Eksperci: podwyżka CIT bez jasnych kryteriów

Ciekawe przy tym, że senaccy eksperci nie podważali samej podwyżki CIT dla sektora finansowego (bo w polskim systemie prawnym istnieją różne stawki podatkowe dla różnych kategorii podmiotów), ani nie negowali konstytucyjnej dopuszczalności podwyższenia stawek w stosunku do „podatników uzyskujących na tle obecnej sytuacji bezprecedensowe zyski”. Zwracali jednak uwagę na kryteria, a właściwie ich brak: dlaczego akurat banki mają płacić wyższą daninę.

Przykładowo w uzasadnieniu do ustawy nie poddano analizie innych branż czy przedsiębiorstw osiągających wyższą lub porównywalną rentowność. Zabrakło też jasnego wyjaśnienia, czym są „bezprecedensowe” zyski i dlaczego stawka CIT dla banków ma być podniesiona na stałe. Resort finansów w uzasadnieniu powoływał się na konieczność „rozłożenia dodatkowego ciężaru podatkowego na podmioty zyskujące m.in. na wzroście inflacji i podwyższonych stopach procentowych”. A co, gdy inflacja i stopy spadną?

Prezydent i rząd: to kwestia sprawiedliwości społecznej

Związek Banków Polskich, jako organizacja pracodawców, nie ma prawa do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, więc temat niezgodności podwyżki CIT z ustawą zasadniczą zapewne nie będzie już przez nikogo więcej podnoszony. Tym bardziej, że wcześniej rząd, a także prezydent Karol Nawrocki powoływali się na zasady sprawiedliwości społecznej oraz na rosnące potrzeby budżetowe związane m.in. z finansowaniem obronności i rozbudowy sił zbrojnych Polski.

– Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski – wyjaśniał prezydent RP.

Kto zapłaci najwięcej

Tym samym można powiedzieć, że klamka zapadła, banki zaczną od przyszłego roku płacić wyższe daniny, a w 2026 r. ma to być o niemal 7 mld zł więcej. Kto zapłaci najwięcej? To oczywiście zależy od poziomu przychodów, kosztów i wypracowanych dochodów, niemniej wiadomo, że najbardziej podwyżkę CIT odczują największe banki. W tym te z udziałem Skarbu Państwa: PKO BP i Pekao, a także te prywatne, gdzie udziałowcem są zagraniczne podmioty, takie jak Santander BP, ING BSK czy mBank.