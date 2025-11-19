Aktualizacja: 19.11.2025 05:02 Publikacja: 19.11.2025 04:25
ING Bank Śląski
Foto: PAP/Rafał Guz
– Hasło naszej strategii „W rytmie życia” odzwierciedla wiarę, że musimy tętnić życiem, być częścią polskiego społeczeństwa, kształtować rozwój gospodarczy kraju, dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości – podkreślał Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego podczas wtorkowej konferencji prasowej.
Plany i cele założone w nowej strategii są bardzo ambitne, ING BSK chce umocnić swoją pozycję rynkową w kluczowych obszarach, koncentrując się na pięciu priorytetach z perspektywą do 2035 r.
Czytaj więcej
ING Bank Śląski utrzymał solidne tempo wzrostu w III kwartale 2025 r., osiągając zysk netto na po...
Po pierwsze, to wzrost liczby nowych klientów do co najmniej 7,5 mln w porównaniu z 5,1 mln w 2024 r. W tym liczba klientów indywidualnych ma wzrosnąć do ponad 6,6 mln z 4,6 mln obecnie, liczba klientów Private Banking ma się potroić do ponad 50 tys., a liczba klientów segmentu korporacyjnego ma zwiększyć się do ponad 800 tys. z 573 tys. obecnie.
Prezes Bolesławski przyznał, że realizacja tego celu, w kontekście kryzysu demograficznego i spadającej liczby ludności nie będzie prosta. Ale przy dostosowaniu całej oferty banku do różnych potrzeb klientów, jest to możliwe. – Potrafimy to robić, jesteśmy skuteczni w realizacji naszych planów, „dowozimy” to, co zapowiadamy, tak jak dokończone wczoraj przejęcie Goldman Sachs TFI – przekonywał prezes ING BSK.
Celowi zdobycia nowych aktywnych klientów podporządkowane mają być w zasadzie wszystkie pozostałe priorytety i działania. ING BSK kładzie więc przykładowo duży nacisk na rozwój swojej oferty w segmencie detalicznym w produktach inwestycyjno-emerytalnych. W tym obszarze zakłada wzrost do ponad 12 proc. udziału rynkowego z 6 proc. w 2024 r. oraz zwiększenie liczby klientów posiadających inwestycje do 1 mln z poziomu 334 tys. w 2024 r.
Bank chce też osiągnąć ponad dwukrotny wzrost depozytów detalicznych (z poziomu 126 mld zł w 2024 r.) oraz korporacyjnych (w porównaniu z 92 mld zł w 2024 r.).
Rozwój produktów oszczędnościowo-emerytalnych to odpowiedź, zarówno na zjawisko starzenia się, jak i na trendy bogacenia się polskiego społeczeństwa. Jak wyliczali przedstawiciele banku, z jednej strony już za dwie-trzy dekady na jednego emeryta przypadać będzie tylko nieco ponad jedna osoba pracująca, z drugiej strony – w ciągu dekady potroić się ma liczba Polaków o majątku powyżej miliona dolarów.
Czytaj więcej
Włoska grupa uważa, że na polskim rynku jest miejsce na kolejnego dużego gracza. Chce być bankiem...
Kolejny priorytet to zwiększenie akcji kredytowej. W hipotekach ING BSK zamierza osiągnąć około 2,5-krotny wzrost wolumenu (z poziomu 61 mld zł w 2024 r. ) w perspektywie 2035 r. Według władz banku, potencjał rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce obecnie wciąż jest spory.
W kredytach konsumenckich bank zakłada wzrost udziałów w rynku do 8 proc. (zniecałych 5 proc. obecnie), zaś w kredytach korporacyjnych planuje dwukrotny wzrost wartości (z poziomu 96 mld zł w 2024 r.).
W swojej strategii ING BSK podkreśla też oczywiście kontynuację rozwoju nowoczesnej oferty produktowej i nowych technologii w oparciu m.in. o sztuczną inteligencję, wprowadzanie innowacyjnych usług dodatkowych, w tym modelu subskrypcyjnego, nowoczesne voiceboty i chatboty, wysoki poziom automatyzacji procesów, intuicyjność obsługi aplikacji mobilnych, wirtualnego asystenta, itp.
– Chcemy stać się najbardziej lubianym, czyli most loved, najbardziej wpływowym, czyli most impactful oraz najbardziej cenionym, czyli most valued bankiem w Polsce zarówno dla klientów detalicznych, jak i korporacyjnych – podkreślał prezes Bolesławski.
Czytaj więcej
Zakupy i bankowość w jednym miejscu – bez logowania i bez przelewów. Największy polski bank i na...
Jednocześnie bank określa ambitne cele finansowe, w tym wskaźnik ROE na poziomie ok. 19 proc. oraz obniżenie relacji kosztów do dochodów (C/I) do ok. 37 proc. ING deklaruje również możliwość wypłaty dywidendy do 75 proc. zysku netto (z zastrzeżeniem spełnienia wymogów regulacyjnych). Bank podkreśla przy tym, że od dekady utrzymuje stabilny, niski koszt ryzyka – poniżej 0,6 proc.
– Nasza strategia zakłada kontynuację najlepszego modelu. Ambicją banku jest tworzenie najwyższej jakości usług i produktów, które zapewnią maksymalny poziom satysfakcji klientów – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym i wykorzystaniu sztucznej inteligencji – zaznaczył prezes ING BSK. – Chcemy wspierać klientów w ich rozwoju, inwestycjach, w podejmowaniu codziennych decyzji finansowych oraz być strategicznym partnerem w projektach kształtujących polską gospodarkę – podsumował.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Hasło naszej strategii „W rytmie życia” odzwierciedla wiarę, że musimy tętnić życiem, być częścią polskiego społeczeństwa, kształtować rozwój gospodarczy kraju, dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości – podkreślał Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego podczas wtorkowej konferencji prasowej.
Zarządzanie finansami w firmie to jeden z kluczowych obszarów działalności. Dobre konto pozwala na oszczędności...
Włoska grupa uważa, że na polskim rynku jest miejsce na kolejnego dużego gracza. Chce być bankiem uniwersalnym,...
Spada liczba pozwów, rosną ugody – wynika z analizy „Rzeczpospolitej”. Do końca września tego roku posiadacze kr...
Narodowy Bank Polski opublikował listę zarobków członków zarządu w 2024 r. Jak wyjaśnia bank centralny, zrobił t...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem – dowiedziała si...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas