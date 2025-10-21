Zgodnie z projektem ustawy dekrety Putina będą równoważne z aktami prawa walutowego. Jakie jest uzasadnienie tego walutowego zamordyzmu? Dwór Kremla twierdzi, że umożliwi to organom kontroli walutowej pociągnięcie do odpowiedzialności osób naruszających przepisy. Coraz więcej Rosjan rozumie jednak, że chodzi o sięgnięcie po pieniądze obywateli i firm na potrzeby rozpętanej przez Putina wojny.

Firmy rosyjskie muszą odsprzedawać waluty państwu

Agresja na Ukrainę spowodowała nałożenie sankcji Zachodu na rosyjską bankowość. Odcięły one niemal wszystkie główne banki Rosji od systemu SWIFT i pozbawiły je możliwości transakcji w zachodnich walutach, a także spowodowały utratę przez Bank Rosji 300 mld dol. rezerw walutowych trzymanych w zachodnich bankach. Aby zaspokoić potrzeby wojennych finansów, w których waluty potrzebne są m.in. na zakup broni (irańskie drony, amunicja z Korei Północnej, dostawy części dla zbrojeniówki m.in. z Chin), reżim nałożył surowe ograniczenia na transakcje walutowe. Uderzyły one głównie w biznes.

Duże przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do sprzedaży dochodów w walutach obcych i deponowania ich na rachunkach w Rosji. Wymóg ten był jednak wielokrotnie zmieniany, a w sierpniu 2025 r., po gwałtownym umocnieniu rubla, został zresetowany do zera. Teraz wraca.

Bank Rosji wprowadził też ograniczenia dotyczące wypłat gotówki z kont walutowych osób fizycznych i prawnych. Obywatele rosyjscy mogą wypłacić z rachunków nie więcej niż 10 tys. dol., pod warunkiem, że rachunek został otwarty przed 9 marca 2022 r. Przedsiębiorstwa mają zakaz wydawania gotówki w dolarach amerykańskich, euro, funtach szterlingach i jenach japońskich.

Gotówka Rosjan ląduje w pończochach

Od września rosyjskie banki mogą też wprowadzać limity na wypłaty gotówki z bankomatów. Ponadto, od czerwca Rosfinmonitoring (państwowa instytucja nadzoru finansowego) ma prawo blokować karty i konta za podejrzane transakcje na okres od 10 do 30 dni bez nakazu sądowego (ustawa ta została uchwalona pod koniec grudnia 2024 r.).. Kto decyduje, czy dana transakcja jest podejrzana? Jednoosobowo urzędnik.