogóle skarg kasacyjnych, albo ich skargi kasacyjne zostały oddalone), zachowują nadzieję na uzyskanie prejudykatu umożliwiającego dochodzenie odszkodowania.

Z perspektywy stanowiska, jakie w tej sprawie zajął rzecznik praw obywatelskich, cieszy nas, że NSA dostrzegł, sygnalizowaną także przez RPO, swoistą „kumulację” ograniczeń procesowych, jakie napotkali skarżący (kwestia dostępu do treści decyzji BFG i akt administracyjnych). Z oceną nieuwzględnienia przez NSA zarzutów odnoszących się do, ogólnie rzecz ujmując, wpływu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku na prawa konsumenta musimy się z kolei wstrzymać do momentu sporządzenia pisemnego uzasadnienia.