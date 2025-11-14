Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego UniCredit zdecydował się na powrót na polski rynek?

Jakie są strategiczne plany UniCredit dla rozwoju działalności w Polsce?

Jakie podejście w bankowości proponuje UniCredit, by wyróżnić się na rynku?

Jak UniCredit planuje zwiększyć rozpoznawalność swojej marki w Polsce?

– Nie da się zrobić dużego banku europejskiego bez banku w Polsce – podkreślał Wojciech Sobieraj, szef rady nadzorczej UniCredit NV/SA, podczas piątkowej prezentacji strategii rozwojowej grupy w naszym kraju.

Powrót UniCredit do Polski – dlaczego Włosi wracają na nasz rynek?

UniCredit to włoska grupa finansowa z aktywami o wartości 880 mld euro, druga pod względem kapitalizacji w Europie (po Banco Santander), działająca przede wszystkim we Włoszech, w Niemczech, w Austrii oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Obsługuje w sumie 15 milionów klientów, w tym 1 mln firm.

W Polsce Włosi byli obecni już wcześniej jako główny właściciel Banku Pekao, do którego sprzedaży doszło w 2015 r. Obecny prezes UniCredit, Andrea Orcel, ocenia – jak relacjonował Wojciech Sobieraj – że wyjście z Polski było strategicznym błędem. Stąd teraz wielki powrót.

Tym razem jednak Włosi nie kupili „gotowego produktu” (czyli działającego w dużej skali banku), ale chcą rozwijać się organicznie niemal od zera. Wiosną tego roku zakończyło się przejęcie – łącznie za 1,5 mld zł – cyfrowego Aion Banku (zarejestrowanego w Belgii, a działającego głównie w Belgii i w Polsce) oraz fintechu Vodeno (specjalizującego się w usługach chmurowych). Oba podmioty związane są z Wojciechem Sobierajem, co tłumaczy jego obecność we władzach UniCredit NV/SA.