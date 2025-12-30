Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób podwyżka CIT wpływa na kondycję finansową banków spółdzielczych w Polsce?

Jak lokalne banki adaptują nowoczesne technologie, aby konkurować z większymi graczami na rynku?

Jak banki spółdzielcze planują zatrzymać odpływ klientów, a nawet zwiększyć ich liczbę ?

Jakie role odgrywają nowe technologie i AI w strategii rozwoju banków spółdzielczych?

W Polsce panuje nie najlepszy klimat wokół banków. Są oskarżane o żerowanie na klientach i niebotyczne zyski. Czy takie opinie dotyczą też banków spółdzielczych?

Mam nadzieję, że nie. Choć niestety w powszechnej percepcji bank to bank i pewnie ta nieprzychylna atmosfera dotyka po części też naszego sektora. Ale podkreślmy, uważam, że jest to opinia zupełnie niezasłużona.

Zysk banków spółdzielczych wyniósł 4,9 mld zł w 2024 r. To dużo czy mało?

Rok 2024 był rzeczywiście wyjątkowy, wypracowaliśmy ok. 10 proc. wyniku całego sektora bankowego w Polsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ale z pewnością nie jest to nadmiernie dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w Polsce działa niemal 500 banków spółdzielczych, w przeliczeniu na jeden podmiot mówimy o stosunkowo niewielkich kwotach.

Pamiętajmy też, relatywnie dobry czas dla sektora już się kończy. Biorąc pod uwagę bilanse banków, gdzie mamy bardzo dużą nadwyżkę depozytów nad kredytami, wynik netto będzie liniowo spadał wraz ze spadkiem stóp procentowych. Dla banków lokalnych to szczególne wyzwanie, bo dochody pozaodsetkowe, z opłat i prowizji, w zasadzie nie rosną.

Bez względu na okoliczności cały sektor bankowy będzie obciążony wyższym CIT, począwszy od przyszłego roku.

I to jako jedyny sektor w Polsce. Będziemy mieć zróżnicowanie w gospodarce na tych, którzy płacą więcej i na tych, którzy mogą płacić mniej, co wedle wskazań choćby Związku Banków Polskich, jest rozwiązaniem daleko niesprawiedliwym.