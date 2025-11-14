Aktualizacja: 14.11.2025 16:46 Publikacja: 14.11.2025 15:45
– Nie da się zrobić dużego banku europejskiego bez banku w Polsce – podkreślał Wojciech Sobieraj, szef rady nadzorczej UniCredit NV/SA, podczas piątkowej prezentacji strategii rozwojowej grupy w naszym kraju.
UniCredit to włoska grupa finansowa z aktywami o wartości 880 mld euro, druga pod względem kapitalizacji w Europie (po Banco Santander), działająca przede wszystkim we Włoszech, w Niemczech, w Austrii oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Obsługuje w sumie 15 milionów klientów, w tym 1 mln firm.
W Polsce Włosi byli obecni już wcześniej jako główny właściciel Banku Pekao, do którego sprzedaży doszło w 2015 r. Obecny prezes UniCredit, Andrea Orcel, ocenia – jak relacjonował Wojciech Sobieraj – że wyjście z Polski było strategicznym błędem. Stąd teraz wielki powrót.
Tym razem jednak Włosi nie kupili „gotowego produktu” (czyli działającego w dużej skali banku), ale chcą rozwijać się organicznie niemal od zera. Wiosną tego roku zakończyło się przejęcie – łącznie za 1,5 mld zł – cyfrowego Aion Banku (zarejestrowanego w Belgii, a działającego głównie w Belgii i w Polsce) oraz fintechu Vodeno (specjalizującego się w usługach chmurowych). Oba podmioty związane są z Wojciechem Sobierajem, co tłumaczy jego obecność we władzach UniCredit NV/SA.
– Wierzymy w polską gospodarkę. Rośnie ona pięciokrotnie szybciej niż największe europejskie gospodarki – podkreślał w piątek Niels Lundorff, prezes UniCredit NV/SA. – Ta strategiczna inwestycja czyni z Polski hub dla innowacji i technologii – zaznaczył.
Podkreślał, że UniCredit w Polsce nie chce działać jako bank lokalny, lecz jako paneuropejska instytucja, łącząca szybkość i atrakcyjność fintechu z siłą i zaufaniem banku uniwersalnego.
– Dlaczego taki model? Bo obecny system bankowy jest rozproszony i sfragmentyzowany, co z powodzeniem wykorzystują fintechy takie jak Revolut. Banki tradycyjne nie są już tak innowacyjne, a klienci chcą zmian. I my mamy odwagę dać im tę zmianę – mówił Sobieraj.
Z zapowiedzi wynika, że UniCredit chce docelowo stworzyć duży bank uniwersalny, z kompleksową ofertą zarówno dla klientów indywidualnych, dla przedsiębiorców, w tym małych i średnich firm, jak i dla korporacji. Podczas piątkowego spotkania nie ujawniono jednak konkretnych celów biznesowych, takich jak zakładana liczba klientów czy wartość udzielonego finansowania. Wiadomo jedynie, że mniej więcej po jednej trzeciej przychodów ma pochodzić z bankowości detalicznej, korporacyjnej i usług typu BaaS (banking as a service, oferowanych przez Vodeno).
Wojciech Sobieraj zaznaczył, że UniCredit ma wszystko, co niezbędne – kapitał finansowy, ludzki i technologiczny – by odnieść sukces i zrealizować swoje ambitne plany. Przypomniał, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy udało się zbudować 11 flagowych oddziałów w największych miastach, a na koniec 2026 r. ma ich być już 40.
Oferta UniCredit obejmuje wszystkie linie biznesowe i segmenty klientów. Do dyspozycji jest aplikacja bankowa nowej generacji all-in-one, sieć oddziałów oraz centrum wsparcia. W segmencie Private Banking & Wealth Management oraz w bankowości korporacyjnej obsługę zapewniają wyspecjalizowane zespoły doradcze.
Bank podaje, że oferta na start obejmuje między innymi topowe kursy walut, atrakcyjne konta oszczędnościowe bez limitów, bezwarunkowo darmowe konta osobiste i firmowe, natychmiastowe przelewy międzynarodowe bez prowizji oraz jedną z najszerszych ofert inwestycyjnych w ramach jednej aplikacji – aż w pięciu walutach. Dodatkowo – superszybkie kredyty gotówkowe dostępne bezpośrednio w aplikacji, również dla firm, a także kredyty konsolidacyjne i od kilku dni – kredyty mieszkaniowe.
Jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć kampania reklamowa nowej oferty i marki UniCredit. Z badań przeprowadzonych przez bank wynika, że nazwa UniCredit nie jest dobrze znana wśród Polaków, może z wyjątkiem starszych klientów biznesowych.
