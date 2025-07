BGK udzielił kredytu na przebudowę i modernizację hotelu w centrum… Rzymu

Operacja, o której w piątek poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, tylko z pozoru wydaje się zaskakująca.

BGK przyznał kredyt na przebudowę i modernizację Hotelu Alexandra. Mieści się on w budynku powstałym na początku XX wieku, który funkcjonował jako hotel do końca 2023 r. Nieruchomość położona jest w samym centrum stolicy Włoch, przy ulicy Via Vittorio Veneto, w bliskiej odległości od stacji metra (50 m) oraz popularnych atrakcji turystycznych, jak Schody Hiszpańskie czy Fontanna di Trevi (10 minut spacerem). Po przebudowie hotel będzie gotowy do przyjęcia gości na okres wakacyjny w 2026 r. Według rankingu Euromonitor, w 2024 r. Rzym był czwartym najchętniej odwiedzanym miastem na świecie.

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm

Hotel będzie działał pod marką Vignette (brand InterContinental Hotels Group – IHG). Vignette jest nową marką IHG wprowadzaną na rynek od 2021 r. Obecnie pod jej szyldem działa ok. 20 hoteli. Ulokowane są one przede wszystkim w prestiżowych lokalizacjach największych miast. Będący w posiadaniu rodziny Słominskich hotel w Liverpoolu również działa pod tym brandem.

– Poprzez finansowanie przyznane na przebudowę i modernizację Hotelu Alexandra w Rzymie, BGK wspiera internacjonalizację polskiego kapitału. Ponadto pośrednio wspieramy także polski eksport, ponieważ hotel będzie umeblowany wyposażeniem Grupy Molo wyprodukowanym w Polsce – mówi Hubert Czupryński, ekspert ds. transakcji zagranicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodaje, że jest to kolejne finansowanie w branży hotelowej dla polskich inwestorów, po wcześniejszych inwestycjach w hotele w Edynburgu, Luton, Budapeszcie, na Zakynthos czy karaibskich wyspach Turks&Caicos.