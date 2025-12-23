Gen. Steve Boivin, stojący na czele Kanadyjskiego Dowództwa Operacji Połączonych (CJOC), które odpowiada za planowanie, prowadzenie i wspieranie operacji wojskowych kanadyjskiej armii poinformował, że rozpoczęły się analizy dotyczące tego, w jaki sposób można utrzymać w dłuższej perspektywie obecność wojskową Kanady na Łotwie. Jedną z opcji jest stworzenie w tym bałtyckim kraju stałej bazy wojskowej.

Na Łotwie stacjonuje obecnie ok. 2,2 tys. kanadyjskich żołnierzy

Łotwa to jedno z państw bałtyckich, które przed rozpadem ZSRR wchodziły w skład Związku Radzieckiego. Kraj graniczy zarówno z Rosją, jak i Białorusią. W przypadku gdyby Rosja zdecydowała się rzucić wyzwanie NATO, najbardziej prawdopodobny według analityków byłby jej atak właśnie na kraje bałtyckie.

Gen. Boivin zaznacza, że na razie CJOC nie przekazało żadnych rekomendacji szefowi Sztabu Generalnego ani rządowi co do tego, jak stworzyć warunki do obecności wojskowej Kanady na Łotwie w dłuższej perspektywie. Obecnie w kraju tym stacjonuje ok. 2 200 żołnierzy kanadyjskich, którzy pełnią tam rotacyjną służbę trwającą od 6 do 9 miesięcy. Premier Mark Carney przedłużył niedawno obecność kanadyjskich żołnierzy na Łotwie co najmniej do do 2029 roku.