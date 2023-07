Na Łotwie pojawi się więcej żołnierzy NATO. Batalion ma stać się brygadą

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 502 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Niemiec poparł przekazanie amunicji kasetowej Ukrainie.

Kariņš mówił w czasie konferencji, że Kanada i Łotwa podpisały porozumienie o wzmocnieniu batalionów broniących bezpieczeństwa państw bałtyckich.

Reklama

Batalion NATO na Łotwie zmieni się w brygadę

- Rok temu, na szczycie NATO w Madrycie, zdecydowaliśmy, że te bataliony (na Łotwie, w Estonii, Litwie, Polsce) powinny zostać wzmocnione do poziomu brygad pozostających w gotowości bojowej. I kilka minut temu nasi ministrowie obrony podpisali mapę drogową dojścia do tego (na Łotwie) - powiedział Kariņš na konferencji prasowej z Trudeau.

Batalion na Łotwie sformowano w oparciu o żołnierzy z Kanady, Albanii, Czech, Danii, Islandii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Polski, Słowacji i Słowenii

Batalion to jednostka składająca się z ok. 1 000 żołnierzy. Brygada liczy od 3 do 5 tysięcy żołnierzy.