Drążyliśmy głębiej. Zbadaliśmy więc, jak na postrzeganie polskiej gospodarki w kontekście obecności w UE wpływa miejsce zamieszkania, wykształcenie, poziom dochodów, płeć i wiek. Okazuje się, że dostrzeganie korzyści gospodarczych z obecności w UE rośnie wraz z wielkością miejscowości, w których mieszkają respondenci. To mieszkańcy największych miast najczęściej oceniali, że wejście do unijnej wspólnoty pomogło znacząco lub raczej pomogło (76 proc.). Na wsiach takich odpowiedzi było najmniej, choć i tak sporo (62 proc.). To na wsiach było też najwięcej ocen negatywnych (28 proc.), w dużych miastach było ich wyraźnie mniej (15 proc.).

Korzyści dla gospodarki z obecności w Unii dostrzegło nieco więcej mężczyzn (72 proc.) niż kobiet (66 proc.). To ze strony mężczyzn padło też jednak więcej negatywnych ocen (23 proc.) niż w przypadku kobiet (18 proc.). W przekroju wiekowym najczęściej pozytywne odpowiedzi na pytanie o to, czy nasza gospodarka skorzystała na obecności w UE dawali najstarsi, osoby 70+ (80 proc.). To tu było też najmniej odpowiedzi negatywnych (13 proc.). Generalnie jednak różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi nie były duże. Opinie pozytywne zwykle wyrażało wyraźnie ponad 2/3 badanych, w przypadku najmłodszych (18-29 lat) było to 70 proc., a w grupie 40-49 lat nawet 72 proc. Najsłabiej korzyści gospodarcze z akcesji do UE ocenili badani w wieku 30-39 lat – tu pozytywnych odpowiedzi było 60 proc., negatywnych 40 proc.

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, to najwięcej pozytywnych ocen pochodzi od osób z wyższym wykształceniem (81 proc.), najwięcej negatywnych od osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (24 proc.), ale różnice nie są znaczące. Zdecydowanie więcej korzystnych ocen pada od osób, które dobrze i zdecydowanie dobrze postrzegają sytuację swojego gospodarstwa domowego, na przeciwnym biegunie są ci, którzy twierdzą, że jest ona zdecydowanie zła. Wielkiego wpływu na te oceny nie ma natomiast fakt pobierania lub nie świadczenia 800+.

Sympatie polityczne a postrzeganie Polski w UE

Zbadaliśmy też, jak na postrzeganie obecności w UE w kontekście naszej gospodarki wpływają sympatie polityczne. Tu też jest ciekawie, okazało się bowiem, że aż 97 proc. sympatyków obozu rządzącego (KO, Lewica, PSL, PL2050) uważa, że obecność ta pomogła polskiej gospodarce (zdecydowanie pomogła – 73 proc.). W tej grupie nie było odpowiedzi przeciwnych. W przypadku sympatyków opozycji (PiS, Konfederacja, KPP, Razem) korzyści z obecności w Unii dostrzegło 55 proc. badanych, zaś 33 proc. oceniło, że zaszkodziła ona naszej gospodarce.

Jak to wygląda w rozkładzie na partie polityczne? Najlepiej naszą przynależność do wspólnoty unijnej przez pryzmat gospodarki ocenili wyborcy Lewicy (100 proc. na tak) i KO (97 proc.). W przypadku Trzeciej Drogi (PSL i PL2050) było to 86 proc. Ciekawie rozkład głosów wygląda wśród wyborców PiS. Tu 44 proc. badanych uznało bowiem, że obecność Polski w Unii pomogła naszej gospodarce, dokładnie tyle samo było przeciwnego zdania. W przypadku Konfederacji ocen na tak było 56 proc. Korzyści gospodarki z przynależności do UE dostrzegło 47 proc. sympatyków Karola Nawrockiego, przeciwnego zdania było 38 proc.