Aktualizacja: 23.12.2025 13:50 Publikacja: 23.12.2025 13:20
Kanadyjscy żołnierze
Foto: AFP
Gen. Steve Boivin, stojący na czele Kanadyjskiego Dowództwa Operacji Połączonych (CJOC), które odpowiada za planowanie, prowadzenie i wspieranie operacji wojskowych kanadyjskiej armii poinformował, że rozpoczęły się analizy dotyczące tego, w jaki sposób można utrzymać w dłuższej perspektywie obecność wojskową Kanady na Łotwie. Jedną z opcji jest stworzenie w tym bałtyckim kraju stałej bazy wojskowej.
Łotwa to jedno z państw bałtyckich, które przed rozpadem ZSRR wchodziły w skład Związku Radzieckiego. Kraj graniczy zarówno z Rosją, jak i Białorusią. W przypadku gdyby Rosja zdecydowała się rzucić wyzwanie NATO, najbardziej prawdopodobny według analityków byłby jej atak właśnie na kraje bałtyckie.
Gen. Boivin zaznacza, że na razie CJOC nie przekazało żadnych rekomendacji szefowi Sztabu Generalnego ani rządowi co do tego, jak stworzyć warunki do obecności wojskowej Kanady na Łotwie w dłuższej perspektywie. Obecnie w kraju tym stacjonuje ok. 2 200 żołnierzy kanadyjskich, którzy pełnią tam rotacyjną służbę trwającą od 6 do 9 miesięcy. Premier Mark Carney przedłużył niedawno obecność kanadyjskich żołnierzy na Łotwie co najmniej do do 2029 roku.
Państwa członkowskie NATO
Foto: PAP
– Podchodzimy do tego z militarnego punktu widzenia – co byłoby sensowne – wyjaśnił gen. Boivin, dodając, że pod uwagę brane są m.in. wyzwania dotyczące wzmocnienia kanadyjskiego kontyngentu na Łotwie w przypadku sytuacji kryzysowej.
– Chcemy być pewni, że możemy kontynuować operację. Więc tak, sprawdzamy, czy byłoby sensowne posiadanie stałej bazy – podkreślił.
Po II wojnie światowej Kanada miała stałe bazy w Europie. Dwie takie bazy istniały w RFN do do 1993 roku (w Lahr i Baden-Soellingen). W szczytowym okresie personel obu baz liczył 6,7 tys. osób. Na terenie baz znajdowały się budynki mieszkalne dla żołnierzy i ich rodzin, szkoły, szpitale, a nawet centra handlowe.
Ewentualną zgodę na budowę stałej bazy wojskowej na Łotwie musiałby zapewne wyrazić kanadyjski parlament. Decyzja ta wywołałaby też zapewne protest Rosji – według postanowień tzw. Aktu Stanowiącego NATO–Rosja z z 1997 roku Sojusz zobowiązał się, że nie będzie realizować swoich zadań (Litwa, Łotwa i Estonia weszły do NATO w w 2004 roku).
Do 2027 roku gotowość operacyjną ma osiągnąć niemiecka stała baza wojskowa na Litwie. W bazie stacjonować będzie niemiecka 45. Brygada Pancerna.
Szef MSW Estonii Margus Tsahkna, występując wcześniej przed komisją Kongresu USA, ostrzegał, że Rosja może zwiększyć obecność wojskową wzdłuż granic państw bałtyckich w ciągu „2-3 lat, albo nawet krótszego okresu”. Jak dodał, na granice państw bałtyckich może wrócić „nawet więcej rosyjskich żołnierzy i sprzętu”, niż było tam ich przed wybuchem wojny na Ukrainie.
