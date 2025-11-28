Aktualizacja: 28.11.2025 12:34 Publikacja: 28.11.2025 11:51
Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W czwartek wieczorem prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Ustawa wprowadza podwyżkę stawki CIT z 19 proc. obecnie do 23 proc. od 2028 r., z wyższymi stawkami w okresie przejściowym, tj. 30 proc. w 2026 r. oraz 26 proc. w 2027 r.
– Decyzję prezydenta oceniamy niestety negatywnie. Jest ona tym bardziej zaskakująca, że mamy do czynienia z ustawą, która jest niezgodna z konstytucją – stwierdził w piątkowym komentarzu Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Wskazał, że wprowadza ona wybiórcze, znacznie wyższe obciążenie podatkiem dochodowym CIT tylko sektora bankowego.
– Należy podkreślić, że opinię na temat niekonstytucyjności ustawy wyraził wprost ceniony konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski. Wskazało to również w sposób wyjątkowo jednoznaczny biuro legislacyjne Senatu – zaznaczył Białek. – Podniesienie podatku tylko dla jednej branży narusza zasadę równego traktowania przedsiębiorstw – dodał.
W uzasadnieniu prezydent Karol Nawrocki wyjaśniał, że podpisał ustawę podwyższającą podatki dla banków, gdyż w ostatnich latach osiągały one ponadprzeciętne zyski. – Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.
– Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych – napisał Karol Nawrocki.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Wśród nich znalazła się ustawa o opodatkowaniu fu...
– Trudno zrozumieć, dlaczego tylko jedna branża ma składać się na finansowanie tak ważnego celu jak obronność – ripostuje prezes Białek. – Dlaczego inne branże, według danych giełdowych znacznie bardziej rentowne i zyskowne od sektora bankowego nie mają być dodatkowo i solidarnościowo opodatkowane na istotne cele publiczne – pyta retorycznie szef ZBP.
Związek Banków Polskich w piątkowym komunikacie zaznaczył, iż podwyższenie CIT bezpośrednio przełoży się na spadek wypłat z tytułu dywidendy, ograniczy zdolność banków do budowania kapitałów własnych i doprowadzi do obniżenia potencjału kredytowego. W konsekwencji krótkoterminowe korzyści fiskalne zostaną zneutralizowane przez długofalowe spowolnienie gospodarcze.
– Sektor bankowy był i pozostanie głównym partnerem państwa, jeśli chodzi o finansowanie budżetu państwa i finansowanie potrzeb pożyczkowych. Tym bardziej z przykrością odnotowujemy, że pozostanie także jedynym głównym dostarczycielem dodatkowych środków na finansowanie celu, który jest równie ważny dla wszystkich branż polskiej gospodarki – podsumował Tadeusz Białek.
Przepisy podpisanej przez prezydenta ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czwartek wieczorem prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Ustawa wprowadza podwyżkę stawki CIT z 19 proc. obecnie do 23 proc. od 2028 r., z wyższymi stawkami w okresie przejściowym, tj. 30 proc. w 2026 r. oraz 26 proc. w 2027 r.
W czwartkowy wieczór prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie 13 ustaw – 2 z nich zawetował, a 11 podpi...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
JPMorgan poinformował, że wybuduje wieżowiec o powierzchni 3 mln stóp kwadratowych (280 000 metrów kwadratowych)...
Kreml chce utrzymać Indie w orbicie swoich wpływów, bo to stamtąd idą największe pieniądze na rosyjską wojnę. Te...
Jaki powinien być bank przyszłości? Czego mogą od niego oczekiwać klienci i jak odpowie na potrzeby różnych poko...
Wzrost liczby klientów, maksymalna cyfryzacja procesów, większe udziały w rynku – ING Bank Śląski prezentuje amb...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas