Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rosjanie uciekają z banków przed Putinem. Wracają pończochy i czarny rynek

W każdej chwili Putin będzie mógł zakazać obywatelom Rosji praktycznie wszystkich operacji walutowych. Reakcja Rosjan na zmianę przepisów przez Kreml? Przestali oddawać walutę do banków. Napływ jest najniższy od początku rosyjskiej wojny.

Publikacja: 21.10.2025 12:30

Rosjanie uciekają z banków przed Putinem. Wracają pończochy i czarny rynek

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”?
  • Jakie są ograniczenia dotyczące wycofywania gotówki z banków rosyjskich?
  • Dlaczego Rosjanie rezygnują z trzymania waluty w bankach?

Ministerstwo finansów Rosji przygotowało nowelizację ustawy „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”, która daje dyktatorowi nieograniczony dostęp do pieniędzy współobywateli. Będzie mógł dekretami nakładać ograniczenia na praktycznie wszystkie transakcje walutowe dokonywane przez rezydentów Rosji.

Rosjanie stracą dostęp do własnych walut w bankach

Według agencji Interfax, zgodnie z projektem Putin będzie upoważniony do „bezpośredniego zakazu” transakcji walutowych, ograniczenia ich wartości, liczby i terminów, a także do nakładania ograniczeń na to, w jakiej walucie bank ma zrealizować płatność dla obywatela posiadającego konto walutowe.

Dyktator będzie też decydował, jakie będą warunki specjalnych zezwoleń na transakcje walutowe. Będzie mógł wprowadzać ograniczenia otwierania i prowadzenia rachunków walutowych w Rosji oraz – co najbardziej przeraża Rosjan – wprowadzać obowiązkową odsprzedaż posiadanych przez nich walut.

Czytaj więcej

Drastyczna kara za przelew na Ukrainę. Finanse Rosjan pod kontrolą FSB
Finanse
Drastyczna kara za przelew na Ukrainę. Finanse Rosjan pod kontrolą FSB
Reklama
Reklama

Zgodnie z projektem ustawy dekrety Putina będą równoważne z aktami prawa walutowego. Jakie jest uzasadnienie tego walutowego zamordyzmu? Dwór Kremla twierdzi, że umożliwi to organom kontroli walutowej pociągnięcie do odpowiedzialności osób naruszających przepisy. Coraz więcej Rosjan rozumie jednak, że chodzi o sięgnięcie po pieniądze obywateli i firm na potrzeby rozpętanej przez Putina wojny.

Firmy rosyjskie muszą odsprzedawać waluty państwu

Agresja na Ukrainę spowodowała nałożenie sankcji Zachodu na rosyjską bankowość. Odcięły one niemal wszystkie główne banki Rosji od systemu SWIFT i pozbawiły je możliwości transakcji w zachodnich walutach, a także spowodowały utratę przez Bank Rosji 300 mld dol. rezerw walutowych trzymanych w zachodnich bankach. Aby zaspokoić potrzeby wojennych finansów, w których waluty potrzebne są m.in. na zakup broni (irańskie drony, amunicja z Korei Północnej, dostawy części dla zbrojeniówki m.in. z Chin), reżim nałożył surowe ograniczenia na transakcje walutowe. Uderzyły one głównie w biznes.

Duże przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do sprzedaży dochodów w walutach obcych i deponowania ich na rachunkach w Rosji. Wymóg ten był jednak wielokrotnie zmieniany, a w sierpniu 2025 r., po gwałtownym umocnieniu rubla, został zresetowany do zera. Teraz wraca.

Bank Rosji wprowadził też ograniczenia dotyczące wypłat gotówki z kont walutowych osób fizycznych i prawnych. Obywatele rosyjscy mogą wypłacić z rachunków nie więcej niż 10 tys. dol., pod warunkiem, że rachunek został otwarty przed 9 marca 2022 r. Przedsiębiorstwa mają zakaz wydawania gotówki w dolarach amerykańskich, euro, funtach szterlingach i jenach japońskich.

Gotówka Rosjan ląduje w pończochach

Od września rosyjskie banki mogą też wprowadzać limity na wypłaty gotówki z bankomatów. Ponadto, od czerwca Rosfinmonitoring (państwowa instytucja nadzoru finansowego) ma prawo blokować karty i konta za podejrzane transakcje na okres od 10 do 30 dni bez nakazu sądowego (ustawa ta została uchwalona pod koniec grudnia 2024 r.).. Kto decyduje, czy dana transakcja jest podejrzana? Jednoosobowo urzędnik.

Czytaj więcej

Putin znosi tajemnicę bankową w Rosji. Policja zablokuje każde konto
Banki
Putin znosi tajemnicę bankową w Rosji. Policja zablokuje każde konto
Reklama
Reklama

Reakcja obywateli federacji jest stosowna do sytuacji – przestali lokować waluty w bankach. Także lokaty rublowe spadły do najniższego poziomu od sierpnia 2022 r. Poza obowiązkowymi wpłatami wynagrodzeń przez pracodawców, coraz mniej Rosjan chce zanosić oszczędności do banków. 

Analitycy Dom.rf zauważają, że wzrost wartości depozytów jest obecnie niższy nawet niż naliczone odsetki od lokat indywidualnych. Stwierdzają jednoznacznie: „aktywność oszczędnościowa ludności szybko spada”. Tylko w sierpniu Rosjanie wyjęli z banków gotówkę o wartości 300 mld rubli (13,5 mld zł).

Żaden z tłumaczących te tendencje rosyjskich ekonomistów nie wskazuje na rosnącą opresyjność Kremla, niechęć Rosjan do dzielenia się własnymi pieniędzmi z reżimem, rosnące zagrożenie ukraińskimi atakami i spadające poczucie bezpieczeństwa życia w Rosji. Wojna Putina i jej skutki dla Rosjan to coraz bardziej temat tabu w federacji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Lokaty Organizacje Waluty Bank Rosji

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”?
  • Jakie są ograniczenia dotyczące wycofywania gotówki z banków rosyjskich?
  • Dlaczego Rosjanie rezygnują z trzymania waluty w bankach?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Ministerstwo finansów Rosji przygotowało nowelizację ustawy „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”, która daje dyktatorowi nieograniczony dostęp do pieniędzy współobywateli. Będzie mógł dekretami nakładać ograniczenia na praktycznie wszystkie transakcje walutowe dokonywane przez rezydentów Rosji.

Rosjanie stracą dostęp do własnych walut w bankach

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (P) i były prezydent RP Andrzej Duda (L)
Banki
Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w NBP? Bank centralny dementuje doniesienia
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
BGK kredytuje kolejny afrykański rząd
Banki
BGK kredytuje kolejny afrykański rząd
Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?
Banki
Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?
Erste Campus w Wiedniu jest zasilany w 100 proc. zieloną energią
Banki
Austriacka Grupa Erste: Od 200 lat buduje zaufanie, teraz inwestuje w Polsce
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Ofiary Jeffreya Epsteina na konferencji prasowej w Waszyngtonie
Banki
Jedna z ofiar Jeffreya Epsteina pozwała Bank of America i Bank of New York Mellon
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie