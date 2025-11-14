Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

UniCredit wraca do Polski i chce rzucić wyzwanie lokalnym bankom

Włoska grupa uważa, że na polskim rynku jest miejsce na kolejnego dużego gracza. Chce być bankiem uniwersalnym, otwiera nowe oddziały i swoją „europejską” ofertą zamierza zdobyć klientów: i detalicznych, i biznesowych.

Publikacja: 14.11.2025 15:45

Siedziba UniCredit w Mediolanie

Siedziba UniCredit w Mediolanie

Foto: Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego UniCredit zdecydował się na powrót na polski rynek?
  • Jakie są strategiczne plany UniCredit dla rozwoju działalności w Polsce?
  • Jakie podejście w bankowości proponuje UniCredit, by wyróżnić się na rynku?
  • Jak UniCredit planuje zwiększyć rozpoznawalność swojej marki w Polsce?

– Nie da się zrobić dużego banku europejskiego bez banku w Polsce – podkreślał Wojciech Sobieraj, szef rady nadzorczej UniCredit NV/SA, podczas piątkowej prezentacji strategii rozwojowej grupy w naszym kraju.

Powrót UniCredit do Polski – dlaczego Włosi wracają na nasz rynek?

UniCredit to włoska grupa finansowa z aktywami o wartości 880 mld euro, druga pod względem kapitalizacji w Europie (po Banco Santander), działająca przede wszystkim we Włoszech, w Niemczech, w Austrii oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Obsługuje w sumie 15 milionów klientów, w tym 1 mln firm.

W Polsce Włosi byli obecni już wcześniej jako główny właściciel Banku Pekao, do którego sprzedaży doszło w 2015 r. Obecny prezes UniCredit, Andrea Orcel, ocenia – jak relacjonował Wojciech Sobieraj – że wyjście z Polski było strategicznym błędem. Stąd teraz wielki powrót.

Tym razem jednak Włosi nie kupili „gotowego produktu” (czyli działającego w dużej skali banku), ale chcą rozwijać się organicznie niemal od zera. Wiosną tego roku zakończyło się przejęcie – łącznie za 1,5 mld zł – cyfrowego Aion Banku (zarejestrowanego w Belgii, a działającego głównie w Belgii i w Polsce) oraz fintechu Vodeno (specjalizującego się w usługach chmurowych). Oba podmioty związane są z Wojciechem Sobierajem, co tłumaczy jego obecność we władzach UniCredit NV/SA.

Reklama
Reklama

Jak UniCredit planuje konkurować z polskimi bankami?

– Wierzymy w polską gospodarkę. Rośnie ona pięciokrotnie szybciej niż największe europejskie gospodarki – podkreślał w piątek Niels Lundorff, prezes UniCredit NV/SA. – Ta strategiczna inwestycja czyni z Polski hub dla innowacji i technologii – zaznaczył.

Podkreślał, że UniCredit w Polsce nie chce działać jako bank lokalny, lecz jako paneuropejska instytucja, łącząca szybkość i atrakcyjność fintechu z siłą i zaufaniem banku uniwersalnego.

– Dlaczego taki model? Bo obecny system bankowy jest rozproszony i sfragmentyzowany, co z powodzeniem wykorzystują fintechy takie jak Revolut. Banki tradycyjne nie są już tak innowacyjne, a klienci chcą zmian. I my mamy odwagę dać im tę zmianę – mówił Sobieraj.

Z zapowiedzi wynika, że UniCredit chce docelowo stworzyć duży bank uniwersalny, z kompleksową ofertą zarówno dla klientów indywidualnych, dla przedsiębiorców, w tym małych i średnich firm, jak i dla korporacji. Podczas piątkowego spotkania nie ujawniono jednak konkretnych celów biznesowych, takich jak zakładana liczba klientów czy wartość udzielonego finansowania. Wiadomo jedynie, że mniej więcej po jednej trzeciej przychodów ma pochodzić z bankowości detalicznej, korporacyjnej i usług typu BaaS (banking as a service, oferowanych przez Vodeno).

Czytaj więcej

Prezes UniCredit Andrea Orcel grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku
Banki
UniCredit grozi sprzedażą udziałów w Commerzbanku. W grze bank spoza UE
Reklama
Reklama

Sieć oddziałów, aplikacja i oferta. Jak UniCredit buduje swoją pozycję w Polsce?

Wojciech Sobieraj zaznaczył, że UniCredit ma wszystko, co niezbędne – kapitał finansowy, ludzki i technologiczny – by odnieść sukces i zrealizować swoje ambitne plany. Przypomniał, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy udało się zbudować 11 flagowych oddziałów w największych miastach, a na koniec 2026 r. ma ich być już 40.

Oferta UniCredit obejmuje wszystkie linie biznesowe i segmenty klientów. Do dyspozycji jest aplikacja bankowa nowej generacji all-in-one, sieć oddziałów oraz centrum wsparcia. W segmencie Private Banking & Wealth Management oraz w bankowości korporacyjnej obsługę zapewniają wyspecjalizowane zespoły doradcze.

Bank podaje, że oferta na start obejmuje między innymi topowe kursy walut, atrakcyjne konta oszczędnościowe bez limitów, bezwarunkowo darmowe konta osobiste i firmowe, natychmiastowe przelewy międzynarodowe bez prowizji oraz jedną z najszerszych ofert inwestycyjnych w ramach jednej aplikacji – aż w pięciu walutach. Dodatkowo – superszybkie kredyty gotówkowe dostępne bezpośrednio w aplikacji, również dla firm, a także kredyty konsolidacyjne i od kilku dni – kredyty mieszkaniowe.

Czytaj więcej

Cezary Stypułkowski, prezes Pekao
Banki
Cezary Stypułkowski, prezes Pekao: Mimo różnych przeciwności i nieracjonalności, ja się staram

Jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć kampania reklamowa nowej oferty i marki UniCredit. Z badań przeprowadzonych przez bank wynika, że nazwa UniCredit nie jest dobrze znana wśród Polaków, może z wyjątkiem starszych klientów biznesowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Firmy Unicredit Finanse Fintech

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego UniCredit zdecydował się na powrót na polski rynek?
  • Jakie są strategiczne plany UniCredit dla rozwoju działalności w Polsce?
  • Jakie podejście w bankowości proponuje UniCredit, by wyróżnić się na rynku?
  • Jak UniCredit planuje zwiększyć rozpoznawalność swojej marki w Polsce?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

– Nie da się zrobić dużego banku europejskiego bez banku w Polsce – podkreślał Wojciech Sobieraj, szef rady nadzorczej UniCredit NV/SA, podczas piątkowej prezentacji strategii rozwojowej grupy w naszym kraju.

Powrót UniCredit do Polski – dlaczego Włosi wracają na nasz rynek?

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ile podpisano ugód frankowych? Nowe, zaskakujące dane banków
Banki
Ile podpisano ugód frankowych? Nowe, zaskakujące dane banków
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Tyle zarobili członkowie zarządu NBP w 2024 r. Bank centralny podał kwoty
Chcemy, by ludzie zaczęli wpłacać swoje pensje na konto Revolut – mówi wiceprezes firmy David Tirado
Banki
Revolut chce być bankiem. Planuje oddział w Polsce
Zysk grupy BNP Paribas BP w III kwartale 2025 r. wyniósł 695 mln zł
Banki
Wyniki BNP Paribas bez fajerwerków. Kursy w dół
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
PKO Bank Polski w trzecim kwartale 2025 r. bank wypracował rekordowy zysk i zdobył ponad 120 tys. no
Banki
PKO BP bije rekord zysków. I szykuje sojusz z Allegro.
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama