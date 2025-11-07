Polska gospodarka „w sam raz”. NBP pokazuje optymistyczny scenariusz do 2027 r.

Zgodnie z projekcją NBP, ożywienie inwestycji będzie widoczne już w danych o PKB za czwarty kwartał 2025 r. (prognoza wzrostu nakładów na środki trwałe o 10,7 proc. r/r), a następnie przez 2026 r. (ze wzrostem inwestycji w całym roku o 8,5 proc. r/r). Następnie w 2027 r., po wyczerpaniu się tego impulsu, dynamika nakładów tąpnie do 0,6 proc. r/r.

– Spodziewamy się w 2026 r. zarówno wzrostu inwestycji publicznych, jak i prywatnych – mówił Kotłowski. Inwestycje publiczne mają w 2026 r. urosnąć według prognoz NBP o blisko 20 proc. r/r, po około 10-procentowym wzroście w tym roku. – Mamy wzrost w usługach, transporcie czy energetyce, natomiast cały czas bardzo słabo sytuacja wygląda w przetwórstwie przemysłowym. To odzwierciedla słabość popytu zewnętrznego – dodawał, zauważając, że zgodnie z badaniami koniunktury firmy są generalnie raczej optymistyczne jeśli chodzi o inwestycje. – Wskaźniki są powyżej długookresowej średniej – komentował.

Do końca 2026 r. ma utrzymywać się negatywny wpływ eksportu netto na polski wzrost gospodarczy, wynikający z wyraźnie szybszego wzrostu gospodarczego Polski niż głównych partnerów handlowych. Dopiero w 2027 r. Narodowy Bank Polski widzi wzrost eksportu silniejszy niż importu. – Wydaje się, że impuls z zagranicy cały czas będzie bardzo słaby – mówił Kotłowski, dodając, że według szacunków NBP wpływ stymulacji fiskalnej w Niemczech na polską gospodarkę będzie umiarkowany.

NBP: płace będą rosnąć coraz wolniej

Stabilizatorem koniunktury w Polsce będzie konsumpcja prywatna. Jej dynamika ma tylko powoli hamować – z 3,7 proc. w tym roku, do 3,6 proc. w przyszłym i 3,3 proc. w 2027 r. To hamowanie można powiązać ze spadającą, acz wciąż realnie dodatnią, dynamiką przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W ujęciu nominalnym bank centralny przewiduje hamowanie z 8,7 proc. w tym roku (acz tu należy zaznaczyć, że świeże dane za trzeci kwartał okazały się gorsze od prognoz NBP: +7,5 proc. r/r vs. 8,2 proc. w projekcji, co może rzutować na dalszą ścieżkę) do 6,4 proc. w 2026 r. i 5,4 proc. w 2027 r. W połączeniu z prognozami inflacji daje to spadek średniorocznego tempa wzrostu w ujęciu realnym z blisko 5 proc. w tym roku do około 3,4 proc. w przyszłym i 2,8 proc. w 2027 r.

Hamowaniu dynamiki wynagrodzeń w gospodarce „sprzyja” kilka elementów: mniejsze niż w poprzednich latach podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej, niższy popyt na pracę, ale też niższa inflacja. – Przeszła inflacja jest czynnikiem kształtującym wynagrodzenia, pracownicy domagają się rekompensaty za wzrost cen – mówił Kotłowski. Firmy rzadziej niż w poprzednich latach wskazują na presję płacową. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że zgłaszało ją w trzecim kwartale 61,5 proc., a jej nasilenie 9,5 proc. To najniższe odczyty od blisko pięciu lat. – Spadek tempa wzrostu wynagrodzeń powoduje, że jednostkowe koszty pracy zbliżają się do poziomu spójnego z celem inflacyjnym – zauważał Kotłowski.