Porażka migracyjnej polityki Trumpa? Sondaż nie pozostawia złudzeń: migranci są potrzebni Stanom Zjednoczonym

Rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Tricia McLaughlin w oświadczeniu potępiła orzeczenie, dowodząc, że „sędzia okręgowy podważa wolę narodu amerykańskiego”.

Donald Trump i jego polityka wobec migrantów

Od czasu powrotu do Białego Domu – przypomina CNN – prezydent Donald Trump podjął zdecydowane działania mające na celu zaostrzenie przepisów imigracyjnych. W zeszłym miesiącu jego administracja wezwała Służbę Imigracyjną i Celną do rozszerzenia działań deportacyjnych i „uczynienia wszystkiego, co w ich mocy”, aby doprowadzić do masowych deportacji.

W zeszłym miesiącu Trump nakazał również wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Los Angeles w odpowiedzi na protesty przeciwko nalotom imigracyjnym prowadzonym przez jego administrację.

Gubernator Kalifornii, demokrata Gavin Newsom, pochwalił piątkowy wyrok w poście na X , pisząc, że decyzja sądu „tymczasowo wstrzymuje naruszanie praw człowieka i dyskryminację rasową przez federalnych urzędników imigracyjnych”. „Kalifornia stoi po stronie prawa i Konstytucji” – napisał - „i wzywam administrację Trumpa do tego samego”.