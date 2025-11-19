Z tego artykułu się dowiesz: Jakie cele wyznacza sobie ING Bank Śląski, aby zdobyć nowych klientów do 2025 roku?

W jaki sposób ING BSK planuje przyciągać klientów z różnych pokoleń?

Jakie są założenia banku dotyczące rozszerzenia oferty produktów oszczędnościowo-emerytalnych?

– Hasło naszej strategii „W rytmie życia” odzwierciedla wiarę, że musimy tętnić życiem, być częścią polskiego społeczeństwa, kształtować rozwój gospodarczy kraju, dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości – podkreślał Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Reklama Reklama

Ile klientów chce mieć ING BSK do 2025 r.?

Plany i cele założone w nowej strategii są bardzo ambitne, ING BSK chce umocnić swoją pozycję rynkową w kluczowych obszarach, koncentrując się na pięciu priorytetach z perspektywą do 2035 r.

Po pierwsze, to wzrost liczby nowych klientów do co najmniej 7,5 mln w porównaniu z 5,1 mln w 2024 r. W tym liczba klientów indywidualnych ma wzrosnąć do ponad 6,6 mln z 4,6 mln obecnie, liczba klientów Private Banking ma się potroić do ponad 50 tys., a liczba klientów segmentu korporacyjnego ma zwiększyć się do ponad 800 tys. z 573 tys. obecnie.