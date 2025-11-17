W 2027 r., po wygaśnięciu efektów boomu inwestycyjnego i przy przyzwoitym, ale niższym wzroście konsumpcji prywatnej, tempo realnego wzrostu PKB Polski według prognoz Komisji Europejskiej przyhamuje do 2,8 proc. Wciąż będzie to jednak w zasadzie najlepszy wynik w UE, za Maltą i Irlandią, niemal dwukrotnie szybszy niż średnio w UE (1,5 proc.) i szybszy niż w innych krajach naszego regionu.

Inflacja mocno w górę, jeśli wejdzie ETS2

Co kluczowe z punktu widzenia pracowników, sytuacja na rynku pracy ma pozostać dobra: bezrobocie ma utrzymywać się na poziomie 3-3,1 proc., w zasadzie najniższym w UE (podobnym tylko jak w Czechach i na Malcie). Dla uściślenia: chodzi o stopę bezrobocia według wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy, tj., miarę tego, jaki odsetek osób aktywnych zawodowo nie ma pracy, ale jej szuka. Hamować będzie tempo nominalnego wzrostu średniej płacy: z 8,6 proc. w tym roku do 6 proc. w 2027 r. Wciąż mają to być jednak wyniki wyraźnie powyżej inflacji, a więc zapewniające wzrost także w ujęciu realnym.

Zresztą, jeśli chodzi o inflację, to prognozy Komisji Europejskiej dla Polski są ciekawe. Zakładają bowiem spadek średniorocznej inflacji do 2,9 proc. w 2026 r., a więc blisko celu NBP (2,5 proc.). Nowe prognozy dla inflacji w 2025 r. są też lepsze niż wiosenne (3,4 proc. teraz względem 3,7 proc. poprzednio). Jednocześnie Komisja Europejska przewiduje dla Polski wyraźny wzrost inflacji w 2027 r. – aż do 3,7 proc. średniorocznie – jeśli w życie wejdzie system ETS2. Czy tak się stanie, nie wiadomo – Rada UE proponuje przesunięcie implementacji systemu na 2028 r. Nie zmienia to faktu, że system może wyraźnie podbić ceny paliw i ogrzewania w Polsce. – W najgorszej wersji może to oznaczać wzrost inflacji nawet o dwa punkty procentowe – wyliczał niedawno prezes NBP Adam Glapiński.

Wysokie deficyty fiskalne polskiego budżetu

Na obrazie Polski – szybko rosnącej na tle UE, a jednocześnie ze stabilnymi prognozami inflacji blisko celu NBP przynajmniej przez kolejny rok – największą rysą jest stan finansów publicznych. Komisja Europejska prognozuje, że 2025 r. skończymy z deficytem sektora finansów publicznych na poziomie 6,8 proc. PKB. Wyższy ma mieć tylko Rumunia (8,4 proc. PKB). W 2026 i 2027 r. nie mamy mieć już jednak sobie „równych” w UE – deficyty kolejno 6,3 i 6,1 proc. PKB mają być najwyższe w całej Wspólnocie. KE przewiduje więc siłą rzeczy silny, systematyczny wzrost relacji długu publicznego do PKB – z 55,1 proc. w 2024 r. do 69,2 proc. w 2027 r.