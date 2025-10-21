Aktualizacja: 21.10.2025 13:27 Publikacja: 21.10.2025 12:30
Ministerstwo finansów Rosji przygotowało nowelizację ustawy „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”, która daje dyktatorowi nieograniczony dostęp do pieniędzy współobywateli. Będzie mógł dekretami nakładać ograniczenia na praktycznie wszystkie transakcje walutowe dokonywane przez rezydentów Rosji.
Według agencji Interfax, zgodnie z projektem Putin będzie upoważniony do „bezpośredniego zakazu” transakcji walutowych, ograniczenia ich wartości, liczby i terminów, a także do nakładania ograniczeń na to, w jakiej walucie bank ma zrealizować płatność dla obywatela posiadającego konto walutowe.
Dyktator będzie też decydował, jakie będą warunki specjalnych zezwoleń na transakcje walutowe. Będzie mógł wprowadzać ograniczenia otwierania i prowadzenia rachunków walutowych w Rosji oraz – co najbardziej przeraża Rosjan – wprowadzać obowiązkową odsprzedaż posiadanych przez nich walut.
Zgodnie z projektem ustawy dekrety Putina będą równoważne z aktami prawa walutowego. Jakie jest uzasadnienie tego walutowego zamordyzmu? Dwór Kremla twierdzi, że umożliwi to organom kontroli walutowej pociągnięcie do odpowiedzialności osób naruszających przepisy. Coraz więcej Rosjan rozumie jednak, że chodzi o sięgnięcie po pieniądze obywateli i firm na potrzeby rozpętanej przez Putina wojny.
Agresja na Ukrainę spowodowała nałożenie sankcji Zachodu na rosyjską bankowość. Odcięły one niemal wszystkie główne banki Rosji od systemu SWIFT i pozbawiły je możliwości transakcji w zachodnich walutach, a także spowodowały utratę przez Bank Rosji 300 mld dol. rezerw walutowych trzymanych w zachodnich bankach. Aby zaspokoić potrzeby wojennych finansów, w których waluty potrzebne są m.in. na zakup broni (irańskie drony, amunicja z Korei Północnej, dostawy części dla zbrojeniówki m.in. z Chin), reżim nałożył surowe ograniczenia na transakcje walutowe. Uderzyły one głównie w biznes.
Duże przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do sprzedaży dochodów w walutach obcych i deponowania ich na rachunkach w Rosji. Wymóg ten był jednak wielokrotnie zmieniany, a w sierpniu 2025 r., po gwałtownym umocnieniu rubla, został zresetowany do zera. Teraz wraca.
Bank Rosji wprowadził też ograniczenia dotyczące wypłat gotówki z kont walutowych osób fizycznych i prawnych. Obywatele rosyjscy mogą wypłacić z rachunków nie więcej niż 10 tys. dol., pod warunkiem, że rachunek został otwarty przed 9 marca 2022 r. Przedsiębiorstwa mają zakaz wydawania gotówki w dolarach amerykańskich, euro, funtach szterlingach i jenach japońskich.
Od września rosyjskie banki mogą też wprowadzać limity na wypłaty gotówki z bankomatów. Ponadto, od czerwca Rosfinmonitoring (państwowa instytucja nadzoru finansowego) ma prawo blokować karty i konta za podejrzane transakcje na okres od 10 do 30 dni bez nakazu sądowego (ustawa ta została uchwalona pod koniec grudnia 2024 r.).. Kto decyduje, czy dana transakcja jest podejrzana? Jednoosobowo urzędnik.
Reakcja obywateli federacji jest stosowna do sytuacji – przestali lokować waluty w bankach. Także lokaty rublowe spadły do najniższego poziomu od sierpnia 2022 r. Poza obowiązkowymi wpłatami wynagrodzeń przez pracodawców, coraz mniej Rosjan chce zanosić oszczędności do banków.
Analitycy Dom.rf zauważają, że wzrost wartości depozytów jest obecnie niższy nawet niż naliczone odsetki od lokat indywidualnych. Stwierdzają jednoznacznie: „aktywność oszczędnościowa ludności szybko spada”. Tylko w sierpniu Rosjanie wyjęli z banków gotówkę o wartości 300 mld rubli (13,5 mld zł).
Żaden z tłumaczących te tendencje rosyjskich ekonomistów nie wskazuje na rosnącą opresyjność Kremla, niechęć Rosjan do dzielenia się własnymi pieniędzmi z reżimem, rosnące zagrożenie ukraińskimi atakami i spadające poczucie bezpieczeństwa życia w Rosji. Wojna Putina i jej skutki dla Rosjan to coraz bardziej temat tabu w federacji.
