Jakie były działania BFG w sprawie Getin Nobel Banku

Przypomnijmy, chodzi o sprawę przymusowej restrukturyzacji będącego w trudnej sytuacji finansowej Getin Noble Banku, co nastąpiło w październiku 2022 r. Wówczas zdrowa część GNB została przeniesiona do banku pomostowego, a reszta (w tym kredyty CHF) została przejęta przez Bankowy Funduszu Gwarancyjny.

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (a później również liczni akcjonariusze i klienci) zaskarżyli do sądu działania BFG. Poseł i adwokat Roman Giertych reprezentuje w tej sprawie Leszka Czarneckiego, byłego właściciela Getin Banku.

W grudniu 2024 r. TSUE wydał wyrok odpowiadając na pytania prejudycjalne polskich sądów m.in. w zakresie interpretacji dyrektywy 2014/59/UE., która określa ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Wyrok TSUE był iście salomonowy - Trybunał uznał bowiem, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł działać prawidłowo pełniąc jednocześnie dwie funkcje – kuratora oraz organu prowadzącego restrukturyzację i likwidację, ale jednocześnie podkreślił, że niezależność tych funkcji trzeba wykazać.

Ile skarg na przymusową upadłość Getin Noble Banku

- Patrząc na zarzuty, które stawiałem decyzji BFG w składanych przeze mnie skargach do WSA, jak również na stanowisko zaprezentowane przeze mnie przed TSUE w sprawie C-118/23, takiego orzeczenia WSA jak to środowe można było się spodziewać. Orzeczenie to zatem bardzo cieszy, nawet jeżeli nie jest jeszcze prawomocne – zaznacza Wiktor Budzewski. - Na uwagę zasługuje także fakt, że orzeczenie WSA zapadło po 1,5 miesiąca od wyroku TSUE. Liczę na to, że w ślad za dzisiejszym wyrokiem rozpoznane niedługo zostaną także i pozostałe skargi kredytobiorców – dodaje.